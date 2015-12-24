Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın

Dokunmatik ekrana sahip olmayan bir dizüstü bilgisayarınız varsa hiç üzülmeyin. Geliştirilen AirBar ile tüm Windows dizüstü bilgisayarlar dokunmatik ekranlı hale getirilebiliyor.
3 yıl
8,9b
1
18
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın

Dokunmatik ekran teknolojileri akıllı telefonlarımızda standart hale gelmesine rağmen halen birçok kişi standart ekranlara sahip dizüstü bilgisayarlar kullanıyor. Bu tarafta birçok dokunmatik model yer alıyor ancak sırf bu kullanım yapısı için yeni bir dizüstü almak istemeyenlerin imdadına "AirBar" yetişiyor.
15-6-inç ekrana sahip Windows 8 ya da Window 10 işletim sistemli bilgisayarlar ile çalışma gösteren AirBar, dizüstü bilgisayarların menteşe bölümüne yerleştiriliyor ve hiçbir kalibrasyona ihtiyaç duymadan USB bağlantısı ile çalışmaya hazır hale gelebiliyor. Dokunma özelliğini ekran üzerinde oluşturduğu görünmez ışık alanı ile gerçekleştiren cihaz, bu sayede ekran ile birçok farklı obje (Fırça, parmak, kalem vb.) ile etkileşim kurulmasına imkan tanıyor.
Dokunmatik ekranlardan alışık olunan yakınlaştırma ya da kaydırma gibi çok parmak ile gerçekleştirilen işlemleri de kullanıcısına sunan AirBar, siyah renkli şık gövdesiyle güzel görünüyor ve temel bilgisayar kontrolü yanında özellikle çizim / grafik tasarım görevleri için faydalı bir seçenek oluşturuyor.

Resmi olarak önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2016 fuarında tanıtılacak olan AirBar, fuar sonrasında yaklaşık 49$'dan satışa çıkacak. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.air.bar Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
NRLLH42
Televizyonlar için de çıksa güzel olur

Dokunmatik televizyonu ne yapacaksın yav? aletin ruhuna ters
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
sertacarslan 3 yıl
NRLLH42

Televizyonlar için de çıksa güzel olur


greentouch.com.cn/...
xinttec.com/...
www.defi-tech.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 3 yıl
Aliexpresste zaten satılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Hassasiyeti nasıl acaba, o da önemli. Ufak boyutlu butonlara tıklamayı doğru algılayabiliyor mu mesela ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızıbey 3 yıl
Bu teknoloji yaygınlaşırsa dokunmatik panel üretenlerin vay haline
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lecagot 3 yıl
çok güzel düşünmüşler umarım buraya da gelebilir uygun fiyatını koruyarak. windows 10 da internette dolaşırken ya da basit oyunlar oynarken çok güzel çalışır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whole Lotta Rosie 3 yıl
Yaratıcı bir fikir. Umarım başarı kaydeder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spiderhip 3 yıl
50 dolar çok iyi böyle bir teknoloji için. Belki biraz şu dokunmatik ekran ve ekranlı laptop satanların fiyatlarını düşürmesini sağlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Süper olmuş, fiyatı da uygun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 3 yıl
Çok iyi bence fiyatına uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Aklıma şey geldi. Eskiden crt monitörler için ekran koruyucular olurdu belki bilen bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positiveboy 3 yıl
tüm boyutlara çıkarsa çok satar. Hatta boyutu ayarlanabilen tek bi ürün olsa yok satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8907 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
AirBar, dokunmatik pc ve
4 etiket daha Çevre Birimleri Donanım Can Tunçer teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl ArcaBoard ile "Hoverboard" hayali gerçek oluyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus kılıfları sızdırıldı 3 yıl ABD'de piyango sistemini hackleyen yönetici için soruşturma genişliyor 3 yıl Livestream saldırıya uğradı, kişisel veriler tehlikede 3 yıl Türk Telekom TT175 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 Gb modemini evlere sunuyor 3 yıl Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart 3 yıl Lumia 950 kutu açma videosu "Windows 10'lu telefona yakından bakıyoruz" 3 yıl Asus'dan yeni mobil cihazlarında AdBlock Plus hamlesi 3 yıl Türk Bankaları saldırı altında! İnternet şubelerine erişilemiyor 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil oyunları 3 yıl Mikroskobu cebe getiren µPeek, Kickstarter'da başarıya ulaştı 3 yıl Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar 3 yıl HTC'nin yeni silahı One X9 resmiyet kazandı 3 yıl Google arama sonuçlarına "su terazisi" eklendi 3 yıl Google, eski yarıiletken tesisini veri merkezi haline getiriyor 3 yıl ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı 3 yıl Apple TV'ye 360 derecelik interaktif video desteği 3 yıl THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies 3 yıl İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın Sonraki 2016'da mobil video pazarını Facebook ve Snapchat domine edebilir 3 yıl TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat 3 yıl Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor 3 yıl Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak 3 yıl Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7'deki muhtemel magnezyum alaşım ne kadar avantajlı? 3 yıl EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir? 3 yıl Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip 3 yıl Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor 3 yıl Viber'dan Snapchat'e rakip geliyor 3 yıl 70 000 Acer Liquid Leap akıllı bileklik 24 saatte tükendi 3 yıl Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #2 "Sayfa tasarımı, resim ve yazı kullanımı" 3 yıl LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature 3 yıl HTC One X9 yarın resmiyete kavuşuyor 3 yıl Tamiri en kolay telefon Fairphone 2 3 yıl Meizu'dan 20 milyon akıllı telefon satışı 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları 3 yıl Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi! 3 yıl Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim