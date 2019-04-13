Adobe Shockwave tarihteki yerini aldı

Adobe Shockwave ilk olarak 1995 yılında Macromind tarafından geliştirilmeye başlanmıştı. 2005 yılında Macromedia tarafından satın alınan yazılım son olarak 2005 yılında Adobe’un bünyesine katılmıştı. Adobe yaptığı duyuruda son yıllarda bir hayli pasif kalan yazılımın fişini çektiğine yer verdi.

Piyasada henüz HTML5 ve WebGL gibi alternatifler yokken web tarayıcıları üzerinden interaktif içeriklerin oynatımını sağlayan eklenti son dönemde mobil cihazların yükselişiyle birlikte kenara itilmişti. Pazarın HTML5 gibi çoklu platform desteğinin olmayışı ve yeni standartlara uyumluluk gibi başlıklar yazılımın kullanıcılar tarafından terkedilmesine yol açtı.

MacOS'ta uzun süredir yok

https://www.techpowerup.com/254537/adobe-declares-shockwave-dead-removes-plugin-download

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kullanıcılarının kullanımından 2017 yılında kaldırılan Shockwave’insürümünün geçtiğimiz aylarda fişini çekeceği tarihi duyuran Adobe, yol haritasında da yer verdiği üzere yazılımı sonlandırdı. Sitesinden indirme bağlantısını da kaldıran firma diğer taraftanmüşterileri içindestek sunmaya devam edecek.