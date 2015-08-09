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Adata maliyet odaklı Premier SP550 SSD ürününü duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Adata maliyet odaklı Premier SP550 SSD ürününü duyurdu

Üreticiler SSD fiyatlarını HDD ile yarışacak seviyeye getirmek için çaba sarfederken, bu süreçte farklı optimizasyonlar ile maliyet odaklı hale gelen SSD ürünlerini de tüketicilere sunmayı ihmal etmiyor. Adata bunlardan birisi.

Firmanın lanse ettiği Premier SP550 adlı SSD ürünü Toshiba'nın muhtemelen 19nm litografisine sahip A19 TLC NAND belleğini temel alıyor ve Silicon Motion SM2256 kontrolcüsünü kullanıyor. 

Samsung 850 EVO ve OCZ Trion gibi serilere rakip olması beklenen Premier SP550, ayrıca Silicon Motion tarafından geliştirilen SM2256 kontrolcüsünü ilk kullanan SSD ürünü ünvanını da elde ediyor. 

TLC flash belleklerin düşük dayanıklılık sürelerini optimize etmek için geliştirilen SM2256, NANDXtend adında bir düşük yoğunluklu parite kontrolü (LDPC) tabanlı hata düzeltme versiyonu kullanıyor. Bu sayede NAND belleğin kullanım ömrünü 3 kata kadar artırabiliyor. Ayrıca SLC önbellekleme özelliği ile okuma ve yazma hızlarını geliştirebiliyor.  

Adata Premier SP550 serisinde 3 SSD modeli yer alıyor. Bu modeller 120GB, 240GB ve 480GB kapasiteye sahip. Hepsinin okuma hızları 560MB/s seviyesinde. Yazma hızları ise en düşük modelin 410MB/s, diğerlerinin 510MB/s şeklinde sıralanıyor. Yine 4K rastgele okuma-yazma hızları ise en düşük modelin 60K-70K, diğerleri için 75K-75K IOPS seviyesinde.

2.5 inç formundaki SSD serisi SATA 6Gb/s bant genişliğini desteklerken, 960GB kapasiteli yeni bir model de ilerleyen aylarda seriye katılacak. Serinin fiyatı ise 65$-108$-208$ şeklinde perakende zincirlerinde görünmeye başladı. 

http://www.tomshardware.com/news/adata-sp550-tlc,29778.html Yorum Yaz
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KalemKolik 4 yıl en beğenilen
Başlığa bakan fiyat için habere girerken.Haberde fiyat yok.Mynet vari bir donanımhaber çakallığı
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DH Misafiri 4 yıl
ssdlerin maliyeti düşeceğine satayı geliştirip mesela şuan 64mb okuma yazma hızında olan sataları 128 veya 256 mb yapsalar daha mantıklı değil mi ?
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kadirirdem 4 yıl
yine bir mynet vari makale hani nerde fiyat....
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redoracle 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

yine bir mynet vari makale hani nerde fiyat....

Keşke son paragrafıda okusaydın.
2.5 inç formundaki SSD serisi SATA 6Gb/s bant genişliğini desteklerken, 960GB kapasiteli yeni bir model de ilerleyen aylarda seriye katılacak. Serinin fiyatı ise 65$-108$-208$ şeklinde perakende zincirlerinde görünmeye başladı.
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stalker(1979) 4 yıl
İyi ki maliyet odaklı imiş. öyle olmasaydı demek ki 36 ay vade ile alabilecektik.
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aspirin_00 4 yıl
Firaristt
Samsung 850 Evo 250GB SSD 99$ zaten. Nerede uygun ücret???

hangi firma satıyor o fiyata türkiyede o fiyata satan yer yok
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Firaristt 4 yıl aspirin_00
ABD fiyatı yazıyor haberde. Samsung'un da Amazon'daki fiyatı ve 130$ civarına kargo ve gümrük dahil alınabiliyor.

Mesajımı neden eksilemişler onu da anlamadım.
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Firaristt 4 yıl
Samsung 850 Evo 250GB SSD 99$ zaten. Nerede uygun ücret???
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KalemKolik 4 yıl en beğenilen
Başlığa bakan fiyat için habere girerken.Haberde fiyat yok.Mynet vari bir donanımhaber çakallığı
1 Yanıt Yanıtla +18
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Arranger. 4 yıl KalemKolik
KalemKolik

Başlığa bakan fiyat için habere girerken.Haberde fiyat yok.

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