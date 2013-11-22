AirPort Extreme ve Time Capsule için yeni donanım yazılım (7.7.2) güncellemesi

Haber Editörü
Apple'ın ağ çözümlerinden olan AirPort Extreme ve Time Capsule baz istasyonları için yayınladığı 7.7.2 numaralı donanım yazılım güncellemesi şu iyileştirmeler ya da hata gidermelerini içeriyor:
- AirPort Extreme bağlı olan USB depolama biriminin, Time Machine üzerinde kullanılabilir disk olarak görülmesini engelleyen sorun ele alındı
- WAN bağlantısında aralıklarla bağlantının kopmasına neden olabilecek sorun çözümlendi
- Ağ döngüsünde soruna sebep olacak hata çözümlendi
Apple'ın tüm 802.11ac Wi-Fi destekli AirPort Extreme ve Time Capsule'lü baz istasyonları için mutlaka yüklenmesini önerdiği güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.
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