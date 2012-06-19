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Adata, mSATA formundaki XPG SX300 ve Premier Pro SP300'ü satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,9b
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20
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Adata, mSATA formundaki XPG SX300 ve Premier Pro SP300'ü satışa sunuyor
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Adata, mSATA formunda hazırladığı iki yeni SSD'si XPG SX300 ve Premier Pro SP300'ü satışa sunmaya hazırlanıyor.

50.95 mm x 30 mm x 4 mm boyutlarında ve 7 gram ağırlığında tasarlanan SSD'lerin başlıca teknik özellikleri sırasıyla şu şekilde;
XPG SX300:
  • 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği
  • MLC tipi NAND Flash bellek yongası
  • SATA 6 Gb/sn arayüzü
  • LSI SandForce SF-2281 kontrolcü
  • 550 MB/sn'ye varan sıralı okuma hızı
  • 505 MB/sn'ye varan sıralı yazma hızı
  • 25.000 IOPS 4K rastgele okuma performansı
  • 85.000 IOPS 4K rastgele yazma performansı
  • 1.200.000 saat hata öncesi kullanım süresi

Premier Pro SP300
  • 24 GB, 32 GB ve 64 GB depolama seçeneği
  • MLC tipi NAND Flash bellek yongası
  • SATA 3 Gb/sn arayüzü
  • LSI SandForce SF-2141 kontrolcü
  • 280 MB/sn'ye varan sıralı okuma hızı
  • 260 MB/sn'ye varan sıralı yazma hızı
  • 12.500 IOPS 4K rastgele okuma performansı
  • 46.000 IOPS 4K rastgele yazma performansı
  • 1.200.000 saat hata öncesi kullanım süresi
SSD'lerin tavsiye edilen satış fiyatları;
XPG SX300:
  • 64 GB: 89.99$
  • 128 GB: 149.99$
  • 256 GB: 299.99$

Premier Pro SP300:
  • 24 GB: 49.99$
  • 32 GB: 59.99$
  • 64 GB: 79.99$
Adata, mSATA formundaki XPG SX300 ve Premier Pro SP300'ü satışa sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
Bu ürünleri Türkiyede nereden alabiliriz.
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lienjoui1997 7 yıl
Pahalılar diyorum kısacası
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hacı.basat 7 yıl
Melezler ömürden kaybediyor, sonuçta içinde hareketli parçalara sahip 1 HDD var ve ömrü de en fazla HDD kadar olabilir, SSD'ler çalışırken bile taşısanız ömrü HDD lerden uzun.
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1963bursa 7 yıl
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
bende 3.5 inç bi hdd linki atayım çok pahalı diyeyim elma ile armutu karşılaştırmışsınız.

Attığınız HDD linkinin okuma yazma hızları SSD'lerle rekabet edebilecekse olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 7 yıl 1963bursa
KaraKanarya
Attığınız HDD linkinin okuma yazma hızları SSD'lerle rekabet edebilecekse olabilir.

Bence olamaz. Bir tanesi m-Sata yani ufacık notebook veya netbook'un içinde küçücük bir slota takılıyor.

Diğerisi ise büyük. Onu böyle bir cihaza takamazsın.

Sadece masaüstü PC den veya onlara takılabilen disklerden bahsediyor olsak belki olabilirdi ama m-Sata sadece taşınabilir sistemlere hitab ediyor. (Bazı özel anakartları saymazsak.)

Bu yüzden karşılaştırılamaz...
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hacı.basat 7 yıl
Melez olan PCI diske ben baktım, 850 mb civarı yazma, 1 GB civarı okuma hızı var, bir çok SSD'den yüksek hızlar ama buna göre tahminen 1 GB SSD'yi veri aktarımı için koymuşlar, 1 TB'da HDD'si vardır, PCI olmasa SSD yerine tercih ederim. Yine de üretsinler, SSD'lerle rekabet ediyor sonuçta, fiyatların daha da düşmesini sağlayacaktır.
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DH Misafiri 7 yıl
saitouhajime
Orijinalden alıntı: BaRReT81mSata ile sata ve pcı-e diskleri karşılaştırıyosunuz beyler , okuyun ilk önce
Dostum 2 karşılaştırmayı da yapan benim, uygun fiyatlı mSata SSD linki yok, muadil parçalardan örnekledim, bunlar da mSatadır demiyorum. Pahalılar diyorum kısacası.

tamam bende 3.5 inç bi hdd linki atayım çok pahalı diyeyim elma ile armutu karşılaştırmışsınız.
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abdulmusavvir 7 yıl
Boş bir tartışma, ssdlerde msata,2.5",3.5", pci, flash disk, ram falan hepsi benzer üretim bandından çıkan parçalar, hedef kitle oynar, bunları fiyat bazında birbiriyle kıyaslamak abes değil.
Bir kişi sadece doğru noktaya değinmiş, saitonun ilk verdiği link melez, ne kadarı ssd, ne kadarı hdd ona bakmak lazım, işten çıkmadım anca bu kadar yazdım, akşama vaktim olursa o linki araştırıcam.
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interwap 7 yıl
saitouhajime
1 TB olanı 399 dolar iken bunun çeyreğinin 299 dolara satılabileceğini zannetmeleri gerçekten ilginç.http://www.amazon.com/OCZ-Technology-RevoDrive-Hybrid-RVDHY-FH-1T/dp/B005J4P0JS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1340106564&sr=8-3&keywords=1+tb+ssd

Hibrid disk o. 1 TB HDD, 100 GB SSD barındırır. Asıl kayıt yeri HDD'dir.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
OverClocK1ng
Valla şununla yukarıdakini bir tutuyorsun ya. Pes.Al tak o zaman o Revodrive ı notebookuna.

Anlamazdan geldiğiniz aynı tavrı sana göstersem, o notebook'a takılmaz, sende hiç bir şey bilmiyorsun yazmam gerekir. Anlamıyorsan anlamanı da beklemiyorum zaten.
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OverClocK1ng 7 yıl
saitouhajime
1 TB olanı 399 dolar iken bunun çeyreğinin 299 dolara satılabileceğini zannetmeleri gerçekten ilginç.http://www.amazon.com/OCZ-Technology-RevoDrive-Hybrid-RVDHY-FH-1T/dp/B005J4P0JS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1340106564&sr=8-3&keywords=1+tb+ssd

Valla şununla yukarıdakini bir tutuyorsun ya. Pes.
Al tak o zaman o Revodrive ı notebookuna.
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