Adata, Premium serisi microSDHC / XC ve SDHC / XC bellek kartlarını duyurdu

Veri depolama alanının önemli oyuncularından Adata, Premium serisi microSDHC / XC ve SDHC / XC bellek kartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.



Akıllı telefon, taşınabilir medya oynatıcı ve tablet gibi mobil cihazları hedef alan microSDHC / XC bellek kartları, ihtiyaca göre 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Performans konusuna değinmek gerekirse, bellek kartları saniyede 50 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 33 MB'a varan yazma hızına, rastgele 1.400 IOPS okuma performansına ve rastgele 100 IOPS yazma performansına ulaşabiliyor.



Dijital kamera, DSLR kamera ve video kameraları kullanıcıları için hazırlanan SDHC / XC bellek kartlarının kapasite seçeneği microSDHC / XC kartlarla tamamen aynı. Saniyede 50 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 33 MB'a varan sıralı yazma hızına ulaşabilen bellek kartlarının rastgele okuma performansları 1.300 IOPS, rastgele yazma performansları ise 100 IOPS şeklinde açıklanmış.

UHS-U1 standartlarına destek veren bellek kartlarının fiyat bilgileri ise verilmemiş.

