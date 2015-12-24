AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın

Dokunmatik ekran teknolojileri akıllı telefonlarımızda standart hale gelmesine rağmen halen birçok kişi standart ekranlara sahip dizüstü bilgisayarlar kullanıyor. Bu tarafta birçok dokunmatik model yer alıyor ancak sırf bu kullanım yapısı için yeni bir dizüstü almak istemeyenlerin imdadına "AirBar" yetişiyor.

15-6-inç ekrana sahip Windows 8 ya da Window 10 işletim sistemli bilgisayarlar ile çalışma gösteren AirBar, dizüstü bilgisayarların menteşe bölümüne yerleştiriliyor ve hiçbir kalibrasyona ihtiyaç duymadan USB bağlantısı ile çalışmaya hazır hale gelebiliyor. Dokunma özelliğini ekran üzerinde oluşturduğu görünmez ışık alanı ile gerçekleştiren cihaz, bu sayede ekran ile birçok farklı obje (Fırça, parmak, kalem vb.) ile etkileşim kurulmasına imkan tanıyor.

Dokunmatik ekranlardan alışık olunan yakınlaştırma ya da kaydırma gibi çok parmak ile gerçekleştirilen işlemleri de kullanıcısına sunan AirBar, siyah renkli şık gövdesiyle güzel görünüyor ve temel bilgisayar kontrolü yanında özellikle çizim / grafik tasarım görevleri için faydalı bir seçenek oluşturuyor.





Resmi olarak önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2016 fuarında tanıtılacak olan AirBar, fuar sonrasında yaklaşık 49$'dan satışa çıkacak. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.air.bar