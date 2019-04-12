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Huawei P30 ve P30 Pro Çin’de 10 saniyede tükendi

Huawei Çin'de başlattığı ilk Huawei P30 ve P30 Pro ön sipariş alımında 10 saniye içinde 30-50 bin arası satış yapmayı başardı. Firma bunun sayesinde 200 milyon yen elde etti.
1 ay
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12
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Huawei yeni amiral gemisi modelleri olan P30 ve P30 Pro’nun Çin içerisindeki ön siparişlerini açtı. Bu ön siparişler ve flaş indirim, toplamda 10 saniye sürdü. Firmanın açıklamasına göre bu 10 saniyede 200 milyon yuan gelir elde edildi. Bunun anlamı şu: Depolama seçenekleri ve modele göre 30-50 bin arası akıllı telefon satışı 10 saniyede gerçekleşti.
Huawei P30 Çin’de en az 3.988 yuan, yani 3.457 TL ile 8GB RAM ve 64GB dahili depolama sunuyor. En üst kapasiteli 8/256GB model ise 4.788 yuan/4.150 TL’ye satılıyor. P30 Pro modeli ise 5.488 yuan/4.757 TL ile 6.788 yuan/5.884 TL arasında Huawei’nin kendi çevrimiçi mağazası Vmall üzerinde satıştaydı. Huawei ilk 3.000 siparişin yanında hediye olarak tripod selfie çubuğu gönderecek.
Huawei P30 modeli ülkemizde en az 5.700 TL, P30 Pro modeli ise en az 7.000 TL'den satışta bulunuyor. 

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DH Misafiri 1 ay
Yen, Yuan'ı Yendi :)
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sistemli adam 1 ay
Muhteşem alet.
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Usbehci 1 ay
Bu haberde asıl dikkati çeken ülkemizle Çin arasındaki fiyat farkının çok olması gerekirdi ama herkes para birimine takmış. Çok çabuk kanıksıyoruz ama ben hala içime sindiremiyorum.
Ayrıca editor Witcher sever olabilir, Yen'cidir.
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The.Mafia 1 ay
10 saniyede 30-50 bin sarış rakamı çok güzel ama ülkemizde çok pahalı Çin’de ki fiyatlara alabilsek keşke
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__Nikolaus__ 1 ay
İlginc türkiyede çinden önce satışa cıktı
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Xloud 1 ay
Türkiye'de ön siparişler S10ları geçti P30ların... A50 ile gelen yeni cihazlarıda tutmazsa Samsungun işi zor
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Esteban C 1 ay
Yorumlara bakıyorum da herkes editörün hatasına odaklanmış. Olur böyle şeyler düzeltilir.
Haberler için uğraşanların emeğine sağlık.
Hiç kimse Huawei hakkında yorum yapmamış. P30 ve P30 pro yu gömenler nerede şimdi ?


Huawei satışlarını ciddi şekilde arttırdı. Daha da yükseleceklerini düşünüyorum.
P30 ve P30 pro da hem donanım hem de tasarım olarak çok iyi
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McLaren64 1 ay
Demek Çin Yuan'ı bırakıp Yen'e geçti. Hmm.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu
Merhabalar, yazıda hata yapmışım. Dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim, düzenliyorum.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu
Merhabalar, yazıda hata yapmışım. Dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim, düzenliyorum.
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu McLaren64
Merhabalar, yazıda hata yapmışım. Dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim, düzenliyorum.
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WB 1 ay
Holy moly..
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Quad HD 1 ay
Çin ne zaman dan beri yuan ı bırakıp japon yeni kullanmaya başladı ?
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