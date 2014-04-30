Airbus Group tarafından geliştirilen elektrikli uçak modeli E-Fan, halka açık ilk uçuş testini tamamladı





Airbus Group tarafından geliştirilen ve %100 elektrik ile çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken uçak modeli E-Fan, Fransa merkezli halka açık ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Yapılan halka açık ilk uçuş denemesi kapsamında 8 dakika havada kalan ve yaklaşık saatte 170 km hıza ulaşan E-Fan, teknik olarak 6.7 metre uzunluğa ve 9.5 metre kanat açıklığına sahip. Gücünü kanatlarına yerleştirilen 250 V lityum-iyon polimer bataryalarından alan (1 saat uçuş süresi) ve belirtildiği kadarıyla 2 adet pervaneli motoruyla 60 kW güç sağlayabilen uçak, bu altyapısı ve karbon fiber gövdesiyle oldukça sessiz çalışıyor ve standart uçaklara göre daha düşük uçuş maliyeti ortaya koyuyor. E-FADEC enerji yönetim sistemiyle elektronik bileşenleri otomatik olarak yönetebilen E-Fan, tekerlerinde taşıdığı 6 kW'lık elektrik motorlarıyla da kalkış için gereken 60km hızı kolaylıkla sağlayabiliyor.

Pilotların eğitimleri için hazırlanan E-Fan elektrikli uçak modeli, her şey yolunda giderse 3-4 yıl içerisinde ticari kullanıma sunulacak ve kısa mesafeli hatlarda büyük avantajlar ortaya koyacak. Yapılan uçuş hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.airbus-group.com/airbusgroup/int/en/news/press.20140425_airbus_group_e-fan.html