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AirPhone NO.4: iPhone 4 klonlarının en iyisi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
34b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AirPhone NO.4: iPhone 4 klonlarının en iyisi
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Klonlama konusunda sınır tanımayan Çinli üreticilerin yeni hedefi Apple iPhone 4. Bir süredir iPhone 4 klonu hazırlayan üreticilerin şimdiye kadarsunduğu en iyi klon AirPhone NO.4 oldu. Tasarım anlamında iPhone 4 ile birebir aynı olan 9.3mm kalınlığındaki telefon, 960 x 640 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.5-inç ekrana sahip.

Çift çekirdekli işlemciden güç alan ve 5MP çözünürlüğünde Flash destekli kameraya sahip olan telefon MTK platformunu baz alıyor ve kablosuz internet erişimi için WiFi desteği de sunuyor. GSM + GPRS 850/900/1800/1900 ağlarıyla uyumlu olan telefon, Bluetooth, JAVA, 3D oyun, FLV video ve eBook desteğine de sahip.

MP3 ve MP4 dosyalarını da oynatabilen AirPhone NO.4'ün tahmin edileceği üzere iPhone 4'ten çok daha ucuz olması beklenirken, fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

AirPhone NO.4: iPhone 4 klonlarının en iyisi
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DH Misafiri 9 yıl
genelde dış görüntüsünü birebir taklit etmelerine rağmen o kadar para verip iphone 4 alanlar sabit hafızasına yazılım özelliklerine ve 3g sine para sayıyor bu özellikler ve daha fazlası para ediyor yoksa bnuna diğer konlar gibi şekilden öteye gitmeyen ve kullanımı oldukça gıcık bir telefon olacağını düşünüyorum birçok çin malı telefon kullandım ve bahsi geçen özellikleri olmadığını biliyorum genelliklede 2. ayda kullanmaktan sıkıldığımız makinalar ama iphone sadece oyunlarına baksanız aradaki bariz farkı anlarsınız. ben şimdilik fiyatlarının düşüp iphone 3 olmasını bekliyorum he çin malını kötülemek istemem aldığım malların hepsindende memnun kaldım ancak dışı farklı içi aynı biraz içini de güzelleştirseler insanlar sıkılmadan kullanabilirler
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Rawrior 9 yıl
Cakmalar gerceklerini yasatir her zaman :)
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DH Misafiri 9 yıl
walla ben bugün gördüm çarşıda herkes bu tele bakıyodu bi ara şaşırdım o ne acaba filan uzaydan taş mı getirdiler dedim ama air phone no. 4 müş arkadaşlar fiyatıda 300 TL benden sölemesi almayan pişman olur ben inceledim süperr bu hafta almayı düşünüyorum hekese tavsiye ederim..
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AlkanExclusive 9 yıl

DH Misafiri
walla ben bugün gördüm çarşıda herkes bu tele bakıyodu bi ara şaşırdım o ne acaba filan uzaydan taş mı getirdiler dedim ama air phone no. 4 müş arkadaşlar fiyatıda 300 TL benden sölemesi almayan pişman olur ben inceledim süperr bu hafta almayı düşünüyorum hekese tavsiye ederim..

soyle atmaktan sklmadin dimi... insaf yaaa...
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78erhan78 9 yıl
960 ekran bence hikayedir kameraya 5 pixel yazıp 1.3 bile değil ekrana niye inandınız
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LaFleur- 9 yıl
Sanirim orjinalinde bile olmayan bir ozelligi var. .flv video destegi .adamlar flash video destegi koymuslar. Hatta belki telefona iOS kurarlar :-)
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vehbi 9 yıl
Bir de Airphone No.1 var. İkisi farklı cihazlar mı?
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rainhard 9 yıl
bu yeni kasayı klonlamak daha kolay zaten..fakat o appstore itunes falan ne ayak,kıllandım açıkçası...bu çinlilerden beklenir yaparlar..
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Batuist 9 yıl
böyle bir telefon üretebilme gücünüz var madem neden kendi markalarınızı oluşturmazsınız anlamıyorum... ekran çözünürlüğü bile aynı hayret yaa.. adamlardaki potansiyel inanılmaz ama herhalde bunun farkında değiller... çin birgün kendi markalarını oluşturmaya başladığında kimse yetişemeyecek gibi hızlarına..
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MajestiC 9 yıl

Batuist

böyle bir telefon üretebilme gücünüz var madem neden kendi markalarınızı oluşturmazsınız anlamıyorum... ekran çözünürlüğü bile aynı hayret yaa.. adamlardaki potansiyel inanılmaz ama herhalde bunun farkında değiller... çin birgün kendi markalarını oluşturmaya başladığında kimse yetişemeyecek gibi hızlarına..

imkanı yok hocam. o cihazı alırsın 1-2 ay sonra elinde kalır. Malzeme kaliteleri berbat. Bu telefonu alan adam böyle olduğunu biliyor ve garanti falan istemiyor zaten bozuluncada ses çıkarmıyor. Garantili satış yapsalar servise gelen cihazların haddi hesabı olmaz altından kalkamazlar. Ee yüksek kalitede malzeme yapsalar bu sefer iphone dan ne farkı olacak ve bu marka telefona o kadar para verip kim alacak...
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Oha adamlar app store bile koymuslar
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huseyincarnege 9 yıl
acaba 720Pde oynatırmı :)
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kaansen32 9 yıl
anlamadığım apple ın en büyük mucizeymiş gibi bahsettiği retina ekranı nasıl yapmışlar 960x640 vayyy bee :):)
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DigitalWorld 9 yıl

zyka

anlamadığım apple ın en büyük mucizeymiş gibi bahsettiği retina ekranı nasıl yapmışlar 960x640 vayyy bee :):)



Mucize?

LG nin değil mi o ekran?
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