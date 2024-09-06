Taşınabilir güç istasyonlu cam temizleme robotu ECOVACS WINBOT W2 OMNI, Türkiye'de satışta!

ECOVACS WINBOT W2 OMNI, 22.999 TL'ye tavsiye edilen satış fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuldu.
ECOVACS WINBOT W2 OMNI özellikleri
WINBOT W2 OMNI’nin taşınabilir istasyonu sayesinde kullanıcılar daha fazla özgürlük elde ediyor. Taşınabilir istasyon, prizin olmadığı yerlerde pencerelerin temizlenmesine imkan tanıyor. İstasyon 2,5 saatte tamamen şarj oluyor ve 110 dakika boyunca kesintisiz temizlik sağlıyor. Böylece yaklaşık 55 metrekarelik pencere alanını temizlemek mümkün.
Cihazda otomatik kablo makarası bulunuyor. Bu sayede kablo karmaşası ortadan kalkıyor. İstasyon 5,2 kg ağırlığa sahip bu sayede düşmelere karşı dayanıklı olduğu ifade ediliyor. WINBOT W2 OMNI’nin üzerinde dört ayrı işlev butonu yer alıyor. Tek bir düğmeye dokunarak Kablo toplama, güç açma/kapama, başlatma/duraklatma ve hızlı temizleme/derin temizleme modu özelliklerini aktif edebilirsiniz.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.