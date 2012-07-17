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Adata, XPG Gaming v2.0 serisi DDR3-2400G bellek kitlerinin sevkiyatına başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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5
Ram
knight
Haber Editörü
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Adata, XPG Gaming v2.0 serisi DDR3-2400G bellek kitlerinin sevkiyatına başladı
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Adata, yüksek performans arayışı içinde olan bilgisayar oyuncularını hedef alan XPG Gaming v2.0 serisi (2 x 4 GB) DDR3-2400G bellek kitlerinin sevkiyatına başladı.
2400 MHz frekansında çalışabilen DDR3 belleklerin her bir çipinin, ısı dağıtıcısıyla doğrudan temas halinde oldukları dile getiriliyor. Böylece hem serin hem de stabil çalışma imkanı sağlanıyor. 1.65V çalışma voltajına sahip belleklerin zamanlamaları CL 10-12-12-31.
XMP (Extreme Memory Profile) 1.3 desteği sunan belleklerin band genişliği saniyede 19.200 MB'a kadar ulaşabiliyor. Çift kanal teknolojisi sayesinde band genişliği ikiye katlanıyor.
XPG Gaming v2.0 serisi DDR3-2400G bellek kitlerinin ABD ve Kanada satış fiyatı 89.99$. Adata'nın Intel ''Ivy Bridge'' platformu için tasarladığını vurguladığı bellekler ömür boyu garanti kapsamına alınmış.
Adata, XPG Gaming v2.0 serisi DDR3-2400G bellek kitlerinin sevkiyatına başladı
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SystemApps 7 yıl
Rama fazla para yatıracağıma çok daha önceliği olan ssd alırım daha iyi...
ssd olmadan olmaz...
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RuffdcDittmer 7 yıl
Çift kanal teknolojisi sayesinde band genişliği ikiye katlanıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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vedat25617 7 yıl
zorlamayın artık ddr3 ü geçin ddr4 e işte
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knnkpln 7 yıl
19200mb olunca performanslı mı oluyormuş aynı bant genişliğine daha düşük gecikmeyle 1600mhz ramlerde ulaşıyor.
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King ov Hell 7 yıl
'Adeta' şeklinde okudum :(
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