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Akademi kararını verdi: Netflix filmleri Oscar'da yarışabilecek

Akademi, dijital yayın servisleri için nihayet kararını verdi. Şubat ayından bu yana hararetli bir şekilde tartışılan konuya geçtiğimiz haftalarda ABD Adalet Bakanlığı da el atmıştı.
3 hf.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın servisleri tarafından hazırlanan filmler, Oscar Akademi Ödülleri'nde yarışmaya devam edecek. Konuyla ilgili bugün resmi bir açıklama yayınlayan Akademi yönetim kurulu, gerekli oylamaların yapıldığını ve Netflix filmlerinin Oscar'da yarışmasına imkan sağlayan maddede herhangi bir değişikliğin yapılmaması yönünde karar alındığını açıkladı.

Netflix'in Roma filmiyle 91. Akademi Ödülleri'nde yakaladığı başarı bildiğiniz gibi Hollywood'un bazı büyük isimlerini rahatsız etmişti. Netflix'e karşı başlatılan savaşın ön saflarında yer alan ünlü yönetmen Steven Spielberg, bir sözcüsü aracılığıyla şubat ayında IndieWire'a yaptığı açıklamada, Netflix filmlerinin Oscar yerine Emmy ödül törenlerinde yarışması gerektiğini savunmuştu.

Spielberg geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı öncesinde Akademi'nin diğer büyük isimlerinden destek almayı ve ilgili kuralda değişiklik yapmayı amaçlıyordu. Ancak yapılan oylamada Netflix ve diğer yayın servislerinin lehine karar çıktı.

Söz konusu madde, Los Angeles'taki sinema salonlarında en az 7 gün yayınlanan herhangi bir filmin Oscar Akademi Ödülleri'nde yarışabileceğini söylüyor. Yani Netflix filmleri sinema salonunda vizyona girdiği gün dijital olarak da yayınlanabilecek ve bu durum Oscar'da yarışmasına engel olmayacak.

ABD Adalet Bakanlığı da konuya el attı


Oscar-Netflix tartışmasını yakından takip eden kurumlar arasında ABD Adalet Bakanlığı da vardı. Yönetim kurulu toplantısı öncesinde Akademi yetkililerine bir uyarı mektubu gönderen Adalet Bakanlığı, söz konusu kuralda Netflix aleyhine yapılacak potansiyel bir değişikliğin rekabet kanunlarını ihlal edebileceğini ifade etti.

Bu tartışmaların alevlenmesine neden olan Roma filmi, 91. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere üç farklı kategoride ödül almıştı. Alfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma ayrıca En İyi Film kategorisinde de adaylardan birisiydi. 

https://www.cnbc.com/2019/04/24/netflix-films-can-still-win-oscars-after-academy-board-vote.html Yorum Yaz
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-Lanaya- 3 hf. en beğenilen
Film filmdir yahu, sinema salonunda gösterilip gösterilmemesiyle ne alakasi var. Akademi dogru yapmis.
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medverdev 3 hf.
Spielberg'e kapak oldu
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.Meraxes. 3 hf.
Adamların yaptığı filmlerin alayı çöpe yakın

Neyse belki bir gelişmeye vesile olur bu haber.
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Tommy Shelby 3 hf.
Karar gereksiz olmuş. Netflix filmleri çöp oluyor zaten, oscar kazanamazlar
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a_y_k_u_t 3 hf. MonitörKertenkelesi
Bu tür filmlerin biraz eleştirmenlere yönelik olduğunu düşünüyorum. Normal izleyenler için cidden sıkıcı ve anlamsız geliyor. Yani filmler, sanatsal taraflarına göre mi değerlendirilmeli ödül alması için yoksa halk tarafından beğenilmesine, izlenmesine göre mi ödül almalı? Bu biraz da edebiyattaki halk için sanat icin konusuna dönüyor :) Şimdi endgame rekor üstüne rekor kırıcak ama tek bir ödül almayacak. Diğer taraftan elestirmenler ve 2-3 geek dışında izlenmeyen başka bi sanatsal film 3 dalda ödül alacak. ( Green book'u arada kaynattım ama cidden ırkçılık karşıtı olsun, sürekli bi siyahi bi beyaz başrol olsun diye çok kasmaya başladılar. Her siyahi başrolü olan film ödül almaya başladı.)
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MonitörKertenkelesi 3 hf. a_y_k_u_t
Bence akademinin çok satan veya çok popüler olan fimlere ödül vermemesi konusunda bir yanılgı var. Popüler şeylerin iyi satması onları başarılı yapmıyor ne yazık ki. Spielberg yıllarca gişe rekorları kıran İndiana Jones gibi filmlerden hiç ödül alamayıp bir anda Schindler'in Listesi'den ödülünü aldığında Akademiye hak verdiğini söylemişti. Çünkü sanat, içerik ve toplumsal mesajlara daha çok değer veriyor akademi. Eğer sırf gişe başarısı olan popüler filmlere ödül verse sanatsal olarak dahiyane ama gişe başarısı olmayan bir çok film asla ödül alamayacaktır. Ve bütün yönetmenler ve yapımcılar sırf para kazanmak ve ödül alabilmek için sadece popüler filmler yapmak zorunda kalacaklardı. Bu da sinemanın ölümü demek. Ama akademinin sırf toplumsal mesaj adına ama içerik olarak vasat bir çok filmi de ödüllendirmesi biraz da bu dengeyi bazen iyi kuramamalarından kaynaklanıyor. Moonlight buna en iyi örnektir bence.
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a_y_k_u_t 3 hf.
Olması gereken olmuş ama roma gibi leş bir filme sırf arkasında netflix var diye ödül üstüne ödül verdiler. Gerçi bunlar hep böyleydi. Yeşil rehber ve moonlight gibi daha leş olan filmlerde ödül almıştı ya neyse.
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MonitörKertenkelesi 3 hf. a_y_k_u_t
Moonlight konusunda haklı olsan da Green Book ve Roma gerçekten konusu ve işlenişi ile birer şaheserdir bana göre. Bu konuda haksız konuştuğunu düşünüyorum. Akademi her ödülü hak edene değil bazı önemli politik nedenlerle veriyor evet ama bu iki film garçekten ödülü sonuna kadar hakediyordu ve aldı da.
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The Hollow 3 hf.
Spielberg ne boş yapmıştın ya. Aldın alacağını otur işte. Git torunlarına falan bak. Huysuz bir dede olmuşsun. ABD Adalet Bakanlığı da inceden mesajı yollamış. Helal olsun. Doğru karar.
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alaz1903 3 hf.
Bu da nüfuzunu kullanıp Roma'yı en iyi film ödülünden eden ve akabinde Apple tv lansman yüzü olan yüzsüz Steven Spielberg ve etrafındaki menfaat çevrelerine kapak olsun.
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faldov 3 hf.
Olması gereken. Sinema sektörü son zamanlarda sıkıntılı zaten. Marvel yapımları ile ite kaka gidiyor. Netflix sektöre farklı bir bakış açısı kattı.
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Kerim5100 3 hf.
Ağlama Steven
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G1903K 3 hf. yeni yorumcu
Doğru karar.
Filmin sinemada gösterilmesi zorunlu olmamalı.
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