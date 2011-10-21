Adata'dan yeni bir USB 3.0 bellek serisi daha; C103

Haber Editörü
USB 2.0'a kıyasla daha hızlı veri aktarım hızına olanak tanıyan USB 3.0 teknolojisine destek veren ürünler yaygınlaşmaya devam ediyor.
Adata firmasının C103 serisi yeni USB 3.0 bellekleri, kısa bir süre önce ortaya çıkan S102 Pro ve N005 Pro'ya göre alt segmentte konumlandırılmış. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip USB bellekler, 68.6 mm x 22.2 mm x 8.5 mm ebatlarında ve 11 gram ağırlığında tasarlanmış.
Firma verilerine göre saniyede 90 MB'a varan okuma ve 10 MB'a kadar yazma hızı sunan C103 serisinde, kullanılan mekanizma gereği koruyucu kapak bulunmuyor.
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Okuma 33 Yazma 25 ve USB2.0
Var mı ötesi...
kaydırmalı sustalı olduğu için uzun olmuş olabilir
10mb yazma bana biraz az gibi geldi.Bilmiyorum ama okuma hızı ile yazma hızı arasında dağlar kadar fark var ve 10mb az.Bunun usb3 olmasının mantığıda yok gibi...