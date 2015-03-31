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Adonit, Jot Script Evernote Edition'nun ikinci versiyonunu duyurdu

4 yıl
3,1b
1
1
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adonit, Jot Script Evernote Edition'nun ikinci versiyonunu duyurdu
 
Mobil ve masaüstü platformların en popüler not alma uygulamalarından Evernote ile geçtiğimiz dönemde "Jot Script Evernote Edition" isimli stylus kalem modelini kullanıcıların beğenisine sunan Adonit, bu modelin ikinci versiyonunu resmi olarak görücüye çıkarttı.
1.9mm ucu ve güncellenmiş Pixelpoint teknolojisiyle eskiye oranla çok daha hızlı ve yumuşak çizimler yapılmasına / notlar alınmasına imkan tanıyan Jot Script 2 – Evernote Edition, bağlantı noktasında Bluetooth 4.0 teknolojisinden yararlanıyor ve şarj edilebilir AAA pil kullanarak belirtildiği kadarıyla 20 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyuyor. Eski modelden farklı olarak beraberinde USB şarj cihazı gelen kalem, iPad 4, iPad Mini ve iPhone 5 üzeri iOS cihazlarla aktif olarak çalışabilirken, beraberinde 6 aylık Evernote üyeliği getiriyor ve ismindeki ibarenin aksine birçok diğer çizim uygulamasına da destek veriyor. Paslanmaz çelik / alüminyum / plastik karşımı gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyan stylus kalem, etkili bir alternatif getiriyor.
Adonit ve Evernote ortaklığının ikinci ürünü Jot Script 2 – Evernote Edition, 75$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Adonit, Jot Script Evernote Edition'nun ikinci versiyonunu duyurdu
 

http://thenextweb.com/creativity/2015/03/31/adonit-releases-new-jot-script-tablet-stylus-to-work-with-evernotes-updated-ipad-app/ Yorum Yaz
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ponchik 4 yıl
beyler bu adonit Samsung noter serisi gibi bir deneyim Sunuyor mu?
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