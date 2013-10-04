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Adobe hacklendi, 3 milyon müşteri bilgisi çalındı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Adobe hacklendi, 3 milyon müşteri bilgisi çalındı

Son dönemde bulut altyapısına geçerek yeni bir strateji başlatan ve böylece kullanıcı sayısını da artıran Adobe'nin başı hackerlar ile fena halde dertte.

Sunucularına dün art arda iki saldırı yapılan Adobe, hem 2.9 milyon müşterisinin önemli bilgilerini çaldırırken hem de bazı Adobe ürünlerinin kaynak kodlarını sızdırılmasına engel olamadı.

Adobe finansal herhangi bir bilginin çalınmadığına inandığını belirtse de Adobe kullanıcılarının isimleri ID'leri, şifreleri, şifreli kredi kartı bilgileri gibi hayati önem taşıyan verilerin çalınmış olabileceği tahmin ediliyor. 

İki saldırının birbiri ile ilişkili olabileceği düşünülürken, Adobe kredi kartı bilgisini sisteme vermiş olan müşterilerine uyarı mailleri göndermeye başladı. Ayrıca bankalar da hacklenme olayı ile ilgili bilgilendirildi. Saldırıdan etkilenen tüm müşterilerin şifreleri de sıfırlanıyor. Adobe olayın aydınlatılması için kanun güçleriyle yakın işbirliği yapıyor. 

http://www.theverge.com/2013/10/3/4800042/adobe-suffers-cyber-attack-millions-of-customers-affected Yorum Yaz
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chosen2007 6 yıl en beğenilen
biz müşteri bilgilerini satmıyoruz! ama arada bir çalıyorlar ...
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cagataykoroglu 6 yıl
copat
cagataykorogluİşte bu yüzden asla cloud a güvenmem.
arabayada binmeyin efendim birisi gelip size çarpabilir

Hıhı Sony, Adobe ve bilmem kaç tane dev şirket hacklensin, senin gibi bir sivri zeka çıkıp araba espirisi yapsın. Gerçekten zeka fışkırıyor.
copatcagataykorogluİşte bu yüzden asla cloud a güvenmem.arabayada binmeyin efendim birisi gelip size çarpabilirHı...
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V4LKyR 6 yıl
İnanılmaz bir olay bu...
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gkn_ymz 6 yıl
Kredi kartınızın cvv numarasına, adresinize kadar satıyorlar emin olun
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greenk 6 yıl
Kesin elma yapmıştır adobe ile hiç anlaşamıyorlar. :)
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a.f.y. 6 yıl
güvenlik şefleri açıklama yapmış. İngilizce bilen Birisi rica etsem özet geçebilir mi?
Important Customer Security Announcement
POSTED BY BRAD ARKIN, CHIEF SECURITY OFFICER ON OCTOBER 3, 2013 8:08 AM IN EXECUTIVE PERSPECTIVES
Cyber attacks are one of the unfortunate realities of doing business today. Given the profile and widespread use of many of our products, Adobe has attracted increasing attention from cyber attackers. Very recently, Adobe’s security team discovered sophisticated attacks on our network, involving the illegal access of customer information as well as source code for numerous Adobe products. We believe these attacks may be related.
Our investigation currently indicates that the attackers accessed Adobe customer IDs and encrypted passwords on our systems. We also believe the attackers removed from our systems certain information relating to 2.9 million Adobe customers, including customer names, encrypted credit or debit card numbers, expiration dates, and other information relating to customer orders. At this time, we do not believe the attackers removed decrypted credit or debit card numbers from our systems. We deeply regret that this incident occurred. We’re working diligently internally, as well as with external partners and law enforcement, to address the incident. We’re taking the following steps:
As a precaution, we are resetting relevant customer passwords to help prevent unauthorized access to Adobe ID accounts. If your user ID and password were involved, you will receive an email notification from us with information on how to change your password. We also recommend that you change your passwords on any website where you may have used the same user ID and password.
We are in the process of notifying customers whose credit or debit card information we believe to be involved in the incident. If your information was involved, you will receive a notification letter from us with additional information on steps you can take to help protect yourself against potential misuse of personal information about you. Adobe is also offering customers, whose credit or debit card information was involved, the option of enrolling in a one-year complimentary credit monitoring membership where available.
We have notified the banks processing customer payments for Adobe, so that they can work with the payment card companies and card-issuing banks to help protect customers’ accounts.
We have contacted federal law enforcement and are assisting in their investigation.
We are also investigating the illegal access to source code of numerous Adobe products. Based on our findings to date, we are not aware of any specific increased risk to customers as a result of this incident. For more information, please see the blog post here.
We value the trust of our customers. We will work aggressively to prevent these types of events from occurring in the future. Again, we deeply regret any inconvenience this may cause you. If you would like additional information, please refer to Adobe’s Customer Support page.
Brad Arkin
Chief Security Officer
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eternity 6 yıl
Korsana teşvikten başka birşey değil.
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mehmetoguzderin 6 yıl
Daha geçen gün 35 TL çektiler ve öğrenci kartım, kimliğim veri bankalarında duruyor.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
tehlike her yerde.kredi kartı aldığımda internet ve telefon üzerinden alışverişe kapatırım.tabi bu kişisel bir önlem.kredi kartı kullanılmasını tavsiye etmem..Bankamatik girişlerine sahte giriş yerleştirmelerinden dolayı parayı çekmeden önce kontrol eder hale geldim. 1500 TL lik limi 300 TL ye düşürmüştüm ilk kart geldiğinde.Geçmiş olsun umarım böyle şeyler yaşanmaz bir daha dünyanın neresinde olursa olsun.
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cagataykoroglu 6 yıl
copat
cagataykorogluİşte bu yüzden asla cloud a güvenmem.
arabayada binmeyin efendim birisi gelip size çarpabilir

Hıhı Sony, Adobe ve bilmem kaç tane dev şirket hacklensin, senin gibi bir sivri zeka çıkıp araba espirisi yapsın. Gerçekten zeka fışkırıyor.
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VlknFX 6 yıl
nefret ediyorum paragöz firmalardan daha çok kazanacağım diye saçma sapan işler yapıyorlar güvenlik sıfır...
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burakesan 6 yıl
Binlerce lira verip de böyle olaylarla tedirgin olmak hiç hoş bir duygu olmamalı.
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copat 6 yıl
cagataykoroglu
İşte bu yüzden asla cloud a güvenmem.

arabayada binmeyin efendim birisi gelip size çarpabilir
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umut_baris 6 yıl copat
copat

cagataykoroglu

İşte bu yüzden asla cloud a güvenmem.


arabayada binmeyin efendim birisi gelip size çarpabilir

beyni yok fikri var
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