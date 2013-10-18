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Adidas yeni akıllı saatini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Adidas yeni akıllı saatini duyurdu

Nike'ın Fuelband SE adlı akıllı saatini tanıtmasının hemen ardından Adidas da San Fransisco'da kendi akıllı saatini duyurdu. 

miCoach SMART RUN adındaki akıllı saat GPS ve akselerometre ile kullanıcıların koşularını takip ederken, entegre nabız ölçer ile kalp atışlarını ölçerek kişisel antrenman konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.

Cihaz Bluetooth teknolojisi ile kulaklık bağlantılarına izin verirken, müzik dinleyebiliyor veya saatin hızınız hakkındaki talimatlarını duyabiliyorsunuz. Talimatlar ve uyarılar titreşim olarak da gönderilebiliyor.

Cihazın 1.45 inçlik renkli ekranı sayesinde herhangi bir mobil cihaza bağlanmaya gerek duymuyorsunuz. Cihaz 400'den fazla animasyon ve yine yüzlerce antrenman planı sunuyor.

miCoach SMART RUN 1 Kasım itibariyle ABD ve İngiltere'de 399$/350 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Global satış konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. 

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ilhan_28 3 yıl
koşu/fitness sporlarıyla ilgilenenler için, dahili hr sensörü, gps ve müzik çalar gibi hayati özellikleri barındırıp koşu skorlarını kayıt altına alabilen bu cihaz akıllı telefon ile eşleştirip mail okumak veya gelen çağrılı yanıtlamak için tasarlanmamıştır. bilekten ölçülen kalp ritmi doğru sonuçlar veremese bile ortalama fikir sahibi olmak için yeterlidi. gps uydu bağlantısı nike+ smartwatch gibi pamuk ipliğine bağlı değilse bluetooth kulaklık ile müzik eşliğinde koşu yapmak için mükemmel bir cihaz sayılabilir. piyasada muadili olmayan bu cihazı türkiye de bulmak çok zor ama bulursam hatırı sayılır bir rakamı gözden çıkarabilirim. gönül ister ki garmin polar veya suunto gibi üreticiler de bu tip kompakt cihazlar üretseler.
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Emre Kocakaya 6 yıl
Tamam,Samsung,Apple ve diger akilli telefon ureticileride spor ayakkabi uretsin :),saka tabiki,Adidasin bu atilimi bu piyasayi dahada canlandiracaktir kesin..
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St Batuhan 6 yıl
thestell
Saate benziyor en azından, adidas bu sony degil takdir etmek lazım

Pardon SmartWatch 2 ya da 1 saate benzemiyor mu, gear ile mi karıştırdın (bunu diyeceğim ama Gear'da tasarımını beğenmesem bile saate öyle ya da böyle benziyor, koydukları kamera yegane benim gözüme batıyor yoksa problem değil o kadar)
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Bir bu eksikti
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Mr.Loney 6 yıl
bedava!
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DH Misafiri 6 yıl
Ben akilli saat`i Casio`dan bekliyorum..
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ВAВA 6 yıl
Tutabilir diye düşünüyorum.
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Leskodjer 6 yıl
Saat diye bu çıkınca şaşırdım bir an

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Gsmavm 6 yıl Leskodjer
Pachenkov
Saat diye bu çıkınca şaşırdım bir an

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Hahaha cok iyi olmus :))
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thestell 6 yıl
Saate benziyor en azından, adidas bu sony degil takdir etmek lazım
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alemburda34 6 yıl
Adidas bu işi alır götürür fakat saatin buradaki görünümü çok klasik duruyor sanki normal casio dijital saat gibi şahsen şuanki teknolojileri ile bu paraları vermek aptallık.
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WB 6 yıl
"Adi" das armbanduhr
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senersongur 6 yıl
100TL fiyatla sonuçta piyasaya cikacak bir saat. Bence satabilir.
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