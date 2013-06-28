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Akıllı cihazlar ile yönetilebilen su geçirmez görüntüleme aracı: Ziphius

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar ile yönetilebilen su geçirmez görüntüleme aracı: Ziphius
Akıllı cihazlar ile yönetilebilen su geçirmez görüntüleme aracı: Ziphius

Yakın zaman içerisinde farklı ülkelerde de faaliyet göstermeye başlayacağını öğrendiğimiz Kickstarter üzerinde ortaya çıkan güncel projelerden Ziphius, akıllı cep telefonu ya da tablet modelleri yardımıyla kontrol edilerek farklı görüntüler alınmasına imkan sağlıyor.
Kickstarter'da Azorean - Aquatic Technologies tarafından başlatılan Ziphius, üzerinde yer alan iki adet DC motor ile saatte 9.7 km hızla hareket edebiliyor. Akıllı cihazlara yüklenen iOS ya da Android uygulaması ve kablosuz Wi-Fi bağlantısı üzerinden 90 metre mesafe içerisinde kontrol edilebilen araç, 160 derece hareketli HD kamerası ile 1080P video ve fotoğraf çekimi yapabiliyor. Dahili LED ışıkları sayesinde karanlık ortamlarda da yüksek görüntü kalitesi sağlayabilen Ziphius, geliştiricinin söylediğine göre 1 saat boyunca aktif olarak kullanılabiliyor ve gücünü Raspberry Pi ve ATMEGA mikro kontrolcülerden alıyor.
Darbelere dayanıklı gövde yapısıyla 15 kg ağırlığa ve 25 x 35 x 15 cm boyutlara sahip olan Ziphius, dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış durumda. Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 125,000$ hedefin, bitimine 26 gün kala 218 bağış ile 24,206$'lık kısmını toplayan proje, site üzerinden yapılacak 245$ (ABD dışı 35$ kargo) bağış ile 2014 Mart ayında elde edilebiliyor. 
Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 
 
Akıllı cihazlar ile yönetilebilen su geçirmez görüntüleme aracı: Ziphius

http://www.kickstarter.com/projects/ziphius/ziphius-the-aquatic-drone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 6 yıl
Emre 1903
Xperia z sadece su altında kayıt yapabiliyor oda kısa bi süre. Yani dokunmatiği çalışmıyor suyun içerisinde. Havalara girmeyin.

Ne kısa süresi, zaten süre olarak 30dk var, bu kadar istersen kayıt yap, ayrıca snap camera gibi uygulamalarla zaten kalkıp fotoğraf çekimi sağlıyorsun ses tuşuyla, he ben orj. yazılımda istiyorum diyorsan onda da modlamaya girişeceksin, yapanlar var...
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Umutcan 6 yıl
Xperia z'nin tuzlu suda kullanılması önerilmiyordu sanırım.
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butze 6 yıl
teknoloji gelişiyor
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yc#1 6 yıl
Magazincilere gün doğdu.
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Arno Dorian 6 yıl
Xperia z sadece su altında kayıt yapabiliyor oda kısa bi süre. Yani dokunmatiği çalışmıyor suyun içerisinde. Havalara girmeyin.
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Ciginix 6 yıl
carter
Akıllı cihaz su geçirmez olmadıktan sonra neye yarar.

Z.
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e-mcani 6 yıl
iyi de, suyun yüzeyinde kalıyor hep, su altına girmedikten sonra neye yarar...
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carter 6 yıl
Akıllı cihaz su geçirmez olmadıktan sonra neye yarar.
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yukuberk 6 yıl
İşte hep "Z" esintileri bunlar.
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