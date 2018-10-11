Acil iniş yapmak zorunda kalan uzay aracından sevindirici haber geldi

Bugün sabah saatlerinde Kazakistan'ın Baykonur Üssü'nden fırlatılan Soyuz uzay aracında, fırlatıldıktan çok kısa bir süre sonra endişe verici bir olay yaşandı. İticilerinden birinde arıza tespit edilen uzay aracı, ''balistik iniş'' adı verilen acil iniş yöntemiyle tekrar üsse dönmek zorunda kaldı. Aracın son derece hızlı hareket ettiği balistik iniş süresince araçtaki mürettebat daha fazla g kuvvetine maruz kalırken mürettebatın sağlık sorunu yaşamasından endişe ediliyordu.





NASA'dan Astronot Nick Hague ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan Kozmonot Alexey Ovchinin bulunduğu uzay aracı ile ilgili sevindirici gelişmeler NASA ve Rus yetkililer tarafından paylaşıldı. Türkiye saati ile 13.30'da Soyuz uzay aracının yeryüzüne ulaştığını bildiren yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kısa bir süre içinde uzay aracına ulaştığını ve mürettebatı araçtan çıkardığını bildirdi. Yapılan açıklamalara göre iki ismin de sağlık durumu iyi.





Kazanın sebebi araştırılıyor

Kurtarıldıktan sonra mürettebat helikopeterle Kazakistan'ın Baikonur şehrine doğru yola çıkarken Ruscosmo kazanın nedenini öğrenmek ve tekrar yaşanmamasını sağlamak için kazayla ilgili soruşturma başlattı.









https://www.nasa.gov/nasalive