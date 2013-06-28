Akıllı cihazlar ile yönetilebilen su geçirmez görüntüleme aracı: Ziphius





Yakın zaman içerisinde farklı ülkelerde de faaliyet göstermeye başlayacağını öğrendiğimiz Kickstarter üzerinde ortaya çıkan güncel projelerden Ziphius, akıllı cep telefonu ya da tablet modelleri yardımıyla kontrol edilerek farklı görüntüler alınmasına imkan sağlıyor.

Kickstarter'da Azorean - Aquatic Technologies tarafından başlatılan Ziphius, üzerinde yer alan iki adet DC motor ile saatte 9.7 km hızla hareket edebiliyor. Akıllı cihazlara yüklenen iOS ya da Android uygulaması ve kablosuz Wi-Fi bağlantısı üzerinden 90 metre mesafe içerisinde kontrol edilebilen araç, 160 derece hareketli HD kamerası ile 1080P video ve fotoğraf çekimi yapabiliyor. Dahili LED ışıkları sayesinde karanlık ortamlarda da yüksek görüntü kalitesi sağlayabilen Ziphius, geliştiricinin söylediğine göre 1 saat boyunca aktif olarak kullanılabiliyor ve gücünü Raspberry Pi ve ATMEGA mikro kontrolcülerden alıyor.

Darbelere dayanıklı gövde yapısıyla 15 kg ağırlığa ve 25 x 35 x 15 cm boyutlara sahip olan Ziphius, dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 125,000$ hedefin, bitimine 26 gün kala 218 bağış ile 24,206$'lık kısmını toplayan proje, site üzerinden yapılacak 245$ (ABD dışı 35$ kargo) bağış ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor.

Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/ziphius/ziphius-the-aquatic-drone