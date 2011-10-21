Adata'dan yeni bir USB 3.0 bellek serisi daha; C103

USB 2.0'a kıyasla daha hızlı veri aktarım hızına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisine destek veren ürünler yaygınlaşmaya devam ediyor.

Adata firmasının C103 serisi yeni USB 3.0 bellekleri, kısa bir süre önce ortaya çıkan S102 Pro ve N005 Pro'ya göre alt segmentte konumlandırılmış. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip USB bellekler, 68.6 mm x 22.2 mm x 8.5 mm ebatlarında ve 11 gram ağırlığında tasarlanmış.



Firma verilerine göre saniyede 90 MB'a varan okuma ve 10 MB'a kadar yazma hızı sunan C103 serisinde, kullanılan mekanizma gereği koruyucu kapak bulunmuyor.

