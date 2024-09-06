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    Taşınabilir güç istasyonlu cam temizleme robotu ECOVACS WINBOT W2 OMNI, Türkiye'de satışta!

    Taşınabilir güç istasyonu sayesinde prize yakın olmayan tüm pencerelerde kullanılabilen ECOVACS WINBOT W2 OMNI cam temizleme robotu Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri. 
    ECOVACS WINBOT W2 OMNI Türkiye'de satışta! İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Robot süpürge ve pencere temizleme robotlarıyla adından söz ettiren ECOVACS’ın taşınabilir istasyonlu ilk pencere temizleme robotu ECOVACS WINBOT W2 OMNI, Türkiye’de satışa çıktı.

    ECOVACS WINBOT W2 OMNI fiyatı

    ECOVACS WINBOT W2 OMNI, 22.999 TL'ye tavsiye edilen satış fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuldu.

    ECOVACS WINBOT W2 OMNI özellikleri

    ECOVACS WINBOT W2 OMNI Türkiye'de satışta! İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    WINBOT W2 OMNI’nin taşınabilir istasyonu sayesinde kullanıcılar daha fazla özgürlük elde ediyor. Taşınabilir istasyon, prizin olmadığı yerlerde pencerelerin temizlenmesine imkan tanıyor. İstasyon 2,5 saatte tamamen şarj oluyor ve 110 dakika boyunca kesintisiz temizlik sağlıyor. Böylece yaklaşık 55 metrekarelik pencere alanını temizlemek mümkün.

    ECOVACS WINBOT W2 OMNI Türkiye'de satışta! İşte fiyatı
    ECOVACS WINBOT W2 OMNI, 2800 Pa emiş emiş gücü sunuyor. Geniş açılı üçlü sprey teknolojisi ve artırılmış su basıncı ile pencereler tek hamlede lekesiz hale gelirken, akıllı tırmanma sistemi sayesinde güvenle her yüzeye tutunabiliyor. WIN-SLAM 4.0 akıllı rota planlaması özelliğiyle temizlik verimliliğinde %30 artış sağlar. Bu teknolojisi sayesinde temizlik bittikten sonra yüzeyde yerleştirdiğiniz ilk noktaya geri dönerek temizliği bitiriyor.

    Cihazda otomatik kablo makarası bulunuyor. Bu sayede kablo karmaşası ortadan kalkıyor. İstasyon 5,2 kg ağırlığa sahip bu sayede düşmelere karşı dayanıklı olduğu ifade ediliyor. WINBOT W2 OMNI’nin üzerinde dört ayrı işlev butonu yer alıyor. Tek bir düğmeye dokunarak Kablo toplama, güç açma/kapama, başlatma/duraklatma ve hızlı temizleme/derin temizleme modu özelliklerini aktif edebilirsiniz.

    ECOVACS WINBOT W2 OMNI Türkiye'de satışta! İşte fiyatı
    WINBOT W2 OMNI güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Donanım ve yapay zeka destekli koruma önlemleri, robotun stabil ve güvenli çalışmasını sağlarken, acil durum kilitleme işlevi kazaları önler. Çerçevesiz camları bile hassasiyetle algılayarak düşme riskini ortadan kaldırır. Firmadan belirtilene göre güvenlik konusunda sunduğu üstün performans sayesinde kullanıcıların pencere temizliği konusunda endişelenmesine gerek olmayacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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