Korsan film uygulaması Apple'ın gözünden kaçtı: App Store'da trend oldu!

Tam Boyutta Gör Geliştiricilerin görme testi uygulaması olarak iOS App Store’a soktuğu Kimi adlı uygulamanın sonradan korsan film izlenebilen bir uygulama olduğu ortaya çıktı. iPhone uygulaması, Apple’ın inceleme ekibini atlatmayı başararak en iyi ücretsiz eğlence uygulamaları listesinde ilk 10’a girdi.

Apple'dan App Store dışından uygulama yüklemeye ilişkin açıklama 2 hf. önce eklendi

Görme testi uygulaması olarak mağazaya girdi

Kimi, App Store’a görme testi uygulaması olarak girdi ancak indirilip yüklendiğinde film-dizilerin yasal olmayan şekilde izlenebildiği bir arayüz açılıyordu. App Store açıklamasında iki resmin görme testi olarak karşılaştırılmasından, oyun oynanmasından bahsediliyordu ancak bu özelliklerin hiçbiri uygulama yoktu. Korsan içeriğe odaklanan uygulama, en iyi filmleri, oyunları, öneri listeleri ve hatta para kazanma amaçlı reklamlar sunuyordu.

Eylül ayından beri mağazada!

Apple, Eylül ayından beri App Store'da olan uygulamayı mağazadan kaldırdı ve artık kullanılamıyor. Uygulamanın geliştiricileri gizlemek için özel bir arayüz hazırlamakla hiç uğraşmadı. Bu uygulamanın App Store inceleme ekibinden nasıl geçtiği bilinmiyor. Bu, Apple’ın yakın zamanda uygulama mağazasında yaşadığı ikinci olay. Daha önce de popüler parola yönetimi uygulaması LastPass’i taklit eden aynı isimde bir uygulama yayınlanmıştı.

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Korsan film uygulaması Apple App Store'da trend oldu