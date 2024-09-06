Taşınabilir güç istasyonlu cam temizleme robotu ECOVACS WINBOT W2 OMNI, Türkiye'de satışta!

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Tam Boyutta Gör Robot süpürge ve pencere temizleme robotlarıyla adından söz ettiren ECOVACS’ın taşınabilir istasyonlu ilk pencere temizleme robotu ECOVACS WINBOT W2 OMNI, Türkiye’de satışa çıktı.

ECOVACS WINBOT W2 OMNI fiyatı

ECOVACS WINBOT W2 OMNI, 22.999 TL'ye tavsiye edilen satış fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuldu.

ECOVACS WINBOT W2 OMNI özellikleri

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WINBOT W2 OMNI’nin taşınabilir istasyonu sayesinde kullanıcılar daha fazla özgürlük elde ediyor. Taşınabilir istasyon, prizin olmadığı yerlerde pencerelerin temizlenmesine imkan tanıyor. İstasyon 2,5 saatte tamamen şarj oluyor ve 110 dakika boyunca kesintisiz temizlik sağlıyor. Böylece yaklaşık 55 metrekarelik pencere alanını temizlemek mümkün.

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ECOVACS WINBOT W2 OMNI, 2800 Pa emiş emiş gücü sunuyor. Geniş açılı üçlü sprey teknolojisi ve artırılmış su basıncı ile pencereler tek hamlede lekesiz hale gelirken, akıllı tırmanma sistemi sayesinde güvenle her yüzeye tutunabiliyor. WIN-SLAM 4.0 akıllı rota planlaması özelliğiyle temizlik verimliliğinde %30 artış sağlar. Bu teknolojisi sayesinde temizlik bittikten sonra yüzeyde yerleştirdiğiniz ilk noktaya geri dönerek temizliği bitiriyor.

Cihazda otomatik kablo makarası bulunuyor. Bu sayede kablo karmaşası ortadan kalkıyor. İstasyon 5,2 kg ağırlığa sahip bu sayede düşmelere karşı dayanıklı olduğu ifade ediliyor. WINBOT W2 OMNI’nin üzerinde dört ayrı işlev butonu yer alıyor. Tek bir düğmeye dokunarak Kablo toplama, güç açma/kapama, başlatma/duraklatma ve hızlı temizleme/derin temizleme modu özelliklerini aktif edebilirsiniz.

WINBOT W2 OMNI güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Donanım ve yapay zeka destekli koruma önlemleri, robotun stabil ve güvenli çalışmasını sağlarken, acil durum kilitleme işlevi kazaları önler. Çerçevesiz camları bile hassasiyetle algılayarak düşme riskini ortadan kaldırır. Firmadan belirtilene göre güvenlik konusunda sunduğu üstün performans sayesinde kullanıcıların pencere temizliği konusunda endişelenmesine gerek olmayacak.

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