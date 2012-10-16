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Adata, Premier Pro SP600 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Adata, Premier Pro SP600 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu
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Taşınabilir sabit disk, USB bellek, bellek kartı ve SSD gibi çeşitli veri depolama çözümleri hazırlayan Adata, ''Premier Pro SP600'' serisi yeni SSD'lerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Seri, 32 GB, 64 GB ve 128 GB'lık üç farklı modelden oluşuyor.
9.5 mm kalınlığında tasarlanan Premier Pro SP600, 20 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla, JMicron üretimi JMF661 kontrolcüyle ve SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle donatılmış.
Saniyede 360 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 130 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebilen SSD modellerinin rastgele 4K okuma performansları 40.000 IOPS, rastgele 4K yazma performansları ise 30.000 IOPS seviyesinde. Bu bilgilere ilaveten hata öncesi kullanım süreleri 1.000.000 saat olarak açıklanan SSD'ler, aktif konumda 1.5 watt, bekleme konumunda 0.7 watt enerji sarfiyatına sahip.
Adata 32 GB'lık modeli 49.99$'dan, 64 GB'lık modeli 69.99$'dan, 128 GB'lık modeli ise 99.99$'dan satmayı planlıyor.
Adata, Premier Pro SP600 serisi SATA-III SSD modellerini duyurdu
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1963bursa 7 yıl
Alıcıysan çok şey bulabilirsin, çok sık kampanya var, mesela 1 TB 1182$. amazon.com/...
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
256GB yeterli olacaktır sanırım.
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acbold 7 yıl
Ultrabook larda kullansınlar bu okuma yazma ile bir avantajı yok.Tasarımdan dolayı ultrabooklar için ideal diyorum.
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abdulmusavvir 7 yıl
Hayyam bak senin verdiğin fiyattan daha ucuz, 240GB 129$.
amazon.com/...

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1963bursa 7 yıl
Hayyam'ın verdiği fiyatlar benim de takip ettiğim fiyatlar, firmalar haberlerde fiyatı efil efil yüksek yazıyorlar, satışa gelince bakıyoruzki fısssssss. Haberdeki fiyatlar Türkiye'de üstüne kdv+kâr eklenmiş çoktan gecikmeli fiyatlardan bile yüksek.
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yc#1 7 yıl
SATA 3'e yakışmayan hızlar bunlar.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bendeki linklerde gördüğüm en düşük fiyatlar
120GB 62$, 128GB 66$, 240GB 134$, 256GB 139$, 480GB 279$, 512GB 280$, 1TB 1499$.
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