Korsan film uygulaması Apple'ın gözünden kaçtı: App Store'da trend oldu!

Görme testi uygulaması olarak mağazaya girdi
Kimi, App Store’a görme testi uygulaması olarak girdi ancak indirilip yüklendiğinde film-dizilerin yasal olmayan şekilde izlenebildiği bir arayüz açılıyordu. App Store açıklamasında iki resmin görme testi olarak karşılaştırılmasından, oyun oynanmasından bahsediliyordu ancak bu özelliklerin hiçbiri uygulama yoktu. Korsan içeriğe odaklanan uygulama, en iyi filmleri, oyunları, öneri listeleri ve hatta para kazanma amaçlı reklamlar sunuyordu.
Eylül ayından beri mağazada!
Apple, Eylül ayından beri App Store'da olan uygulamayı mağazadan kaldırdı ve artık kullanılamıyor. Uygulamanın geliştiricileri gizlemek için özel bir arayüz hazırlamakla hiç uğraşmadı. Bu uygulamanın App Store inceleme ekibinden nasıl geçtiği bilinmiyor. Bu, Apple’ın yakın zamanda uygulama mağazasında yaşadığı ikinci olay. Daha önce de popüler parola yönetimi uygulaması LastPass’i taklit eden aynı isimde bir uygulama yayınlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.