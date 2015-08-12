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Akıllı cihazlara ihtiyaç duymayan portatif hoparlör: Drifter

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlara ihtiyaç duymayan portatif hoparlör: Drifter
Günümüzde satılan portatif hoparlör modelleri oynatma için mobil cihazlara ihtiyaç duyuyor. Bu durumu değiştirmeyi hedefleyen sektörün ilk ürünlerinden Drifter, kendi işletim sistemiyle bağımsız çalışma gösterebiliyor.
Android işletim sistemi üzerine kurulan taşınabilir hoparlör modeli Drifter, 16GB'lık dahili hafızasıyla herhangi bir başka cihaza ihtiyaç duymadan istenilen her noktada müzik keyfi yaşatabiliyor. Bünyesinde kontrol için geniş bir dokunmatik ekran yer alan ürün, suya ve darbelere karşı dayanıklı gövdesiyle de her yerde kullanılanılabilecek bir alternatif oluşturuyor.
Müzik aktarımı için istenildiği zaman WiFi ile Bluetooth teknolojilerinden de aktif olarak yararlanabilen Drifter, "Spotify, Beats ve Apple Music" gibi popüler çevrimiçi müzik servislerine verdiği entegrasyonla da (İndirme) dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ürün özellikle havuz kenarında akıllı telefonunu riske atmak istemeyenlere hitap ediyor ve belirtildiği kadarıyla 8 saat kadar batarya ömrü sunuyor.
Ekim ayında dağıtıma çıkacak olan Drifter, 199$ ön sipariş fiyatıyla satın alınabiliyor. Ürün raflardaki yerini aldığı zaman 300$'a satılacak.
Akıllı cihazlara ihtiyaç duymayan portatif hoparlör: Drifter
 

http://techcrunch.com/2015/08/07/drifter-is-a-waterproof-speaker-that-lets-you-leave-your-smartphone-behind/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zwanzig 4 yıl
Güzel bir cihaza benziyor fakat fiyatı biraz yüksek sanki
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