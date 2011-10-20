Adata'dan 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek serisi: N005 Pro

Haber Editörü
SSD sürücü, harici sabit disk, bellek kartı ve USB bellek gibi depolama çözümleri geliştiren Adata firması, N005 Pro serisi USB belleklerini duyurdu.
USB 3.0 desteği sunan N005 Pro serisi, 90 x 20.5 x 11.5 mm boyutlarında ve 20.5 gram ağırlığında alüminyum gövdeye sahip. 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere 4 farklı kapasite seçeneğiyle gelen USB belleklerin firma tarafından belirtilen maksimum okuma ve yazma hızları (sıralı) şu şekilde;
- 8 GB: 80 MB/sn (okuma) - 15 MB/sn (yazma)
- 16 GB: 150 MB/sn (okuma) - 25 MB/sn (yazma)
- 32 GB: 180 MB/sn (okuma) - 50 MB/sn (yazma)
- 64 GB: 180 MB/sn (okuma) - 90 MB/sn (yazma)
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Bendeki 16 lığı 50 lira gibi komik bir rakama aldım...