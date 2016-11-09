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Adidas’tan Çin’i rahatsız eden hamle: robotlar ayakkabı üretecek

Adidas, bir süredir denediği robotların ürettim yaptığı ayakkabı fabrikasında hedef büyüyor. Yılda binlerce çift ayakkabı üreten Adidas, el yapımından robot işçiliğine geçme niyetinde.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Almanya’da deneysel olarak ilk robotlar tarafından üretim yapılan ayakkabı fabrikasını açan Adidas, burada üretim yaptığı 500 çift ayakkabıyı da satışa sunmuştu. Deneysel olarak hizmete geçen fabrikanın ardından Alman devi ikinci fabrikasını ise Gürcistan’da açma niyetinde.

2017 yılında açılacak olan fabrika başlangıçta sadece 160 kişiye istihdam sağlayacak olsa da ayakkabıların üretimi robotlar tarafından sağlanacak ve büyük oranda artacak kapasitede istihdamın yerini robotlar devralmış olacak. Fabrika 2017 yılının ikinci yarısında hizmete girmiş olacak ve ilk yılında 50 bin çift ayakkabı üretimi gerçekleştirecek.

İlerleyen yıllarda Almanya’da kurulan ve 500 adetlik üretim gerçekleştiren ilk fabrika ile birlikte Gürcistan’daki fabrikanın yıllık milyonlarca çift ayakkabı üretim kapasitesine erişmiş olması bekleniyor. Yeni istihdam yaratmadan robotların sayısı arıtılarak ihtiyaca göre üretim kapasitesi de büyüyecek.

Adidas’tan Çin’i rahatsız eden hamle: robotlar ayakkabı üretecek
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Robotlar Çin’deki İstihdam Kapasitesini Sekteye Uğratacak

Çin ve diğer Asya ülkeleri genelindeki fabrikalarda ve atölyelerde yılda 300 milyon çift ayakkabı üretimin yapıldığı belirtiliyor. Bu rakamın çok çok büyük bir çoğunluğu yüksek bir oranda el işçiliğine dayalı. Haliyle de ortaya çıkacak bir robotlaşma hamlesi, bu sektörde istihdam edilen on binlerce kişinin de işini kaybetmesi veya farklı sektörlere kaydırılması sonucunu doğuracak.

Robotlar ile üretim çok daha düşük maliyetli olduğundan ve daha az sorunlu ürünlerin ortaya konması nedeni ile şirketler tarafından tercih ediliyor. Ford, 2015 yılında üretim aşamasında robotlara geçiş yaptığı için 3200 kişiyi işten çıkarmıştı. Nike da son dönemde robotlarla üretim yapmak isteyen tesisler için Flextronics şirketi ile çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu süreçler, ucuz iş gücü nedeni ile Çin’i tercih eden şirketlerin hedef değiştirerek, kendilerine sübvansiyonlar ve çeşitli avantajlar sağlayan ülkelere geçmesi sonucunu doğurabilir.


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myhotyro 2 yıl en beğenilen CENS.
Orijinalden alıntı: T0RK

Çin zaten bu tür firmaların ürünlerini kopyalaya kopyalaya ürünler geliştirdi. Korkuları on binlerce kişinin işsiz kalması değil ürünler artık onların atölyelerinde üretilmeyeceği için tasarımlarını çalamayacaklar.

Yoksa hangi ülkenin devleti vatandaşını düşünmüş ki?

