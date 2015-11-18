Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adaptörler prizde boş olarak takılıyken elektrik çeker mi?

Telefonunuzu veya diğer elektronik cihazlarınızı şarj etmek için kullandığınız adaptörler prize boşta takılıyken yani herhangi bir cihazı şarj etmiyorken prizde takılı kalsa elektrik tüketir mi?
3 yıl
20,2b
1
95
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elektronik cihazların enerji tüketim değerleri her geçen gün düşüyor olsa da artan sayıları, elektrik faturasındaki etkilerinin merak edilmesine zemin hazırlamaya başladı. Muhtemelen “Vampire Power” ifadesini duymuşsunuzdur. Elektronik cihazların bekleme durumundayken yüksek elektrik tüketim seviyeleri için kullanılan bu kavramın altı pek de boş değil aslında.

Mesela evinizdeki televizyon ne kadar yeni bir teknolojiye de sahip olsa bekleme halindeyken hatırı sayılır ölçüde prizden elektrik çekmeye devam edecektir. Peki telefonunuzu, tabletinizi hatta dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için kullandığınız adaptörler prizde boş halde takılıyken elektrik çeker mi? 

Prizden anlık olarak çekilen gücü ölçümleyen cihazlar ile yapılan testlerde adaptörler boşta tek başına prize takılıyken 0,1 Watt’ın altında güç tükettiği için ölçüm cihazları hiç tüketim olmadığını gösteriyor.
Adaptörler prizde boş olarak takılıyken elektrik çeker mi?
 
Bu teorik olarak pek olanaklı değil. Zaten asıl tablo da prize fazla sayıda şarj adaptörü takılınca ortaya çıkıyor. MacBook, iPad, iPhone, Android’li bir akıllı telefon, 2 adet laptop adaptörü uçları boş olarak prize takılınca çekilen gücün 0,3 Watt olarak gerçekleştiği görülüyor.
Adaptörler prizde boş olarak takılıyken elektrik çeker mi?
 
Peki bu ne demek? 0,3 Watt için kaç para ödüyoruz?

0,3 Watt için hemen genel bir hesap yapalım. Elektriğin bir birimlik kW ücreti, kullanım yerine göre değiştiğinden 2015 yılı fiyat tarifelerine bakarak ortalama 40 kuruş olarak ele aldık. Bir yılda da 8764 saat olduğunu düşünürsek 8764 x 0,3Watt = 2629,2. Bu ifade bir yılda takılı cihazların tüketeceği elektriği Watt cinsinden gösteriyor.

Aynı rakamı da kabaca 2630 Watt’a yuvarlayalım. 1kW = 1000Watt olduğuna göre 2,63kW x 40 kuruş = 1,05TL. Yani 6 tane şarj cihazı -ki bunların 3 tanesi laptop adaptörü- şarjda bir yıl boş olarak takılı kalsa harcanacak elektrik toplamda 1 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani şarj cihazları, prizde boş halde takılı kalması durumunda göze gelmeyecek kadar küçük bir elektrik tüketimi gerçekleştiriyor. Tabi rakamı kitlesel olarak düşündüğümüzde boşa giden kayıp çok daha yüksek olacaktır ancak verimlilik konusuna girdiğimizde ortaya çıkacak rakamlar çok daha şaşırtıcı olacaktır ki o da daha başka bir yazının konusu.

NOT: Elektriğin anlık tüketimine ilişkin ölçüm yapmak için prizlere takılarak kullanılan cihazları Çinli satış kanallarından “electricity usage meter” aramasını yaparak 20 Dolar'ın altındaki fiyatlara kargo dahil olarak satın alabilirsiniz.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
abidn 3 yıl en beğenilen
0.3 yaziyor ama o sırada resimdeki çoklu prizin lambası yanıyor onu da hesaba katın :(
1 Yanıt Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 3 yıl
Ben yangın falan çıkartır diye çıkartıyorum fişlerini.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 3 yıl
çoklu prizin lambası ne kadar çekiyor , onu niye belirtmediniz?
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
false6 2 yıl
Allah aşkına 1 lira için harcanan emeğe, alınan ekipmana, şurada milletin döktüğü dile bak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsiseko 2 yıl
mrb

diğer güncel bir forumda arkadaşlarla bu konu hk görüşlerimizi paylaştık.

