AirPort Extreme ve Time Capsule için yeni donanım yazılım (7.7.2) güncellemesi

Apple'ın ağ çözümlerinden olan AirPort Extreme ve Time Capsule baz istasyonları için yayınladığı 7.7.2 numaralı donanım yazılım güncellemesi şu iyileştirmeler ya da hata gidermelerini içeriyor:

AirPort Extreme bağlı olan USB depolama biriminin, Time Machine üzerinde kullanılabilir disk olarak görülmesini engelleyen sorun ele alındı

WAN bağlantısında aralıklarla bağlantının kopmasına neden olabilecek sorun çözümlendi

Ağ döngüsünde soruna sebep olacak hata çözümlendi

Apple'ın tüm 802.11ac Wi-Fi destekli AirPort Extreme ve Time Capsule'lü baz istasyonları için mutlaka yüklenmesini önerdiği güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.