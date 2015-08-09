Adata maliyet odaklı Premier SP550 SSD ürününü duyurdu

Üreticiler SSD fiyatlarını HDD ile yarışacak seviyeye getirmek için çaba sarfederken, bu süreçte farklı optimizasyonlar ile maliyet odaklı hale gelen SSD ürünlerini de tüketicilere sunmayı ihmal etmiyor. Adata bunlardan birisi.





Firmanın lanse ettiği Premier SP550 adlı SSD ürünü Toshiba'nın muhtemelen 19nm litografisine sahip A19 TLC NAND belleğini temel alıyor ve Silicon Motion SM2256 kontrolcüsünü kullanıyor.





Samsung 850 EVO ve OCZ Trion gibi serilere rakip olması beklenen Premier SP550, ayrıca Silicon Motion tarafından geliştirilen SM2256 kontrolcüsünü ilk kullanan SSD ürünü ünvanını da elde ediyor.





TLC flash belleklerin düşük dayanıklılık sürelerini optimize etmek için geliştirilen SM2256, NANDXtend adında bir düşük yoğunluklu parite kontrolü (LDPC) tabanlı hata düzeltme versiyonu kullanıyor. Bu sayede NAND belleğin kullanım ömrünü 3 kata kadar artırabiliyor. Ayrıca SLC önbellekleme özelliği ile okuma ve yazma hızlarını geliştirebiliyor.





Adata Premier SP550 serisinde 3 SSD modeli yer alıyor. Bu modeller 120GB, 240GB ve 480GB kapasiteye sahip. Hepsinin okuma hızları 560MB/s seviyesinde. Yazma hızları ise en düşük modelin 410MB/s, diğerlerinin 510MB/s şeklinde sıralanıyor. Yine 4K rastgele okuma-yazma hızları ise en düşük modelin 60K-70K, diğerleri için 75K-75K IOPS seviyesinde.





2.5 inç formundaki SSD serisi SATA 6Gb/s bant genişliğini desteklerken, 960GB kapasiteli yeni bir model de ilerleyen aylarda seriye katılacak. Serinin fiyatı ise 65$-108$-208$ şeklinde perakende zincirlerinde görünmeye başladı.

http://www.tomshardware.com/news/adata-sp550-tlc,29778.html