forum.donanimhaber.com/...

bu konuya ilişkin eklediğim resimlerde bir laptop adaptörünün elektrik sarfiyatını örnek olarak resimledim.
incelerseniz konu hk bilginiz olabilir.

saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawloo 3 yıl
0,3 Watt Çoklu prizin ışığı diyecektim bende.


Şarj adaptörü takılı iken + da - de boşta kalır. Eğer elektrik çekseydi priz kendi kendine de + ve - boşta olduğu için elektrik çekerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 3 yıl
bizim wc deki musluk da on saniyede bir damla olacak şekilde boşa su harcıyor bunun yıllık bazda bize götürüsü nedir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cimbomly 3 yıl
elektrik saatleri analog ise yazmaz ama yeni dijital saatler ise yazabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Haberde çok küçük bir yanlışlık var. Harcanan enerji için watt değil watt-saat veya kWh (kilowatt-saat) birimi kullanılır. Watt güç birimidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turist55 3 yıl
Bu tarz makalelerin artması dileğiyle
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
join 3 yıl
Burada bir de 6 tane adaptör takılı, bundan sonra bu konuda sağda solda lafını yapanın ağzına odun ile vuracam, bir yıl boyunca sürekli ama sürekli 6 tanesi takılı kalacak 1 lira fatura olacak, bunun için bu kadar uzun cümle kurmaya utandım valla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheStarBox 3 yıl
sangokudbgt
Maximum performans ve verimlilik için apple ürünleri tercih edin arkadaşlar. Ama herkes ulaşamaz, apple prestij demektir ve bu ayrıcalığı sadece hak edenler ulaşabilir.

:D ne diyo bu tirrek ya :D ne ayrıcalığı la? 4 çizgili adidas giyen apaçilerin elinden eksik olmuyor o ayrıcalık sandığın telefon :D
mc appleee fanboyu seni :D
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangokudbgt 3 yıl
Maximum performans ve verimlilik için apple ürünleri tercih edin arkadaşlar. Ama herkes ulaşamaz, apple prestij demektir ve bu ayrıcalığı sadece hak edenler ulaşabilir.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 3 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
Maximum performans ve verimlilik için apple ürünleri tercih edin arkadaşlar. Ama herkes ulaşamaz, apple prestij demektir ve bu ayrıcalığı sadece hak edenler ulaşabilir.

Gunun en sacma cumlesini kurmayi basardiniz. Bu basaridan dolayi sizi tebrik eder, sacma cumlelerinizden dolayi eksi rekoru kirmanizi temenni ederim.

Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet/elektro 3 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Maximum performans ve verimlilik için apple ürünleri tercih edin arkadaşlar. Ama herkes ulaşamaz, apple prestij demektir ve bu ayrıcalığı sadece hak edenler ulaşabilir.

saçmalamışsın. rekora doğru koşuyorsun! tebrikler..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. X 3 yıl sangokudbgt
sangokudbgt
Maximum performans ve verimlilik için apple ürünleri tercih edin arkadaşlar. Ama herkes ulaşamaz, apple prestij demektir ve bu ayrıcalığı sadece hak edenler ulaşabilir.

Biz Apple ı hakedecek ne yaptık ona layık değiliz daha ona senin gibi üst düzey insanlar ulaşmalı
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
güzel araştırma olacakmış ama lamba işi bozmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20246 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vampir enerjisi, elektrik tüketimi ve
6 etiket daha elektrik alt_slayt vampire energy Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl iPad Pro ne kadar büyük: Karşılaştırma videosu 3 yıl iPad Pro kutusundan çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim