Toyota, strateji değiştiriyor: uzun menzilli elektrikli araçlar yolda





Tesla’nın uzun menzilli elektrikli araçları, satış rakamları ile birçok otomobil devinin stratejilerinde önemli bir değişim etkisi yarattığına şüphe yok. Uzun yıllardır hidrojen enerjili araçlara yatırım yapan Toyota bir türlü arzu ettiği rakamlara ulaşamadı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana ABD genelinde sadece 782 adet hidrojen enerjisi ile çalışan araç satabilen şirketin strateji değişikliğine gideceği konuşuluyor. Buna göre Toyota, 2017 yılı içerisinde elektrikli araç geliştirmek için kaynak ayıracak ve çalışmalar da vakit kaybetmeden başlayacak.

300km Menzilli Elektrikli Araç

İlk etapta hedef tek şarjda 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir otomobil geliştirmek olarak belirlenmiş durumda. Bu noktada karşılaştırabilmek adına Tesla Model 3’ün menzilinin 346km olduğunu belirtelim. Toyota bu modeli 2020 yılında satışa sunmuş olmayı hedefliyor.

Toyota’nın tamamı elektrikli bir RAV 4 modeli bulunuyor. RAV 4 modelinin elektrik motorunun üreticisi ise Tesla. Menzili ise 186km. Ayrıca hibrit model Prius da önemli başarılar elde etmiş bir isim. Şimdi Toyota tamamen kendi kaynakları ile bir elektrikli araç üretmenin planlarını yapıyor.

2010 yılında bu yana Tesla ile çeşitli işbirlikleri yapan Toyota’nın bu kez iş ortağı en büyük rakibi konumunda olacak. Beraber üretilen elektrikli RAV 4, 2015 yılında sona eren işbirliği süresince 2500 adet civarında satılmış.