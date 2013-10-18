Adidas yeni akıllı saatini duyurdu





Nike'ın Fuelband SE adlı akıllı saatini tanıtmasının hemen ardından Adidas da San Fransisco'da kendi akıllı saatini duyurdu.





miCoach SMART RUN adındaki akıllı saat GPS ve akselerometre ile kullanıcıların koşularını takip ederken, entegre nabız ölçer ile kalp atışlarını ölçerek kişisel antrenman konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.





Cihaz Bluetooth teknolojisi ile kulaklık bağlantılarına izin verirken, müzik dinleyebiliyor veya saatin hızınız hakkındaki talimatlarını duyabiliyorsunuz. Talimatlar ve uyarılar titreşim olarak da gönderilebiliyor.





Cihazın 1.45 inçlik renkli ekranı sayesinde herhangi bir mobil cihaza bağlanmaya gerek duymuyorsunuz. Cihaz 400'den fazla animasyon ve yine yüzlerce antrenman planı sunuyor.





miCoach SMART RUN 1 Kasım itibariyle ABD ve İngiltere'de 399$/350 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Global satış konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.