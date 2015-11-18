Adaptörler prizde boş olarak takılıyken elektrik çeker mi?

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Elektronik cihazların enerji tüketim değerleri her geçen gün düşüyor olsa da artan sayıları, elektrik faturasındaki etkilerinin merak edilmesine zemin hazırlamaya başladı. Muhtemelen “Vampire Power” ifadesini duymuşsunuzdur. Elektronik cihazların bekleme durumundayken yüksek elektrik tüketim seviyeleri için kullanılan bu kavramın altı pek de boş değil aslında.
Bu teorik olarak pek olanaklı değil. Zaten asıl tablo da prize fazla sayıda şarj adaptörü takılınca ortaya çıkıyor. MacBook, iPad, iPhone, Android’li bir akıllı telefon, 2 adet laptop adaptörü uçları boş olarak prize takılınca çekilen gücün 0,3 Watt olarak gerçekleştiği görülüyor.Peki bu ne demek? 0,3 Watt için kaç para ödüyoruz?
0,3 Watt için hemen genel bir hesap yapalım. Elektriğin bir birimlik kW ücreti, kullanım yerine göre değiştiğinden 2015 yılı fiyat tarifelerine bakarak ortalama 40 kuruş olarak ele aldık. Bir yılda da 8764 saat olduğunu düşünürsek 8764 x 0,3Watt = 2629,2. Bu ifade bir yılda takılı cihazların tüketeceği elektriği Watt cinsinden gösteriyor.
NOT: Elektriğin anlık tüketimine ilişkin ölçüm yapmak için prizlere takılarak kullanılan cihazları Çinli satış kanallarından “electricity usage meter” aramasını yaparak 20 Dolar'ın altındaki fiyatlara kargo dahil olarak satın alabilirsiniz.
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Mesela evinizdeki televizyon ne kadar yeni bir teknolojiye de sahip olsa bekleme halindeyken hatırı sayılır ölçüde prizden elektrik çekmeye devam edecektir. Peki telefonunuzu, tabletinizi hatta dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için kullandığınız adaptörler prizde boş halde takılıyken elektrik çeker mi?
Prizden anlık olarak çekilen gücü ölçümleyen cihazlar ile yapılan testlerde adaptörler boşta tek başına prize takılıyken 0,1 Watt’ın altında güç tükettiği için ölçüm cihazları hiç tüketim olmadığını gösteriyor.
Bu teorik olarak pek olanaklı değil. Zaten asıl tablo da prize fazla sayıda şarj adaptörü takılınca ortaya çıkıyor. MacBook, iPad, iPhone, Android’li bir akıllı telefon, 2 adet laptop adaptörü uçları boş olarak prize takılınca çekilen gücün 0,3 Watt olarak gerçekleştiği görülüyor.
0,3 Watt için hemen genel bir hesap yapalım. Elektriğin bir birimlik kW ücreti, kullanım yerine göre değiştiğinden 2015 yılı fiyat tarifelerine bakarak ortalama 40 kuruş olarak ele aldık. Bir yılda da 8764 saat olduğunu düşünürsek 8764 x 0,3Watt = 2629,2. Bu ifade bir yılda takılı cihazların tüketeceği elektriği Watt cinsinden gösteriyor.
Aynı rakamı da kabaca 2630 Watt’a yuvarlayalım. 1kW = 1000Watt olduğuna göre 2,63kW x 40 kuruş = 1,05TL. Yani 6 tane şarj cihazı -ki bunların 3 tanesi laptop adaptörü- şarjda bir yıl boş olarak takılı kalsa harcanacak elektrik toplamda 1 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani şarj cihazları, prizde boş halde takılı kalması durumunda göze gelmeyecek kadar küçük bir elektrik tüketimi gerçekleştiriyor. Tabi rakamı kitlesel olarak düşündüğümüzde boşa giden kayıp çok daha yüksek olacaktır ancak verimlilik konusuna girdiğimizde ortaya çıkacak rakamlar çok daha şaşırtıcı olacaktır ki o da daha başka bir yazının konusu.
NOT: Elektriğin anlık tüketimine ilişkin ölçüm yapmak için prizlere takılarak kullanılan cihazları Çinli satış kanallarından “electricity usage meter” aramasını yaparak 20 Dolar'ın altındaki fiyatlara kargo dahil olarak satın alabilirsiniz.
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diğer güncel bir forumda arkadaşlarla bu konu hk görüşlerimizi paylaştık.
forum.donanimhaber.com/...
bu konuya ilişkin eklediğim resimlerde bir laptop adaptörünün elektrik sarfiyatını örnek olarak resimledim.
incelerseniz konu hk bilginiz olabilir.
saygılar
Şarj adaptörü takılı iken + da - de boşta kalır. Eğer elektrik çekseydi priz kendi kendine de + ve - boşta olduğu için elektrik çekerdi.
:D ne diyo bu tirrek ya :D ne ayrıcalığı la? 4 çizgili adidas giyen apaçilerin elinden eksik olmuyor o ayrıcalık sandığın telefon :D
mc appleee fanboyu seni :D
Gunun en sacma cumlesini kurmayi basardiniz. Bu basaridan dolayi sizi tebrik eder, sacma cumlelerinizden dolayi eksi rekoru kirmanizi temenni ederim.
saçmalamışsın. rekora doğru koşuyorsun! tebrikler..
Biz Apple ı hakedecek ne yaptık ona layık değiliz daha ona senin gibi üst düzey insanlar ulaşmalı
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