Adobe'nin popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Lightroom'un 5. sürüm açık betasına başlandı





Dün ilk bilgilerini öğrendiğimiz Adobe'nin başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un 5. sürümü için açık beta süreci başladı.

Uzun yıllardır geliştirilen Adobe Lightroom, geliştirildiği ilk günden itibaren birçok profesyonel ve amatör kullanıcı tarafından ciddi oranda popüler olarak kullanılıyor. İçerisinde üst düzey fotoğraf düzenleme araçları sunan ve bunları oldukça sadece bir ara yüz ile kullanıcılar karşısına çıkartan program, duyurulan 5. sürümü ile aşağıdaki öne çıkan yeniliklere kavuşmuş durumda.

Yeni geliştirilen "Advanced Healing Brush" ile fotoğraflar üzerinden nesneleri kaldırmak daha kolay ve etkili şekilde gerçekleştirilebilecek.

Radyal Degrade aracı ile daha kolay "Vignette (Köşe karartma)" efekti verilebilecek.

Yeni sürüm ile fotoğraflar "Ön-izleme" modu içerisinde de düzenlenebilecek.

Program içerisine yeni dahil edilen "Upright" ismi verilen araç ile fotoğraflarda yer alan bozulmalar, perspektif hataları ve ufuk bozuklukları tek tıklama ile giderilebilecek.

Video slayt paylaşım özelliği ile internet üzerine kolay bir şekilde videolar aktarılabilecek.

Program içinde yer alan hazır şablonlar ile oldukça kolay geliştirilmiş fotoğraf kitapları oluşturulabilecek.

Ayrıca programa eklenen diğer özelliklere bakarsak;

PNG dosya desteği

Windows HiDPI

Gerçek tam ekran modu

Ayarlanabilir ızgara

Filtreler ve akıllı koleksiyonlar üzerinde ek arama özelliği

LAB renk okuma

DNG dosyalarını bütünlüğünü doğrulama

Kitaplar içinde şeffaf butonlar oluşturma

En sevdiğim kitaplar göstergesi

Kesme aracında en/boy oranları





Adobe tarafından beta sürecine başlanan Lightroom'un Windows ve MacOSx işletim sistemleri için 5. sürümüne aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilir, ayrıca buraya tıklayarak resmi "Ligtroom YouTube" hesabı üzerinden programın getirdiği yeni özellikleri izleyerek öğrenebilirsiniz. Adobe Lightroom 5 açık beta, 30 Haziran tarihinde sonra erecek.

http://labs.adobe.com/technologies/lightroom5/