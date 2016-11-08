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Toyota, strateji değiştiriyor: uzun menzilli elektrikli araçlar yolda

Hidrojen enerjili araçlar konusunda en ciddi yatırımı yapan isimlerin başında gelen Toyota, satış performansının beklentileri karşılamaması üzerine bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
2 yıl
7,1b
1
40
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın uzun menzilli elektrikli araçları, satış rakamları ile birçok otomobil devinin stratejilerinde önemli bir değişim etkisi yarattığına şüphe yok. Uzun yıllardır hidrojen enerjili araçlara yatırım yapan Toyota bir türlü arzu ettiği rakamlara ulaşamadı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana ABD genelinde sadece 782 adet hidrojen enerjisi ile çalışan araç satabilen şirketin strateji değişikliğine gideceği konuşuluyor. Buna göre Toyota, 2017 yılı içerisinde elektrikli araç geliştirmek için kaynak ayıracak ve çalışmalar da vakit kaybetmeden başlayacak.

300km Menzilli Elektrikli Araç 

İlk etapta hedef tek şarjda 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir otomobil geliştirmek olarak belirlenmiş durumda. Bu noktada karşılaştırabilmek adına Tesla Model 3’ün menzilinin 346km olduğunu belirtelim. Toyota bu modeli 2020 yılında satışa sunmuş olmayı hedefliyor.

Toyota’nın tamamı elektrikli bir RAV 4 modeli bulunuyor. RAV 4 modelinin elektrik motorunun üreticisi ise Tesla. Menzili ise 186km. Ayrıca hibrit model Prius da önemli başarılar elde etmiş bir isim. Şimdi Toyota tamamen kendi kaynakları ile bir elektrikli araç üretmenin planlarını yapıyor.

2010 yılında bu yana Tesla ile çeşitli işbirlikleri yapan Toyota’nın bu kez iş ortağı en büyük rakibi konumunda olacak. Beraber üretilen elektrikli RAV 4, 2015 yılında sona eren işbirliği süresince 2500 adet civarında satılmış.


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Virinom 2 yıl
Araba elektrikli diye füturistik tasarımı olmak zorunda mu?
Belki de Tesla'nın başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu zihniyette olmamasıdır.
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Musty3535123 2 yıl
gelişme süreci budur, amerikayı yeniden keşvetmeye gerek yok, önce yapılmış olanı kullanır tecrübe kazanırsın; sonrada aynısı hatta daha iyisini kendin yaparsın. bizim askeri alanda aynen böyle işliyor, şu an geçiş dönemindeyiz; çok büyük tecrübe bilgi birikimi kazanılıyor. bu sayede gelişim çok hızlı olucak ve 10-15 seneye herşeyi üretebilicez; evet motor dahil :)
gelişme süreci budur, amerikayı yeniden keşvetmeye gerek yok, önce yapılmış olanı kullanır tecrübe kazanırsın; sonrada aynısı hatta daha iyisini kendin yaparsın...
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Yanıtla +31
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Redoxa 2 yıl bafbaf
bafbaf
Motoru tesladan alıyor diye dalga geçen bir Japon yoktur. Çünkü annesi babası belli hepsinin.

O dalga geçenler bilmiyorlar ki bindikleri araçlarında 20 milletten parça var. Birleşmiş milletler gibi.
bafbafMotoru tesladan alıyor diye dalga geçen bir Japon yoktur. Çünkü annesi babası belli hepsinin.O dalga geçenler bilmiyor...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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sdc55 2 yıl
süper bir araba türkiye şartlarında bakalım bize ne zaman gelir
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tmk20 2 yıl
ismi güzelmiş "mirai"
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alperdgal 2 yıl
1.4 dizeli 100 bg yapamayinca elektrikliye yonelmisler mecburen:)
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C4_1400 2 yıl
Toyota elektrikli modeli Türkiyede var zaten. Hemdejaponyadan önce

sahibinden.com/...
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Krone 2 yıl
Elektrikli araçlar candır. Bir kere çevreye hiçbir zararlı gaz salınımı yok. Ayrıca günümüz araç yakıtları gibi kirli ve masraflı değil tertemiz elektrik kullanıyor. Fakat menzil konusunda çalışma yapmalılar. En az 500 km olmalı.
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sistemli adam 2 yıl
Bu haberlerle büyüdük. Kopsun gitsin artık şu elektrikli motorlu araçlar.
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bahner 2 yıl
Toyotanın tesla ile rekabete girmesi onların pek hayrına olacağını (apple ile rekabete tutuşan samsungun başına gelenlerden sonra) pek sanmıyorum.
Gerçi şuanda işe yeni başlamışlar ama başarabilecekler mi? Zamanla göreceğiz..
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gs09gs09 2 yıl
Ulan 300km uzun menzilli mi oluyor şimdi xD en az 700 800 olacak ki bi işe yarasin toyota bırak bu işleri sen :))
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ZaferBiryol 2 yıl
Hiçbiri 1996da üretilen GM ev1 kadar olamadı.
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artenis 2 yıl
Resmen satılmasın diye hilkat garibesi üretiyorlar...
Arka çamurluk lada vega, burun ne idiğü belirsiz of...
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