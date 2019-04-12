Huawei P30 ve P30 Pro Çin’de 10 saniyede tükendi

Huawei yeni amiral gemisi modelleri olan P30 ve P30 Pro’nun Çin içerisindeki ön siparişlerini açtı. Bu ön siparişler ve flaş indirim, toplamda 10 saniye sürdü. Firmanın açıklamasına göre bu 10 saniyede 200 milyon yuan gelir elde edildi. Bunun anlamı şu: Depolama seçenekleri ve modele göre 30-50 bin arası akıllı telefon satışı 10 saniyede gerçekleşti.

Huawei P30 Çin’de en az 3.988 yuan, yani 3.457 TL ile 8GB RAM ve 64GB dahili depolama sunuyor. En üst kapasiteli 8/256GB model ise 4.788 yuan/4.150 TL’ye satılıyor. P30 Pro modeli ise 5.488 yuan/4.757 TL ile 6.788 yuan/5.884 TL arasında Huawei’nin kendi çevrimiçi mağazası Vmall üzerinde satıştaydı. Huawei ilk 3.000 siparişin yanında hediye olarak tripod selfie çubuğu gönderecek.

Huawei P30 modeli ülkemizde en az 5.700 TL, P30 Pro modeli ise en az 7.000 TL'den satışta bulunuyor.