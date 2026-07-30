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    Samsung telefonlar için yeni root yazılımı yayınlandı: Knox ve bootloader kilidini etkilemiyor!

    Samsung cihazlar için yeni root atma yazılımı yayınlandı. Root My Galaxy adlı uygulama, Knox'u tetiklemeden veya bootloader kilidini açmadan telefonu rootlamaya olanak tanıyor.

    samsung rootlama programı Root My Galaxy çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8'de bootloader kilidini açmayı birçok önemli ülkede fiilen devre dışı bıraktı. Ancak, bir geliştirici, verileri silmeden, bootloader kilidini açmadan veya Knox'u devre dışı bırakmadan, basit, tek tıkla root işlemi vaat eden "Root My Galaxy" adlı yeni bir açık kaynaklı araç yayınladı.

    Root My Galaxy GitHub'da yayınlandı

    GitHub'da barındırılan Root My Galaxy uygulaması, KernelSU yükleyicisi gibi çalışıyor. Bootloader kilitli kaldığı ve Knox Knox e-fuse mekanizmasını devre dışı bırakmadığı için, Güvenli Klasör, Samsung Cüzdan ve bankacılık uygulamaları gibi özellikler normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Play Integrity bile çalışıyor ancak kullanıcı tarafından sonradan yüklenen bazı güvenlik odaklı uygulamalar root ile ilişkili uygulamaları algılayabiliyor.

    GhostLock açığından yararlanıyor

    Root My Galaxy aracı, Linux çekirdeğinin sistem bellek kilitlerini nasıl yönettiğine dair yakın zamanda keşfedilen yüksek önem dereceli bir hata olan CVE-2026-43499'u (GhostLock olarak adlandırılıyor) kullanarak çalışıyor. Yalnız root ayrıcalıkları geçici sağlanıyor; her telefon yeniden başlatıldıktan sonra yeniden uygulamak gerekiyor. Bu, donanım düzeyinde Knox'u tetiklememek için harika ancak root'u aktif tutmak için bazı tekrarlayan işler getiriyor.

    Samsung henüz açığı kapatmadı

    Geliştirici, aracın Haziran 2026 güvenlik yamalarında ve daha eski sürümlerde çalıştığını belirtiyor ancak kullanıcı bildirimlerine göre, Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi uygulanan cihazda da çalışıyor. Elbette Samsung'un açığı Ağustos 2026 güvenlik yamasıyla kapatma olasılığı var.

    Snapdragon işlemcili cihazlar destekleniyor

    Çekirdek bellek adresleri donanım ve sürümler arasında farklılık gösterdiğinden, güvenlik açığı Root My Galaxy Payloads deposunda tutulan belirli bellek ofsetlerine dayanıyor. Şu anda desteklenen cihazlar çoğunlukla Snapdragon işlemcili Samsung amiral gemisi modelleri. Root aracı Galaxy S25 Ultra’da çalışıyor, şu modellerde de test ediliyor:

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25 Plus
    • Galaxy S25 Edge
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 Plus
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Fold 7

    Galaxy Z Flip 7, Exynos işlemci kullandığından listede yer almıyor. Ayrıca yukarıda belirtilen cihazların Exynos işlemcili sürümleri de desteklenmiyor. Galaxy S26 serisinin yer almamasının nedeni ise, güvenlik açığına yer bırakmayan daha yeni çekirdek sürümüyle gelmesi.

    Samsung telefonunuzun Haziran 2026 güvenlik yaması veya daha önceki bir sürümünü, tercihen kararlı One UI 8.5 yazılımını çalıştırıyor olması gerekiyor. Uygulamanın en son sürümünü resmi GitHub deposundan indirilebiliyor.

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