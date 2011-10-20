Adata, yeni USB 3.0 bellek serisi S102 Pro'yu duyurdu

Haber Editörü
Tüketicilere birbirinden farklı depolama çözümleri sunan Adata firması, S102 Pro serisi USB belleklerini duyurdu.
Günümüzde hızla yaygınlaşan USB 3.0 teknolojisini destekleyen bellekler, 61.8 mm x 18.7 mm x 10.7 mm ebatlarında ve 13 gram ağırlığında tasarlanmış. Gövdelerinde alüminyum alaşımın kullandığı USB bellekler, titanyum grisi renginde.
8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasiteyle gelen S102 Pro serisinin maksimum yazma ve okuma hızları (sıralı) şu şekilde;
- 8 GB: 80 MB/sn (okuma) - 12 MB/sn (yazma)
- 16 GB: 100 MB/sn (okuma) - 25 MB/sn (yazma)
- 32 GB: 100 MB/sn (okuma) - 50 MB/sn (yazma)
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