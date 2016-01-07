Airbus'dan "drone" önleme teknolojisi

2015 yılında sayıları ciddi oranda artan drone modelleri, CES 2016 fuarının gösterdiği kadarıyla yeni yılda da hayatımıza büyük bir yer kaplayacak. Kötü niyetli kişilerin elinde terör aracını haline gelebilen drone modelleri için birçok firma aktif olarak güvenlik sistemleri geliştirirken, sürece CES 2016 fuarı kapsamındaki duyurusu ile Airbus da dahil oluyor.

Dünyanın en büyük uçak üreticileri arasında yer alan Airbus'un yeni sistemi, belirli bölgelerin (Örneğin fabrika, nükleer santral ya da havaalanı) drone tehlikesine karşı korunmasına dayanıyor. Bu noktada özel sensörler, radar sistemleri ve jammer (Sinyal bozucu) birimleri kullanarak drone ile kumandası arasındaki bağlantıyı kesebilen / bozabilen şirket, potansiyel tehlikeleri 5 ila 10 km mesafede algılayabiliyor ve önemli bir detay olarak drone'u uçuran kişinin de yerini de belirleyebiliyor.

Drone savunma sisteminin 2016'nın ortalarında elde edilebileceği yönünde bilgiler gelirken, drone modellerine karşı savunma için İtalyan şirket Selex ES ile Amerikalı Boeing'in de önemli çalışmaları bulunuyor. Japon'lar ise detaylarına burada yer verdiğimiz bir sistem ile drone yakalamak için yine drone'lardan yardım alıyor.

http://www.popsci.com/airbus-wants-to-jam-drones-out-sky