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Adata'dan 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek serisi: N005 Pro

7 yıl
11,3b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Adata'dan 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek serisi: N005 Pro
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SSD sürücü, harici sabit disk, bellek kartı ve USB bellek gibi depolama çözümleri geliştiren Adata firması, N005 Pro serisi USB belleklerini duyurdu.
USB 3.0 desteği sunan N005 Pro serisi, 90 x 20.5 x 11.5 mm boyutlarında ve 20.5 gram ağırlığında alüminyum gövdeye sahip. 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere 4 farklı kapasite seçeneğiyle gelen USB belleklerin firma tarafından belirtilen maksimum okuma ve yazma hızları (sıralı) şu şekilde;
  • 8 GB: 80 MB/sn (okuma) - 15 MB/sn (yazma)
  • 16 GB: 150 MB/sn (okuma) - 25 MB/sn (yazma)
  • 32 GB: 180 MB/sn (okuma) - 50 MB/sn (yazma)
  • 64 GB: 180 MB/sn (okuma) - 90 MB/sn (yazma)
Adata'dan 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek serisi: N005 Pro
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OverClocK1ng 7 yıl
Bence 50 yazma çok iyi. 32 ye fiyat iyi olursa talibim...
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Hirotaro 7 yıl
32gb lığın performansı harikaymış . umarım fiyatıda uygun olur da alırız bir tane
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devrimdoga 7 yıl
16 lık fiyatı iyi konumlandırılırsa çok alınabilir duruyor.
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OverClocK1ng 7 yıl
Vay be iyiymiş. Ben de 70/15 hızlarıyla bendeki AData S102 yi beğeniyordum. Bunun 32 ve 64 ü canavarmış. Tabi fiyatı da canavardır.
Bendeki 16 lığı 50 lira gibi komik bir rakama aldım...
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