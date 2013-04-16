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Adobe'nin popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Lightroom'un 5. sürüm açık betasına başlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe'nin popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Lightroom'un 5. sürüm açık betasına başlandı

Dün ilk bilgilerini öğrendiğimiz Adobe'nin başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un 5. sürümü için açık beta süreci başladı.
Uzun yıllardır geliştirilen Adobe Lightroom, geliştirildiği ilk günden itibaren birçok profesyonel ve amatör kullanıcı tarafından ciddi oranda popüler olarak kullanılıyor. İçerisinde üst düzey fotoğraf düzenleme araçları sunan ve bunları oldukça sadece bir ara yüz ile kullanıcılar karşısına çıkartan program, duyurulan 5. sürümü ile aşağıdaki öne çıkan yeniliklere kavuşmuş durumda.
  • Yeni geliştirilen "Advanced Healing Brush" ile fotoğraflar üzerinden nesneleri kaldırmak daha kolay ve etkili şekilde gerçekleştirilebilecek.
  • Radyal Degrade aracı ile daha kolay "Vignette (Köşe karartma)" efekti verilebilecek.
  • Yeni sürüm ile fotoğraflar "Ön-izleme" modu içerisinde de düzenlenebilecek.
  • Program içerisine yeni dahil edilen "Upright" ismi verilen araç ile fotoğraflarda yer alan bozulmalar, perspektif hataları ve ufuk bozuklukları tek tıklama ile giderilebilecek.
  • Video slayt paylaşım özelliği ile internet üzerine kolay bir şekilde videolar aktarılabilecek.
  • Program içinde yer alan hazır şablonlar ile oldukça kolay geliştirilmiş fotoğraf kitapları oluşturulabilecek.
Adobe'nin popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Lightroom'un 5. sürüm açık betasına başlandı
 
Ayrıca programa eklenen diğer özelliklere bakarsak;
  • PNG dosya desteği 
  • Windows HiDPI
  • Gerçek tam ekran modu 
  • Ayarlanabilir ızgara 
  • Filtreler ve akıllı koleksiyonlar üzerinde ek arama özelliği
  • LAB renk okuma
  • DNG dosyalarını bütünlüğünü doğrulama
  • Kitaplar içinde şeffaf butonlar oluşturma
  • En sevdiğim kitaplar göstergesi
  • Kesme aracında en/boy oranları

Adobe tarafından beta sürecine başlanan Lightroom'un Windows ve MacOSx işletim sistemleri için 5. sürümüne aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilir, ayrıca buraya tıklayarak resmi "Ligtroom YouTube" hesabı üzerinden programın getirdiği yeni özellikleri izleyerek öğrenebilirsiniz. Adobe Lightroom 5 açık beta, 30 Haziran tarihinde sonra erecek.
Adobe'nin popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Lightroom'un 5. sürüm açık betasına başlandı

http://labs.adobe.com/technologies/lightroom5/ Yorum Yaz
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Megavolt 6 yıl
Bari biraz hızlansa program.
4 sürümü aşırı derecede yavaş.Optimizasyona ihtiyacı var.
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ramis61 6 yıl
bir deneyeyim bakayım.
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dreamblue35 6 yıl
çok işlevsel bir program; fotoğrafçılar için birebir
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a.f.y. 6 yıl
Lightroom sadece fotoğrafcılar için yapılmış bir program. İsmide zaten photoshop lightroom. adobe firmasının ürünü. photoshopta: bridge, acr ve photoshop un kendisi olarak üç ayrı program kullanırsın. Lightroom işte bu üç ayrı programın fotoğrafcılar için birleştirilmiş hali.
Yani arşivleme, yüzeysel düzeltme ve derinlemesine düzeltme için üç ayrı program kullanacağına sadece lightroom u kullanıp işi bitiriyorsun. Arşivleme yetenekleri gerçekten etkileyici ver her istediğin hemen karşında toplu halde.
Şimdi profesyonel fotoğrafcılar bile işin pratikliğinden dolayı bir çok işini lightroomda hallediyor.
En önemli özelliği herşey gözünün önünde, her değişikliğe hakimsin ve üst düzey arjivleme yetenekleriyle fotoğraflarına erişimin çok kolay.
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cibicibi 6 yıl
Photoshop'dan farkı ne bu programın? yada neden bunun yaptığını photoshop da yapamıyor
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