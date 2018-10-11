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Acil iniş yapmak zorunda kalan uzay aracından sevindirici haber geldi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için fırlatılan Soyuz uzay aracı, arıza nedeniyle ''balistik iniş'' yapmak zorunda kaldı. Araçtaki mürettebatın sağlık durumu iyi.
7 ay
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Bugün sabah saatlerinde Kazakistan'ın Baykonur Üssü'nden fırlatılan Soyuz uzay aracında, fırlatıldıktan çok kısa bir süre sonra endişe verici bir olay yaşandı. İticilerinden birinde arıza tespit edilen uzay aracı, ''balistik iniş'' adı verilen acil iniş yöntemiyle tekrar üsse dönmek zorunda kaldı. Aracın son derece hızlı hareket ettiği balistik iniş süresince araçtaki mürettebat daha fazla g kuvvetine maruz kalırken mürettebatın sağlık sorunu yaşamasından endişe ediliyordu.


 

NASA'dan Astronot Nick Hague ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan Kozmonot Alexey Ovchinin bulunduğu uzay aracı ile ilgili sevindirici gelişmeler NASA ve Rus yetkililer tarafından paylaşıldı. Türkiye saati ile 13.30'da Soyuz uzay aracının yeryüzüne ulaştığını bildiren yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kısa bir süre içinde uzay aracına ulaştığını ve mürettebatı araçtan çıkardığını bildirdi. Yapılan açıklamalara göre iki ismin de sağlık durumu iyi.


Kazanın sebebi araştırılıyor 

Kurtarıldıktan sonra mürettebat helikopeterle Kazakistan'ın Baikonur şehrine doğru yola çıkarken Ruscosmo kazanın nedenini öğrenmek ve tekrar yaşanmamasını sağlamak için kazayla ilgili soruşturma başlattı. 




https://www.nasa.gov/nasalive Yorum Yaz
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Umutcan 7 ay en beğenilen
Bunu da Nakşibendiler uzaktan cıvata gevşetip düşürmüştür.
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s_mail 7 ay
Rusyanın roket konusunda ne kadar ileride olduğu 2 astronotun sağ salim dünyaya gelmesiyle kanıtlanmıştır.
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İtalyada ilticacı 7 ay
Amerikanlar filmlerinde ve medyalarinda yillarca algı operasyonları yapıp Rusları küçük düşürdüler uzayla ve teknoloji ile ilgili,
Ruslar şimdi kötü senaryolarla nasıl başa çıkabildiklerini iyi gösterdiler.
Aynı senaryo nasanin başına gelseydi şimdi belkide o astronotlar ölmüşlerdi...
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antigravity74100 7 ay
Bu teknoloji daha önce de defalarca söylediğim gibi ne olursa olsun ilkel bir teknolojidir. Bu gün canlı yayında izlemeye çalıştım fakat tam imkanım olmadı. Her an bir aksilik bekledim, çünkü hiç bir zaman güven vermeyen bir teknoloji olduğuna inanıyorum. En büyük hedefim, var olduğum sürece bu teknolojiden insanoğlunu kurtarmaktır.
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infom@n 7 ay
İşte bunlar bizi kıskanıyorlar :D
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interwap 7 ay
Acaba NASA aracı olsaydı sonuç ne olurdu? Genelde facia ile sonuçlanıyor. Ruslar kötü senaryoda astronotları sağ salim yere indirdi.
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Seyrim 7 ay
Hepsi dış güçlerin oyunu..
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Umutcan 7 ay en beğenilen
Bunu da Nakşibendiler uzaktan cıvata gevşetip düşürmüştür.
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smart1978 7 ay
Cecen parmagi ...
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