Ayakkabı kardeş bu, tasarımı çalmak için üretmek şart değil. Adidas gizli banka kasalarında saklamayacak robotlara ürettireceği ayakkabıları.
Orijinalden alıntı: T0RKÇin zaten bu tür firmaların ürünlerini kopyalaya kopyalaya ürünler geliştirdi. Korkuları on binlerce kişinin işsiz kalması...
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CENS. 2 yıl
Çin zaten bu tür firmaların ürünlerini kopyalaya kopyalaya ürünler geliştirdi. Korkuları on binlerce kişinin işsiz kalması değil ürünler artık onların atölyelerinde üretilmeyeceği için tasarımlarını çalamayacaklar.
Yoksa hangi ülkenin devleti vatandaşını düşünmüş ki?
Çin zaten bu tür firmaların ürünlerini kopyalaya kopyalaya ürünler geliştirdi. Korkuları on binlerce kişinin işsiz kalması değil ürünler artık onların atölyeler...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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pspoor 2 yıl
Akillica bir hamle yapmislar, endüstri 4.0 ile birlikte görmek istedigimiz hareketler bunlar. Cin eger cok isci istiyorsa foxconn un 50.000 robot almasina müdahale etsin önce.
Akillica bir hamle yapmislar, endüstri 4.0 ile birlikte görmek istedigimiz hareketler bunlar. Cin eger cok isci istiyorsa foxconn un 50.000 robot almasina müdah...
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arel.gr 2 yıl
rahatsız çin ve diğer herkes çağ dışı doğurganlığı dahada kısıtlayacaksınız, imkanı olanlarada istisna hakkı tanımadan, nanoimkanlar geliştikçe robotik zirve yapacak, birilerine sonsuza dek ucuz işçilik sunamazsınız.
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Mis Kokulu Yalanlar 2 yıl
1 milyar nüfusu yaparlarken düşünceklerdi.
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kadirirdem 2 yıl
çinliler'de artık robota ürettirirler.....
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
çinliler'de artık robota ürettirirler.....

@kadirirdem usta seni de rahatlatacak robotik yorum yazan bi program gelişiyormuş.
indiriyorsun, hedef siteleri, forumları belirtiyorsun ve gelsin +'lar keyfini çıkartıyorsun.
..... ama ücretli.
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Umutcan 2 yıl
El emeğinin değeri zaten git gide azalacak robotik üretimlerle birlikte gayet normal. Bu durumda da ucuz veya çocuk işçi çalıştırmak için
Çin'e dünyanın öbür ucuna fabrika kurmalarının anlamı lojistik sebeplerden dolayı kalmayacak.
Firmalar işçi çalıştırmaktansa robotun işletim giderini daha makul buluyor. Mesai falan da yok çalış babam çalış para bassın.
İnsanların buna ayak uydurması yeni açılacak iş kollarına yönelmesi lazım gelecekte. Bir iş kolu yok olurken diğeri açılıyor.
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interwap 2 yıl
Eeee nüfus çok olan ülkelerde Endüstri 4.0 ile çözüşte hafiften başlayacak. Baksanıza şoförer bile işsiz kalacak.
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THECERN 2 yıl
Annem işşiz kaldı desenize

şaka şaka annem o zamana emekli olur
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BekirTemel 2 yıl
çinde robot teknolojisine kafa yoran bir ülke değil mi? rahatsız etmemeli
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BekirHan 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

çinde robot teknolojisine kafa yoran bir ülke değil mi? rahatsız etmemeli

Problem şu ki istihdam alanlarında maalesef değil. Yoksa nasıl doyuracak onca insanı...
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Asil Türk Kanı 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
çinde robot teknolojisine kafa yoran bir ülke değil mi? rahatsız etmemeli

Çin henüz batı kadar ilerlemedi.Çabaları var fakat pratiğe dökme aşamasında değiller.
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Emre Kocakaya 2 yıl
Teknolojinin ilerlemesine pararlel okmasi gereken durum bu,destekliyormuyum hayir,ama kacinilmaz gidisat bu,bu arada nike adidas falan giyinmem,sevgili sponsorum The North Face sagolsun :)
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ozbey08 2 yıl
bu yapayzeka robotlar insanlığın başına bela olacak. fabrikalarda yollarda bilmem nelerde hep robotlar çalışırsa bu kadar insan nerden para kazanacak?
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Red_devil33 2 yıl
Nike den şaşmam
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