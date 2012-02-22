Adata, yeni USB belleklerini duyurdu: DashDrive UV100

USB bellek, taşınabilir sabit disk, SSD ve flash bellek kartı gibi çeşitli veri depolama çözümleri sunan Adata firması, DashDrive UV100 serisi USB belleklerinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan USB bellekler, 41 mm uzunluğunda, 19.3 mm genişliğinde, 5.8 mm kalınlığında ve 4 gram ağırlığında tasarlanmış durumda.

İhtiyaca göre 4 GB, 8 GB ve 16 GB kapasitelerle gelen USB belleklerin veri transfer hızı veya fiyat bilgisi henüz bulunmuyor.

http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=1&piid=167