Adobe, Camera Raw 8.5 ve DNG Converter 8.5 RC sürümlerini kullanıma sundu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni 8.5 ve RAW çeviri için hazırlanan DNG Converter'in 8.5 RC sürümlerini kullanıma sundu.





Yayınlanan Camera Raw 8.5 ve DNG Converter 8.5 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;

Canon PowerShot G1 X Mark II

Fuji FinePix S1

Nikon 1 J4

Nikon 1 V3

Olympus OM-D E-M10

Panasonic LUMIX DMC-GH4

8.5 sürümleri ile gelen lens profil destekleri ise şu şekilde sıralanıyor;

Fujifilm Tele Conversion Lens TCL-X100

Nikon 1 NIKKOR VR 10-30mm f3.5-5.6 PD-ZOOM

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C014 (Canon, Nikon, Sigma)

Sigma 50mm F1.4 DG HSM A014 (Canon, Nikon, Sigma)

Sigma 30mm F1.4 DC HSM A013 (Pentax, Sony)

Sony E 18-50mm F4-5.6 Sony E

Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD A011N Nikon

Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO B016E Canon

Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO B016N Nikon

Windows / Mac sistemler için yayınlanan DNG Converter 8.5 ve Camera Raw 8.5 sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/06/03/adobe-camera-raw-8-5-and-dng-converter-8-5-release-candidates-available?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3