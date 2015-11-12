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Akıllı gözlüklerin tasarım sorunları geride kalıyor

Son dönemde akıllı saatlerin artışıyla isimlerini duymaz olduğumuz akıllı gözlükler, özellikle tasarımlarıyla çok kullanışlı durmuyor. Ancak yeni bir teknoloji bunu değiştirmeye hazırlanıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı gözlüklerin tasarım sorunları geride kalıyor

Günümüzde artık çok fazla konuşmuyoruz ancak kısa zaman önce teknoloji dünyasının bir numaralı konuları arasında akıllı gözlükler vardı. Özellikle Google Glass ile yeni furya başladı ama bu tarz cihazlar en çok günlük hayata çok uyumlu görünmeyen tasarımları ile geri planda kaldı. Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi VTT ise bunu değiştirecek bir ekran teknoloji ile karşımıza çıktı.

Akıllı gözlüklerin kaba tasarımlarını ortadan kaldırmak için geliştirilen ekran, sadece 1mm kalınlığa, inanılmaz hafifliğe ve şeffaf çalışma özelliğine sahip. Bu sayede gündelik işlemleri engellemeyen ürün, hepsinden önemlisi istenilen her türlü lense ya da diğer deyişle gözlük camına (Plastik de olabiliyor) entegre edilebiliyor ve böylelikle ekranının direkt olarak gözlüğün camında yer aldığı akılı gözlük devrinin kapılarını aralıyor.

İlk konsept çalışmalarda gözün önüne 60-inç gibi oldukça büyük (3 metreden bakıyormuş gibi) bir ekran getirebilen ekran teknolojisi, bu noktada Google Glass’ın görüş açısını ikiye katlıyor ve hem siyah beyaz hem de renkli çalışma gösterebiliyor. Ayrıca ekran teknolojisi ile çok daha konforlu, güzel görünen ve sosyal olarak kötü anlamda dikkat çekmeyen çözümler elde edilebiliyor.

VTT’nin bu teknolojiyi önümüzdeki yıllarda hayata geçirebilmek için birçok endüstri lideriyle seri üretim planlamaları yaptığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu da teknolojinin konsept olarak kalmayacağı anlamıya geliyor.

Akıllı gözlüklerin tasarım sorunları geride kalıyor
 

http://www.vttresearch.com/media/news/functionality-of-smartphones-can-even-be-integrated-into-ordinary-glasses Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 4 yıl
.gozluk bu konuda en umit var oldugum aksesuardı ama nedense hem doğu düzgün ürünler cıkmadı hemde fiyatlar yuksek kaldı....oysa aksesuar olarak şahsi beklentim adam gibi goruntuleme yapsın ve ses versin gozluk uzerindende bazı kontrolleri saglayayım hatta kablosuz olmasa bile olur...zira sonucta cep telefonundan ayrı bi cihaz değil onun tamamlayan bir cihaz olurdu..hem ekonomik olarak hem efektiflik hemde fiyat anlamında avantaj sağlardı..kulaklık taşıyacagıma gozlukle dolasırdım..:D
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arel.gr 4 yıl
"önümüzdeki yıllar"
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cosica 4 yıl
Gözlük Oakley sanırım
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Patren 4 yıl
iyi küçütmüşler
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