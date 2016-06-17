Adata incelik ve dayanıklılık odaklı iki yeni taşınabilir HDD duyurdu

Depolama çözümleri konusunda pazarın önemli isimlerinden birisi olan Adata, incelik ve çevre şartlarına dayanıklılık odağında iki yeni taşınabilir HDD ürünü duyurdu. Özellikle HD700 modeli, askeri standartlardaki dayanıklılık sertifikaları ile dikkat çekiyor.

Adata HD700 modeli, dış mekan şartları için geliştirilmiş. MIL-STD-810G sertifikası ile toza, farklı ısılara ve düşmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca IEC IP56 sertifikası ile de pek çok su temelli kazalara karşı da kendisini koruyor. Dayanıklılığı artırmak amacıyla, Adata 3 katmanlı bir yapı kullanmış.

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İlk katman sürücüyü çepeçevre sararken, darbe emici ikinci katman ve üzerine de kauçuk bir kaplama ile yapı tamamlanıyor. G Shock sensörü, herhangi bir darbe durumunda kırmızı ışık ile uyarı veriyor ve sonrasında veri koruma moduna geçiyor. Normal kullanımda ise mavi ışık ile hareketlilik gösteriliyor. 256-bit AES ile şifrelenen model USB 3.0 arabirimini kullanıyor ve 1TB/2TB depolama seçenekleri ile geliyor.

Adata HV620S ise incelik odaklı bir model. Sadece 11.5mm kalınlığında olan HV620S, herhangi bir dayanıklılık sertifikası sunmuyor ancak darbe sensörü ile anında veri koruma moduna geçebiliyor. AES-256 şifreleme ve USB 3.0 özelliklerine sahip olan model, 500GB / 1 TB / 2TB / 3TB kapasite seçeneği ile gelecek. Şimdilik fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.