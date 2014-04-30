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Airbus Group tarafından geliştirilen elektrikli uçak modeli E-Fan, halka açık ilk uçuş testini tamamladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Airbus Group tarafından geliştirilen ve %100 elektrik ile çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken uçak modeli E-Fan, Fransa merkezli halka açık ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.
Yapılan halka açık ilk uçuş denemesi kapsamında 8 dakika havada kalan ve yaklaşık saatte 170 km hıza ulaşan E-Fan, teknik olarak 6.7 metre uzunluğa ve 9.5 metre kanat açıklığına sahip. Gücünü kanatlarına yerleştirilen 250 V lityum-iyon polimer bataryalarından alan (1 saat uçuş süresi) ve belirtildiği kadarıyla 2 adet pervaneli motoruyla 60 kW güç sağlayabilen uçak, bu altyapısı ve karbon fiber gövdesiyle oldukça sessiz çalışıyor ve standart uçaklara göre daha düşük uçuş maliyeti ortaya koyuyor. E-FADEC enerji yönetim sistemiyle elektronik bileşenleri otomatik olarak yönetebilen E-Fan, tekerlerinde taşıdığı 6 kW'lık elektrik motorlarıyla da kalkış için gereken 60km hızı kolaylıkla sağlayabiliyor. 
Pilotların eğitimleri için hazırlanan E-Fan elektrikli uçak modeli, her şey yolunda giderse 3-4 yıl içerisinde ticari kullanıma sunulacak ve kısa mesafeli hatlarda büyük avantajlar ortaya koyacak. Yapılan uçuş hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.airbus-group.com/airbusgroup/int/en/news/press.20140425_airbus_group_e-fan.html Yorum Yaz
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mrfairdeal 5 yıl
AIRBUS’UN BASARISININ SIRRI NE ?
eryildirim.wordpress.com/...
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mrfairdeal 5 yıl
Aslında Airbus şirketinin başta Fransa olmak üzere Avrupa devletlerinin desteği ile daha hırslı ve iddialı bir hedefi var: 2050 yılına doğru yaklaşık 100 yolcu taşıyabilen, havada en az 3 saat kalabilen ve tamamen elektrikle çalışan yolcu uçağı üretmek. Bu sadece elektrik enerjisi ile çalışan uçağın daha çok bölgesel uçuşlarda kullanılması düşünülüyor. E-FAN uçağı bir hedefe giden yolda sadece bir aşama aslında ve bu aşama gayet olumlu şekilde ilerliyor.

eryildirim.wordpress.com/...
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halitozbasli 5 yıl
Bu projenin başında Airbus'ın ismi geçmiyordu. Demek başarı saglanınca projeye dahil oldular. Gelecek elektirikli uçaklarda amatör havacılığı daha güvenli ve ucuz kılacak.
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Thomassee 5 yıl
Amatör havacılık için iyi bir gelişme.

Fakat yolcu uçaklarında çok zor.
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havaciyiz 5 yıl
Hedef elektrikli yolcu uçağı

pilotajhaber.com/... (28 nisan)
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Autopilot 5 yıl
Çünkü Bizim Ülkemizde Kim Bİrşey Yaparsa Bir Şekilde Engelleniyor.
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splendore 5 yıl
bizden biri alsa modifiye şahin ile yarış yapar
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khytr89 5 yıl
Ac kalirsan mideni,disarda kalirsan kafani sokacak bir yeri dusunursun,savas varsa savasi dusunursun ya da olmadi herkesin sonu olan ölüme daha kisa surede ulasirsin.. Ama Turkiye de yasamak gercekten Allah in onumuze koydugu en zor test..
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LadiesNGentleman 5 yıl khytr89
khytr89
Ac kalirsan mideni,disarda kalirsan kafani sokacak bir yeri dusunursun,savas varsa savasi dusunursun ya da olmadi herkesin sonu olan ölüme daha kisa surede ulasirsin.. Ama Turkiye de yasamak gercekten Allah in onumuze koydugu en zor test..

katılıyorum
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Guest-E84249922 5 yıl
Türkiye de hiç bir başarı cezasız kalmaz bizde uçak yapsalar bile vergilerden kurallardan ucuramaz .
Forumda biri anlatıyordu adam kendi ultralight yapıyor ama izin çıkaramıyor ve uçağı sokuyor
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Guest-E84249922 5 yıl
Türkiye de hiç bir başarı cezasız kalmaz bizde uçak yapsalar bile vergilerden kurallardan ucuramaz .
Forumda biri anlatıyordu adam kendi ultralight yapıyor ama izin çıkaramıyor ve uçağı sokuyor
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cübbeli gandalf 5 yıl
Çok kullanışlı değil gibi geldi bana ama tabi şirketler daha iyi bilir
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fatihburak95 5 yıl
Kim bilir 60 km ile kalkış yapabiliyorsa ileride kendi uçuklarımız bile olabilir...
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