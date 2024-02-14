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    Anlık Bildirim

    Korsan film uygulaması Apple'ın gözünden kaçtı: App Store'da trend oldu!

    App Store'da sahte LastPass'ten sonra ikinci bir skandal yaşandı. Film izleme uygulaması Apple App Store denetimini atlatmayı başardı ve trend oldu. Peki, korsan bir uygulama nasıl mağazaya girebildi?
    korsan film izleme uygulaması kimi apple app store Tam Boyutta Gör
    Geliştiricilerin görme testi uygulaması olarak iOS App Store’a soktuğu Kimi adlı uygulamanın sonradan korsan film izlenebilen bir uygulama olduğu ortaya çıktı. iPhone uygulaması, Apple’ın inceleme ekibini atlatmayı başararak en iyi ücretsiz eğlence uygulamaları listesinde ilk 10’a girdi.

    Görme testi uygulaması olarak mağazaya girdi

    Kimi, App Store’a görme testi uygulaması olarak girdi ancak indirilip yüklendiğinde film-dizilerin yasal olmayan şekilde izlenebildiği bir arayüz açılıyordu. App Store açıklamasında iki resmin görme testi olarak karşılaştırılmasından, oyun oynanmasından bahsediliyordu ancak bu özelliklerin hiçbiri uygulama yoktu. Korsan içeriğe odaklanan uygulama, en iyi filmleri, oyunları, öneri listeleri ve hatta para kazanma amaçlı reklamlar sunuyordu.

    Eylül ayından beri mağazada!

    Apple, Eylül ayından beri App Store'da olan uygulamayı mağazadan kaldırdı ve artık kullanılamıyor. Uygulamanın geliştiricileri gizlemek için özel bir arayüz hazırlamakla hiç uğraşmadı. Bu uygulamanın App Store inceleme ekibinden nasıl geçtiği bilinmiyor. Bu, Apple’ın yakın zamanda uygulama mağazasında yaşadığı ikinci olay. Daha önce de popüler parola yönetimi uygulaması LastPass’i taklit eden aynı isimde bir uygulama yayınlanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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