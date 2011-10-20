Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adata, yeni USB 3.0 bellek serisi S102 Pro'yu duyurdu

7 yıl
11,3b
1
4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adata, yeni USB 3.0 bellek serisi S102 Pro'yu duyurdu
Tam Boyutta Gör
Tüketicilere birbirinden farklı depolama çözümleri sunan Adata firması, S102 Pro serisi USB belleklerini duyurdu.
Günümüzde hızla yaygınlaşan USB 3.0 teknolojisini destekleyen bellekler, 61.8 mm x 18.7 mm x 10.7 mm ebatlarında ve 13 gram ağırlığında tasarlanmış. Gövdelerinde alüminyum alaşımın kullandığı USB bellekler, titanyum grisi renginde.
8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasiteyle gelen S102 Pro serisinin maksimum yazma ve okuma hızları (sıralı) şu şekilde;
  • 8 GB: 80 MB/sn (okuma) - 12 MB/sn (yazma)
  • 16 GB: 100 MB/sn (okuma) - 25 MB/sn (yazma)
  • 32 GB: 100 MB/sn (okuma) - 50 MB/sn (yazma)
Adata, yeni USB 3.0 bellek serisi S102 Pro'yu duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nevfel 7 yıl en beğenilen
selcuk20
Neden okuma hızlarıyla yazma hızları arasında en az 4-5 misli fark oluyor merak ediyorum. Hatta şimdi bir internet araştırması yapacağım.

Sizinde okuma ve yazma hızınız arasında fark yok mu?
selcuk20Neden okuma hızlarıyla yazma hızları arasında en az 4-5 misli fark oluyor merak ediyorum. Hatta şimdi bir internet araştırması yapacağı...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratti 7 yıl
Nevfel
selcuk20Neden okuma hızlarıyla yazma hızları arasında en az 4-5 misli fark oluyor merak ediyorum. Hatta şimdi bir internet araştırması yapacağım.
Sizinde okuma ve yazma hızınız arasında fark yok mu?

:) sesli güldüm valla doğru :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcheveslisi 7 yıl
bence yazma hızları çok düşük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 7 yıl en beğenilen
selcuk20
Neden okuma hızlarıyla yazma hızları arasında en az 4-5 misli fark oluyor merak ediyorum. Hatta şimdi bir internet araştırması yapacağım.

Sizinde okuma ve yazma hızınız arasında fark yok mu?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 7 yıl
Neden okuma hızlarıyla yazma hızları arasında en az 4-5 misli fark oluyor merak ediyorum. Hatta şimdi bir internet araştırması yapacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Tekno-İllüzyonist Marko Tempest, Turkcell T20'nin sınırlarını zorluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim