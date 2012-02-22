Adata, yeni USB belleklerini duyurdu: DashDrive UV100

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USB bellek, taşınabilir sabit disk, SSD ve flash bellek kartı gibi çeşitli veri depolama çözümleri sunan Adata firması, DashDrive UV100 serisi USB belleklerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan USB bellekler, 41 mm uzunluğunda, 19.3 mm genişliğinde, 5.8 mm kalınlığında ve 4 gram ağırlığında tasarlanmış durumda.
İhtiyaca göre 4 GB, 8 GB ve 16 GB kapasitelerle gelen USB belleklerin veri transfer hızı veya fiyat bilgisi henüz bulunmuyor.
http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=1&piid=167 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben de bu günlerde 32 Gb iyi bir şey arıyordum. Bendeki 2x16 + 1x8 ve 1x2 yetmiyor diye. Nerden aldın veya alabiliriz söylersen sevinirim...
Sen ne aldın öğrenebilir miyiz. PM atacaktım ama buradan yazılırsa başka arkadaşların da fikri olur diye buradan yazdım. Marka model verebilirsen sevinirim. Bir de memnun musun falan gibi yorum alabilirsek.
Ben de zamanında 2Gb ADATA PD7 yi 41 Dolara almıştım ve üzerinden 6-7 yıl geçti ama hâlâ sapsağlam ve 6-7 yıl geçmesine rağmen hâlâ USB2.0 da onun 33 okuma ve 25 yazma hızlarıyla baş edecek cihaz pek yok. Bu kadar yıldan sonra çok daha hızlılar olmalıydı. Ama bakıyorum. Kingston'a falan, böyle komik 3-4 mb yazma hızları falan. Hele ki geçen onca yılın ardından. Ayıp bu yaptıkları. Bundan 5 yıl kadar önce Türkiye'de Kingston'ın HyperX modeli USB leri geldi ve fiyatları da uygun ve hızları da yüksekti. Fakat şimdi bakıyorum. Ortada yoklar...
Model ismi şu "Patriot Memory (Direct) Supersonic Magnum 64 GB", Şuda link;
amazon.com/...
5 günde geldi, burdan alsan bile 3 günde gelir ve böyle modelleri bulamıyorsun, burda pekçok firma stok tüketme peşinde 2-3 yıllık usb bellekleri dünyanın parasına satıyor.
Yazma hızı 100-120 mb/s arasında değişiyor, okumada 190-200 mb/s, yani bilgisayarın içindeki HDD'lerden hızlı, 35-40 saniye arasında 4.5 gb boyutunda mkvleri kopyalıyorum, ayrıntılı test görmek isteyen arkadaşlar varsa, usb bellek testi için hangi program kullanılır, yazıp belirtirlerse test edip yayınlayabilirim, bu test konularını fazla bilmiyorumda.
Düzenleme; Bu modelin 32 gb olanı yok gibi gözüküyor, eğer 32 gb istiyorsan gene patriotın 100 mb/s okuma, 70 mb/s yazma hızında başka bir modeli var, oda güzel gözüküyor, hem biraz daha şekilli duruyor ama ben hız için 64 gb olanı tercih ettim;
amazon.com/...
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