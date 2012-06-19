Adata, mSATA formundaki XPG SX300 ve Premier Pro SP300'ü satışa sunuyor

Haber Editörü
Adata, mSATA formunda hazırladığı iki yeni SSD'si XPG SX300 ve Premier Pro SP300'ü satışa sunmaya hazırlanıyor.
50.95 mm x 30 mm x 4 mm boyutlarında ve 7 gram ağırlığında tasarlanan SSD'lerin başlıca teknik özellikleri sırasıyla şu şekilde;
XPG SX300:
- 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği
- MLC tipi NAND Flash bellek yongası
- SATA 6 Gb/sn arayüzü
- LSI SandForce SF-2281 kontrolcü
- 550 MB/sn'ye varan sıralı okuma hızı
- 505 MB/sn'ye varan sıralı yazma hızı
- 25.000 IOPS 4K rastgele okuma performansı
- 85.000 IOPS 4K rastgele yazma performansı
- 1.200.000 saat hata öncesi kullanım süresi
Premier Pro SP300
- 24 GB, 32 GB ve 64 GB depolama seçeneği
- MLC tipi NAND Flash bellek yongası
- SATA 3 Gb/sn arayüzü
- LSI SandForce SF-2141 kontrolcü
- 280 MB/sn'ye varan sıralı okuma hızı
- 260 MB/sn'ye varan sıralı yazma hızı
- 12.500 IOPS 4K rastgele okuma performansı
- 46.000 IOPS 4K rastgele yazma performansı
- 1.200.000 saat hata öncesi kullanım süresi
SSD'lerin tavsiye edilen satış fiyatları;
XPG SX300:
- 64 GB: 89.99$
- 128 GB: 149.99$
- 256 GB: 299.99$
Premier Pro SP300:
- 24 GB: 49.99$
- 32 GB: 59.99$
- 64 GB: 79.99$
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Attığınız HDD linkinin okuma yazma hızları SSD'lerle rekabet edebilecekse olabilir.
Bence olamaz. Bir tanesi m-Sata yani ufacık notebook veya netbook'un içinde küçücük bir slota takılıyor.
Diğerisi ise büyük. Onu böyle bir cihaza takamazsın.
Sadece masaüstü PC den veya onlara takılabilen disklerden bahsediyor olsak belki olabilirdi ama m-Sata sadece taşınabilir sistemlere hitab ediyor. (Bazı özel anakartları saymazsak.)
Bu yüzden karşılaştırılamaz...
tamam bende 3.5 inç bi hdd linki atayım çok pahalı diyeyim elma ile armutu karşılaştırmışsınız.
Bir kişi sadece doğru noktaya değinmiş, saitonun ilk verdiği link melez, ne kadarı ssd, ne kadarı hdd ona bakmak lazım, işten çıkmadım anca bu kadar yazdım, akşama vaktim olursa o linki araştırıcam.
Hibrid disk o. 1 TB HDD, 100 GB SSD barındırır. Asıl kayıt yeri HDD'dir.
Anlamazdan geldiğiniz aynı tavrı sana göstersem, o notebook'a takılmaz, sende hiç bir şey bilmiyorsun yazmam gerekir. Anlamıyorsan anlamanı da beklemiyorum zaten.
Valla şununla yukarıdakini bir tutuyorsun ya. Pes.
Al tak o zaman o Revodrive ı notebookuna.