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Adobe Shockwave tarihteki yerini aldı

Shockwave bir zamanlar için tarayıcılar için olmazsa olmazlardanken bugün yazılımın indirme bağlantısı Adobe’un sitesinden kaldırılmış durumda. Kurumsal müşteriler içinse biraz daha vakit var.
1 ay
4,5b
1
4
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Adobe Shockwave ilk olarak 1995 yılında Macromind tarafından geliştirilmeye başlanmıştı. 2005 yılında Macromedia tarafından satın alınan yazılım son olarak 2005 yılında Adobe’un bünyesine katılmıştı. Adobe yaptığı duyuruda son yıllarda bir hayli pasif kalan yazılımın fişini çektiğine yer verdi.

Piyasada henüz HTML5 ve WebGL gibi alternatifler yokken web tarayıcıları üzerinden interaktif içeriklerin oynatımını sağlayan eklenti son dönemde mobil cihazların yükselişiyle birlikte kenara itilmişti. Pazarın HTML5 gibi çoklu platform desteğinin olmayışı ve yeni standartlara uyumluluk gibi başlıklar yazılımın kullanıcılar tarafından terkedilmesine yol açtı.

MacOS'ta uzun süredir yok 

MacOS kullanıcılarının kullanımından 2017 yılında kaldırılan Shockwave’in Windows sürümünün geçtiğimiz aylarda fişini çekeceği tarihi duyuran Adobe, yol haritasında da yer verdiği üzere yazılımı sonlandırdı. Sitesinden indirme bağlantısını da kaldıran firma diğer taraftan kurumsal müşterileri için 2022’ye kadar destek sunmaya devam edecek.
https://www.techpowerup.com/254537/adobe-declares-shockwave-dead-removes-plugin-download Yorum Yaz
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sniper23 1 ay en beğenilen
Toprağı bol olsun, Flash Player ve Shockwave her zaman yüklü duran şeylerdi. Artık ihtiyaç bile kalmadı.
Kraloyun ve Miniclip gibi yerlerde oynayanlar zaten ezberlemişti.
Toprağı bol olsun, Flash Player ve Shockwave her zaman yüklü duran şeylerdi. Artık ihtiyaç bile kalmadı.Kraloyun ve Miniclip gibi yerlerde oynayanlar zaten...
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yorumculuklar 1 ay
Hatırlıyorum da bilgisayar alındıktan sonra veya format atıldıktan sonra mutlaka yüklenen programlardan biriydi Flash + Shockwave...
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S.Vettel 1 ay
zamamnında cdli oyunlarda göremediğimiz kaliteyi shockwave.com'daki oyunlar görürdük hey gidi günler çok iyiydi şimdi o eski oyunlarda kaldırılmış nostaljide yasak :D
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SEO-Uzmanı 1 ay
ilk animasyon vari görsel içeriğimi flash'la yapmıştım !
teknik olarak alt yapısı düzenli güncellenirse
bunu sunduğu ürün ve hizmeti sunan
daha iyi ve kolay bir alternatif hala daha yok gibi !
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sniper23 1 ay en beğenilen
Toprağı bol olsun, Flash Player ve Shockwave her zaman yüklü duran şeylerdi. Artık ihtiyaç bile kalmadı.
Kraloyun ve Miniclip gibi yerlerde oynayanlar zaten ezberlemişti.
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yorumculuklar 1 ay
Hatırlıyorum da bilgisayar alındıktan sonra veya format atıldıktan sonra mutlaka yüklenen programlardan biriydi Flash + Shockwave...
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