Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata, Premium serisi microSDHC / XC ve SDHC / XC bellek kartlarını duyurdu

6 yıl
828
1
2
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adata, Premium serisi microSDHC / XC ve SDHC / XC bellek kartlarını duyurdu
Veri depolama alanının önemli oyuncularından Adata, Premium serisi microSDHC / XC ve SDHC / XC bellek kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.
Akıllı telefon, taşınabilir medya oynatıcı ve tablet gibi mobil cihazları hedef alan microSDHC / XC bellek kartları, ihtiyaca göre 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Performans konusuna değinmek gerekirse, bellek kartları saniyede 50 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 33 MB'a varan yazma hızına, rastgele 1.400 IOPS okuma performansına ve rastgele 100 IOPS yazma performansına ulaşabiliyor.
Dijital kamera, DSLR kamera ve video kameraları kullanıcıları için hazırlanan SDHC / XC bellek kartlarının kapasite seçeneği microSDHC / XC kartlarla tamamen aynı. Saniyede 50 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 33 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabilen bellek kartlarının rastgele okuma performansları 1.300 IOPS, rastgele yazma performansları ise 100 IOPS şeklinde açıklanmış.
UHS-U1 standartlarına destek veren bellek kartlarının fiyat bilgileri ise verilmemiş.
Adata, Premium serisi microSDHC / XC ve SDHC / XC bellek kartlarını duyurdu

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 6 yıl
yavaş bir kart, günümüzde 90r/90w hızlarına sahip micro sd kartlar var bu kart onların yanında baya yavaş kalıyor.
Bu miro sd hafıza kartında olay transferjet ile patlayacak işallah en kısa zamanda çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Türkler Barcelona'da: Mobil Dünya Kongresi 2013'te 3Pay ile Mikro Ödeme sistemini konuştuk 6 yıl OPPO Find 5 ön inceleme "Çinlilerden meydan okuyan süper telefon" 6 yıl Aile içi şiddete son! 6 yıl Özel Röportaj: Piranha ile Mobil Dünya Kongresi'nde çalışmaları hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim