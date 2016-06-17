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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata incelik ve dayanıklılık odaklı iki yeni taşınabilir HDD duyurdu

Halen SSD modelleri karşısında önemli bir fiyat avantajına sahip olan HDD sürücüler, bu bakımdan ilgi odağı olmaya devam ediyor. Adata, farklı kategorilere hitap eden iki taşınabilir sürücü duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Adata incelik ve dayanıklılık odaklı iki yeni taşınabilir HDD duyurdu

Depolama çözümleri konusunda pazarın önemli isimlerinden birisi olan Adata, incelik ve çevre şartlarına dayanıklılık odağında iki yeni taşınabilir HDD ürünü duyurdu. Özellikle HD700 modeli, askeri standartlardaki dayanıklılık sertifikaları ile dikkat çekiyor.

Adata HD700 modeli, dış mekan şartları için geliştirilmiş. MIL-STD-810G sertifikası ile toza, farklı ısılara ve düşmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca IEC IP56 sertifikası ile de pek çok su temelli kazalara karşı da kendisini koruyor. Dayanıklılığı artırmak amacıyla, Adata 3 katmanlı bir yapı kullanmış.

Ayrıca Bkz. "Monster Notebook, E3 2016 fuarında"

İlk katman sürücüyü çepeçevre sararken, darbe emici ikinci katman ve üzerine de kauçuk bir kaplama ile yapı tamamlanıyor. G Shock sensörü, herhangi bir darbe durumunda kırmızı ışık ile uyarı veriyor ve sonrasında veri koruma moduna geçiyor. Normal kullanımda ise mavi ışık ile hareketlilik gösteriliyor. 256-bit AES ile şifrelenen model USB 3.0 arabirimini kullanıyor ve 1TB/2TB depolama seçenekleri ile geliyor.

Adata HV620S ise incelik odaklı bir model. Sadece 11.5mm kalınlığında olan HV620S, herhangi bir dayanıklılık sertifikası sunmuyor ancak darbe sensörü ile anında veri koruma moduna geçebiliyor. AES-256 şifreleme ve USB 3.0 özelliklerine sahip olan model, 500GB / 1 TB / 2TB / 3TB kapasite seçeneği ile gelecek. Şimdilik fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

 

http://www.tomshardware.com/news/adata-external-hdd-hd700-hv620s,32103.html Yorum Yaz
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PaTRaiN1 3 yıl en beğenilen
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CoreXXX 3 yıl
düşünsenize en önemli verilerinizi depoladığınız alet 1 metreden yere düşse muhtemelen gidiyor. ne kadar ince bir çizgi değilmi. o yüzden 1 tb mekaniğe 200 lira vereceğime 500 gb ssd taşınabilire 600 tl veririm. eskiden ssd yoktu mekaniklere mahkumduk ama şu an var tamam daha pahalı ama çok daha güvenli ve hızlı
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fuujitsu 3 yıl CoreXXX
Niye ki hocam SSD lerde bilgilerin kaybolma tehlikesi yok mu?
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quad4core 3 yıl
Adata pişmanlıktır, usb3 hdd aldım hiç memnun değilim, bana sorarsanız hiç bulaşmayın.
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PaTRaiN1 3 yıl en beğenilen
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