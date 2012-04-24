Adata, dayanıklı tasarıma sahip DashDrive Durable HD710'u satışa sundu

Önemli verilerimizi taşıdığımız harici sabit disklerin en büyük iki düşmanı kuşkusuz nem ve darbeler. Adata, işte bu durumu göz önünde bulundurarak DashDrive Durable HD710 serisi taşınabilir sabit diskleri geliştirmiş. IPX7 sertifikasına sahip olan seri, 1 metre derinliğinde suyun içinde 30 dakikaya kadar kalabiliyor ve darbelere karşı dayanıklılık sergileyebiliyor.

132 mm uzunluğunda, 99 mm genişliğinde, 21.5 mm kalınlığında ve 220 gram ağırlığında tasarlanan DashDrive Duable HD710 serisi, 500 GB, 750 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. USB 3.0 arabirimi destekleyen sabit disklerden 500 GB'lık versiyon için 94.99$, 750 GB'lık versiyon için 109.99$ ve 1 TB'lık versiyon için 129.99$ fiyat belirlenmiş.

