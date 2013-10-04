Adobe hacklendi, 3 milyon müşteri bilgisi çalındı





Son dönemde bulut altyapısına geçerek yeni bir strateji başlatan ve böylece kullanıcı sayısını da artıran Adobe'nin başı hackerlar ile fena halde dertte.





Sunucularına dün art arda iki saldırı yapılan Adobe, hem 2.9 milyon müşterisinin önemli bilgilerini çaldırırken hem de bazı Adobe ürünlerinin kaynak kodlarını sızdırılmasına engel olamadı.





Adobe finansal herhangi bir bilginin çalınmadığına inandığını belirtse de Adobe kullanıcılarının isimleri ID'leri, şifreleri, şifreli kredi kartı bilgileri gibi hayati önem taşıyan verilerin çalınmış olabileceği tahmin ediliyor.





İki saldırının birbiri ile ilişkili olabileceği düşünülürken, Adobe kredi kartı bilgisini sisteme vermiş olan müşterilerine uyarı mailleri göndermeye başladı. Ayrıca bankalar da hacklenme olayı ile ilgili bilgilendirildi. Saldırıdan etkilenen tüm müşterilerin şifreleri de sıfırlanıyor. Adobe olayın aydınlatılması için kanun güçleriyle yakın işbirliği yapıyor.

http://www.theverge.com/2013/10/3/4800042/adobe-suffers-cyber-attack-millions-of-customers-affected