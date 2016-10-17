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Sony PS VR yüzbinlerce satıyor

Sony’nin sanal gerçeklik sektörüne ilk adımını attığı PlayStation VR adındaki kaskı büyük ilgi görüyor. Kask şimdiden yüz binlerce adet sipariş almış durumda.
2 yıl
5,3b
1
14
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin son dönemde yaptığı en önemli hamlelerden birisi olarak kabul edilen PS VR sanal gerçeklik kaskı, uzun bir bekleyişin ardından piyasaya sürüldü. Açıklamalar satışların oldukça yüksek seviyede ilerlediğini gösteriyor.

Sony’nin Avantajı Büyük

PS VR bilindiği üzere Sony PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro modelleri ile uyumlu. Bu bakımdan aslında sistemi hazır. Yaklaşık 40 milyonluk PS4 kullanıcı tabanı düşünüldüğünde potansiyelinin de ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor. Zaten bu yüzden önemli hamlelerden birisi olarak değerlendiriliyor.

Sony Avrupa başkanı Jim Ryan tarafından yapılan açıklamaya göre PS VR kaskı yüz binlerce satıyor. Üstelik bu rakama belirli ülke pazarlarında erişilmiş. Ülkemiz de dahil halen pek çok ülkede modelin ne zaman piyasaya çıkacağı netlik kazanmadı.  

Zaten kask bir süredir ön siparişteydi ve ilgi görüyordu. Verilen rakamlar da ön siparişlere dayanıyor. Hali hazırda ön siparişler sevkiyata başladı ancak normal satışlarda büyük bir stok sıkıntısı olduğu belirtiliyor. Muhtemelen Sony de bu ilgiyi tahmin etmiyordu. Üretimin en erken Aralık ayı veya 2017 başlarında arttırılabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Sony PlayStation VR satışa sunuldu"

Sadece kask için Sony’nin istediği fiyat 399$. Bu durumda Move kontrolcü, PS kamera gibi aksesuarlarınız yoksa ekstradan satın almanız gerekiyor. Bunların olduğu ve PlayStation World diskinin dahil edildiği özel paket ise 499$. Yani paket satın almak biraz daha tasarruf etmenizi sağlayacak.

HTC Vive ve Oculus Rift gibi kasklar hem kendisi pahalı hem de pahalı bir sistem gerektiriyor. Bu da yaklaşık olarak 1500$ civarında bir masraf çıkarıyor. AMD ve Oculus’un daha ucuz sistemler için çalışmaları mevcut ancak bu da en iyi 900$ seviyesine kadar çekebiliyor. Bu bakımdan Sony PS VR bir adım daha önde. Ülkemizde de paralel ithalat yoluyla 3000TL civarına kaskı bulmak mümkün. Özel paket ise 5000TL seviyesine kadar çıkıyor. 

 

http://uploadvr.com/sony-playstation-vr-sales-many-hundreds-thousands/ Yorum Yaz
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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen
güzel ama pahalı.
aslında pahalı da değil ama dolar 3 lirayı aşınca ve saçma sapan vergiler eklenince haliyle ulaşılması güç bir hale geliyor.
amerika'da yaşasam amazon'dan her ay net teknoloji alışverişi yaparım. bu ürünler insanlar kullansın diye yapılıyor bizim gibi 3. sınıf ülke vatandaşları anca fotoğraflarına bakıp hayal kursunlar diye değil!
güzel ama pahalı.aslında pahalı da değil ama dolar 3 lirayı aşınca ve saçma sapan vergiler eklenince haliyle ulaşılması güç bir hale geliyor.amerika'da...
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emir kustirika 2 yıl
500 deği 5000 seviyesine kadar çıkıyor olacak galiba?
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addidas_85 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
400$ dolarlık aleti 1500-1600 TL'ye kakalarlar burda

O fiyata alırsan şükür et
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DH Misafiri 2 yıl
adamlar zaten söylüyor konsol fiyatını geçmiyecek ve sonyde çalışan arkadaşımla konuştum 24 ocak trde vergilerile bundle seti 2000 tlye yakın olacak sadece vr 1450 tl civarı olcak
o yüzden biraz daha bekleyin faiş fiyatlara alacağınız cihazları yarı fiyatına alacaksınız ki
çoğu satıcı şimdiden fiyatları 2400tl çekti :D
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thepromh 2 yıl
Yok abi bu ülkenin teknoloji firmaları kadar kazıkcısı zor bulunur, orada 399 dan 499 a çıkarken 100 dolar fark varken burda 3000 den 5000 e çıkıyor fiyat, bu fiyata alan var mı da böyle fiyat koymaya cüret edebiliyorlar
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Source 2 yıl
Kask ile oyunculuk deneyimini gerçekten merak ediyorum :)
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1BilimAdamı 2 yıl
Uzun bekleyiş olmadı aslında oculus yıllardır çıkamadı vive ne alemde pek belli değil Microsoftun 3 4 yılı var sony yine oyun sektörünü 10 numara vurdu
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FRAPS_TR 2 yıl
90 lı yıllarda vr gözlükn:)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Barni Moloztaş 2 yıl
400$ dolarlık aleti 1500-1600 TL'ye kakalarlar burda
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addidas_85 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
400$ dolarlık aleti 1500-1600 TL'ye kakalarlar burda

O fiyata alırsan şükür et
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mipa90 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

400$ dolarlık aleti 1500-1600 TL'ye kakalarlar burda

dolardan haberin yok galiba? o fiyata gelse uçarak alırım. zaten yurtdışından alsan 500*3.1=1550 tl tr de 2000 tl olur
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cansev07 2 yıl
Bu kadar çok satması beklenen birşeydi aslında bayağı merak uyandırdı milletin üstünde o yüzden satması gayet normal. Asıl satmaması anormal bir durum olacaktı. O yüzden şaşırmadım.
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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen
güzel ama pahalı.
aslında pahalı da değil ama dolar 3 lirayı aşınca ve saçma sapan vergiler eklenince haliyle ulaşılması güç bir hale geliyor.
amerika'da yaşasam amazon'dan her ay net teknoloji alışverişi yaparım. bu ürünler insanlar kullansın diye yapılıyor bizim gibi 3. sınıf ülke vatandaşları anca fotoğraflarına bakıp hayal kursunlar diye değil!
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emir kustirika 2 yıl
500 deği 5000 seviyesine kadar çıkıyor olacak galiba?
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KalemKolik 2 yıl
Tüm zamanların en büyük buluşlarından vr olayı.
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