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Akıllı cihazlarla iletişim kurabilen kafa bandı, beyin dalgaları üzerinden sürücülerin yorgunluk seviyesini ölçüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlarla iletişim kurabilen kafa bandı, beyin dalgaları üzerinden sürücülerin yorgunluk seviyesini ölçüyor

Trafik kazalarının en büyük nedenleri arasında birçok kötü örnek ile yıllardır yaşadığımız üzere yorgun sürücü faktörü yer alıyor. Bunun için hazırlanan en son teknolojilerden Impecca Alert Band, ölçümünü vücudumuzun en önemli noktasından yani beynimizden yapıyor.
Sürücülerin yorgunluk düzeyini koltuk temelinde ölçen HARKEN sisteminden farklı olarak kafaya takılan bir formda hazırlanan Impecca Alert Band, beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçüyor (EEG) ve buna göre yorgunluk / uyku seviyesi üzerinden sürücüleri uyarabiliyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı cihazlarla Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinden haberleşen cihaz, geliştirici firma tarafından belirtildiği kadarıyla sürücü uyumadan 3 ila 5 dakika önce uyarı vererek birçok kazanın önlenmesine imkan tanıyor. 20 saate varan batarya süresiyle uzun yollar için güzel bir kişisel güvenlik önlemi oluşturan Impecca Alert Band, yorgunluk seviyesine 100 üzerinde puan vererek sürücüye ileriye yönelik istirahat planlaması da sunuyor.
Mayıs ayı içerisinde satışa çıkacağı belirtilen Impecca Alert Band 250$'lık bir fiyat etiketi bulunuyor.

http://www.impeccausa.com/the-alert-band.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl
Bence sesli veya titreşimli bildirim özelliği de eklenerek, araç kullanırken uyunması halinde kullanıcıyı uyarması da çok faydalı olur..
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neommy 4 yıl
İlginç. Ama çok uzun yıllar önce bindiğim kamyonun, ilacın yan etkilerinden habersiz 2 optalidon ve üstüne koyu demli çay içmiş şöförünü uyandırabilmek için, şöför tokatlama makinasının da bu icada ilave edilmesi, birlikte kullanılmaları gerekiyor.
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