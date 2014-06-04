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Adobe, Camera Raw 8.5 ve DNG Converter 8.5 RC sürümlerini kullanıma sundu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Camera Raw 8.5 ve DNG Converter 8.5 RC sürümlerini kullanıma sundu
Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni 8.5 ve RAW çeviri için hazırlanan DNG Converter'in 8.5 RC sürümlerini kullanıma sundu.   

Yayınlanan Camera Raw 8.5 ve DNG Converter 8.5 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;
  • Canon PowerShot G1 X Mark II
  • Fuji FinePix S1
  • Nikon 1 J4
  • Nikon 1 V3
  • Olympus OM-D E-M10
  • Panasonic LUMIX DMC-GH4
8.5 sürümleri ile gelen lens profil destekleri ise şu şekilde sıralanıyor;
  • Fujifilm Tele Conversion Lens TCL-X100
  • Nikon 1 NIKKOR VR 10-30mm f3.5-5.6 PD-ZOOM
  • Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
  • Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014 (Canon, Nikon, Sigma)
  • Sigma 50mm F1.4 DG HSM A014 (Canon, Nikon, Sigma)
  • Sigma 30mm F1.4 DC HSM A013 (Pentax, Sony)
  • Sony E 18-50mm F4-5.6 Sony E
  • Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD A011N Nikon
  • Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO B016E Canon
  • Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO B016N Nikon
Windows / Mac sistemler için yayınlanan DNG Converter 8.5 ve Camera Raw 8.5 sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.dpreview.com/news/2014/06/03/adobe-camera-raw-8-5-and-dng-converter-8-5-release-candidates-available?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz
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