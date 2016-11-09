Adidas’tan Çin’i rahatsız eden hamle: robotlar ayakkabı üretecek

Almanya’da deneysel olarak ilk robotlar tarafından üretim yapılan ayakkabı fabrikasını açan Adidas, burada üretim yaptığı 500 çift ayakkabıyı da satışa sunmuştu. Deneysel olarak hizmete geçen fabrikanın ardından Alman devi ikinci fabrikasını ise Gürcistan’da açma niyetinde.

2017 yılında açılacak olan fabrika başlangıçta sadece 160 kişiye istihdam sağlayacak olsa da ayakkabıların üretimi robotlar tarafından sağlanacak ve büyük oranda artacak kapasitede istihdamın yerini robotlar devralmış olacak. Fabrika 2017 yılının ikinci yarısında hizmete girmiş olacak ve ilk yılında 50 bin çift ayakkabı üretimi gerçekleştirecek.

İlerleyen yıllarda Almanya’da kurulan ve 500 adetlik üretim gerçekleştiren ilk fabrika ile birlikte Gürcistan’daki fabrikanın yıllık milyonlarca çift ayakkabı üretim kapasitesine erişmiş olması bekleniyor. Yeni istihdam yaratmadan robotların sayısı arıtılarak ihtiyaca göre üretim kapasitesi de büyüyecek.

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Robotlar Çin’deki İstihdam Kapasitesini Sekteye Uğratacak

Çin ve diğer Asya ülkeleri genelindeki fabrikalarda ve atölyelerde yılda 300 milyon çift ayakkabı üretimin yapıldığı belirtiliyor. Bu rakamın çok çok büyük bir çoğunluğu yüksek bir oranda el işçiliğine dayalı. Haliyle de ortaya çıkacak bir robotlaşma hamlesi, bu sektörde istihdam edilen on binlerce kişinin de işini kaybetmesi veya farklı sektörlere kaydırılması sonucunu doğuracak.

Robotlar ile üretim çok daha düşük maliyetli olduğundan ve daha az sorunlu ürünlerin ortaya konması nedeni ile şirketler tarafından tercih ediliyor. Ford, 2015 yılında üretim aşamasında robotlara geçiş yaptığı için 3200 kişiyi işten çıkarmıştı. Nike da son dönemde robotlarla üretim yapmak isteyen tesisler için Flextronics şirketi ile çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu süreçler, ucuz iş gücü nedeni ile Çin’i tercih eden şirketlerin hedef değiştirerek, kendilerine sübvansiyonlar ve çeşitli avantajlar sağlayan ülkelere geçmesi sonucunu doğurabilir.