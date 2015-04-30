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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adidas, Spotify ile işbirliği yaptığı yeni aktivite takibi uygulamasını yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,3b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Adidas, Spotify ile işbirliği yaptığı yeni aktivite takibi uygulamasını yayınladı
 
Ünlü spor markaları son dönemde gelişen teknoloji ile birlikte bu alanda yeni ürünler sunmaya başladı. Genelde akıllı bileklik veya markette yer alan bir uygulama şeklinde olan bu ürünlere Adidas bir yenisini ekledi. Adidas Go adı verilen uygulamayı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise Spotify ile uyumlu çalışıyor olması.

Spotify hesabınıza bağlanarak kullandığınız Adidas Go, kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarını öğreniyor. Spor sırasında ise daha önce öğrendiği alışkanlıklarımıza uygun müzikler çalabilen uygulama aynı zamanda aktivite takibi de gerçekleştiriyor.

Aktivite takibi özelliği ile yaptığınız egzersizlerin temposuna uygun müzikler seçen uygulama ile dileyen kullanıcılar beğendikleri müzikleri Spotify listelerine ekleyebiliyorlar. Adidas Go uygulamasını kullanmak için Premium Spotify üyeliğine gerek olmadığını da belirtelim.

Henüz yalnızca iOS platformu için yayınlanan uygulamayı denemek isteyen kullanıcılar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak uygulama sayfasına erişebilirler.

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