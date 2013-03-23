Akıllı cep telefonları ve ufak kameralar için yeni bir görüntü sabitleme projesi, "MojoFloCam"





Cep telefonları ve kameralar ile video çekerken görüntüde meydana gelen istenmeyen titreşimleri ya da görüntü dalgalanmalarını önlemek için geliştirilmiş yeni bir ürün olan MojoFloCam, kullanıcılara cep telefonları ya da ufak kameralar ile oldukça düzgün ve stabil videolar çekmelerine yardımcı olabiliyor.

Kickstarter üzerinde Steadibitz tarafından başlatılmış bir proje olan MojoFloCam, profesyonel video sabitleme araçlarının sunduğu benzer yapıyı, cep telefonları ve ufak boyutlardaki kameralar için sunabiliyor. Kompakt boyutları, 360° dönebilen yapısı ve geliştirilen karşıt denge sistemi ile stabil videoların çekilmesine yardımcı olabilen ürün, üzerinde yer alan ufak aparat ile anlık kamera açısı değişimlerine de izin verebiliyor. Piyasada yer alan birçok akıllı cep telefonu ve cihaz üzerinde test edilen Go Pro Hero, Panasonic Lumix T210, Panasonic DMC-TS3, Canon Powershot, Casio Exilim Ex-ZR700, Fujifilm Finepix F900EXR, Nikon Coolpix S9500, Olympus Stylus XZ-10, Pentax Q10, Samsung WB800F fotoğraf makineleri ve video kameraları ile uyumlu olarak kullanılabilen MojoFloCam, 311 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 20,000$'lık hedefin bitimine 38 gün kala 10 bağış ile şimdilik 1,475$'lık kısmını toplamış olan MojoFloCam, site üzerinden yapılacak 175$ bağış ile Haziran ayında elde edilebiliyor. Başarıya ulaşmasına büyük şans verilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosu ile aşağıdan izleyerek gerçekte nasıl işlediğini görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/2054005084/mojoflocamtm-a-video-stablecam?ref=category