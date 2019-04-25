Akademi kararını verdi: Netflix filmleri Oscar'da yarışabilecek

ABD Adalet Bakanlığı da konuya el attı

Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın servisleri tarafından hazırlanan filmler, Oscar Akademi Ödülleri'nde yarışmaya devam edecek. Konuyla ilgili bugün resmi bir açıklama yayınlayan Akademi yönetim kurulu, gerekli oylamaların yapıldığını ve Netflix filmlerinin Oscar'da yarışmasına imkan sağlayan maddede herhangi bir değişikliğin yapılmaması yönünde karar alındığını açıkladı.Netflix'in Roma filmiyle 91. Akademi Ödülleri'nde yakaladığı başarı bildiğiniz gibi Hollywood'un bazı büyük isimlerini rahatsız etmişti. Netflix'e karşı başlatılan savaşın ön saflarında yer alan ünlü yönetmen Steven Spielberg, bir sözcüsü aracılığıyla şubat ayında IndieWire'a yaptığı açıklamada, Netflix filmlerinin Oscar yerine Emmy ödül törenlerinde yarışması gerektiğini savunmuştu.Spielberg geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı öncesinde Akademi'nin diğer büyük isimlerinden destek almayı ve ilgili kuralda değişiklik yapmayı amaçlıyordu. Ancak yapılan oylamada Netflix ve diğer yayın servislerinin lehine karar çıktı.Söz konusu madde, Los Angeles'taki sinema salonlarında en az 7 gün yayınlanan herhangi bir filmin Oscar Akademi Ödülleri'nde yarışabileceğini söylüyor. Yani Netflix filmleri sinema salonunda vizyona girdiği gün dijital olarak da yayınlanabilecek ve bu durum Oscar'da yarışmasına engel olmayacak.Oscar-Netflix tartışmasını yakından takip eden kurumlar arasında ABD Adalet Bakanlığı da vardı. Yönetim kurulu toplantısı öncesinde Akademi yetkililerine bir uyarı mektubu gönderen Adalet Bakanlığı, söz konusu kuralda Netflix aleyhine yapılacak potansiyel bir değişikliğin rekabet kanunlarını ihlal edebileceğini ifade etti.Bu tartışmaların alevlenmesine neden olan Roma filmi, 91. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere üç farklı kategoride ödül almıştı. Alfonso Cuaron tarafından yönetilen Roma ayrıca En İyi Film kategorisinde de adaylardan birisiydi.