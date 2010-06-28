AirPhone NO.4: iPhone 4 klonlarının en iyisi

Klonlama konusunda sınır tanımayan Çinli üreticilerin yeni hedefi Apple iPhone 4. Bir süredir iPhone 4 klonu hazırlayan üreticilerin şimdiye kadarsunduğu en iyi klon AirPhone NO.4 oldu. Tasarım anlamında iPhone 4 ile birebir aynı olan 9.3mm kalınlığındaki telefon, 960 x 640 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç ekrana sahip.

Çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 5MP çözünürlüğünde Flash destekli kameraya sahip olan telefon MTK platformunu baz alıyor ve kablosuz internet erişimi için WiFi desteği de sunuyor. GSM + GPRS 850/900/1800/1900 ağlarıyla uyumlu olan telefon, Bluetooth, JAVA, 3D oyun, FLV video ve eBook desteğine de sahip.

MP3 ve MP4 dosyalarını da oynatabilen AirPhone NO.4'ün tahmin edileceği üzere iPhone 4'ten çok daha ucuz olması beklenirken, fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.