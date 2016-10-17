Sony PS VR yüzbinlerce satıyor

Sony’nin son dönemde yaptığı en önemli hamlelerden birisi olarak kabul edilen PS VR sanal gerçeklik kaskı, uzun bir bekleyişin ardından piyasaya sürüldü. Açıklamalar satışların oldukça yüksek seviyede ilerlediğini gösteriyor.

Sony’nin Avantajı Büyük

PS VR bilindiği üzere Sony PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro modelleri ile uyumlu. Bu bakımdan aslında sistemi hazır. Yaklaşık 40 milyonluk PS4 kullanıcı tabanı düşünüldüğünde potansiyelinin de ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor. Zaten bu yüzden önemli hamlelerden birisi olarak değerlendiriliyor.

Sony Avrupa başkanı Jim Ryan tarafından yapılan açıklamaya göre PS VR kaskı yüz binlerce satıyor. Üstelik bu rakama belirli ülke pazarlarında erişilmiş. Ülkemiz de dahil halen pek çok ülkede modelin ne zaman piyasaya çıkacağı netlik kazanmadı.

Zaten kask bir süredir ön siparişteydi ve ilgi görüyordu. Verilen rakamlar da ön siparişlere dayanıyor. Hali hazırda ön siparişler sevkiyata başladı ancak normal satışlarda büyük bir stok sıkıntısı olduğu belirtiliyor. Muhtemelen Sony de bu ilgiyi tahmin etmiyordu. Üretimin en erken Aralık ayı veya 2017 başlarında arttırılabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Sony PlayStation VR satışa sunuldu"

Sadece kask için Sony’nin istediği fiyat 399$. Bu durumda Move kontrolcü, PS kamera gibi aksesuarlarınız yoksa ekstradan satın almanız gerekiyor. Bunların olduğu ve PlayStation World diskinin dahil edildiği özel paket ise 499$. Yani paket satın almak biraz daha tasarruf etmenizi sağlayacak.

HTC Vive ve Oculus Rift gibi kasklar hem kendisi pahalı hem de pahalı bir sistem gerektiriyor. Bu da yaklaşık olarak 1500$ civarında bir masraf çıkarıyor. AMD ve Oculus’un daha ucuz sistemler için çalışmaları mevcut ancak bu da en iyi 900$ seviyesine kadar çekebiliyor. Bu bakımdan Sony PS VR bir adım daha önde. Ülkemizde de paralel ithalat yoluyla 3000TL civarına kaskı bulmak mümkün. Özel paket ise 5000TL seviyesine kadar çıkıyor.