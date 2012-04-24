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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata, dayanıklı tasarıma sahip DashDrive Durable HD710'u satışa sundu

7 yıl
6,8b
1
10
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Adata, dayanıklı tasarıma sahip DashDrive Durable HD710'u satışa sundu
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Önemli verilerimizi taşıdığımız harici sabit disklerin en büyük iki düşmanı kuşkusuz nem ve darbeler. Adata, işte bu durumu göz önünde bulundurarak DashDrive Durable HD710 serisi taşınabilir sabit diskleri geliştirmiş. IPX7 sertifikasına sahip olan seri, 1 metre derinliğinde suyun içinde 30 dakikaya kadar kalabiliyor ve darbelere karşı dayanıklılık sergileyebiliyor.
132 mm uzunluğunda, 99 mm genişliğinde, 21.5 mm kalınlığında ve 220 gram ağırlığında tasarlanan DashDrive Duable HD710 serisi, 500 GB, 750 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. USB 3.0 arabirimi destekleyen sabit disklerden 500 GB'lık versiyon için 94.99$, 750 GB'lık versiyon için 109.99$ ve 1 TB'lık versiyon için 129.99$ fiyat belirlenmiş.
Adata, dayanıklı tasarıma sahip DashDrive Durable HD710'u satışa sundu
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DH Misafiri 5 yıl
n11.comda 1 tb 179 tl
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Obi_Wan 6 yıl
satan yer yok, nereden bulabiliriz ?
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padenyuqiban 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ne zaman eski haline döncek bu fiyatlar.
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-Pisagor- 7 yıl
Fiyatı biraz daha düşürseler baya bir satış olacaktır düşüncesindeyim.
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alito 7 yıl
güzel görünüyor. fiyatı biraz daha uygun olursa iyi iş yapar.
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E_Aydin35 7 yıl
Türkiye'ye güzel bir vakitde gelirse teknoloji mağazalarına falan satış yapar fazlasıyla iyi düşünülmüş, uzun ömürlüdürde muhtemelen bilgi verilmemiş ama ?
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marseltalon 7 yıl
içindeki hdd toshiba markaymış,105 mb/sn okuma ve 76 mb/sn yazma hızları varmış fena değil...
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dreamblue35 7 yıl
VokalAnestezi
Ne zaman eski haline döncek bu fiyatlar.

hiç bir zaman
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seawolfs336 7 yıl
böyle bişey bana lazımya tr satılmaya başlandımı bilen varmı acaba
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VokalAnestezi 7 yıl
250TL-300TL arası fiyatlandırması olcaktır. Ne zaman eski haline döncek bu fiyatlar.
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