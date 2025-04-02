Meta’dan 1.000 dolarlık dahili ekranlı akıllı gözlük geliyor

Meta, akıllı gözlüklerde el yükseltiyor
Hypernova, mevcut Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerine kıyasla daha gelişmiş donanımlarla gelecek. En dikkat çekici yenilik, gözlüğün sağ lensinde bulunan küçük bir ekran. Meta Quest tarzı bir ana ekran arayüzüne sahip olacak Hypernova, uygulamaları çalıştırma ve fotoğraf görüntüleme/çekme gibi özellikleri destekleyecek. Bu ekranda bildirimler de görülebilecek.
Hypernova’nın fiyatının 1.000 ila 1.400 dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu, 299 dolardan başlayan mevcut Ray-Ban Meta gözlüklerine kıyasla ciddi bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak bu yüksek fiyatın en önemli nedeni, cihazın Meta’nın Orion projesi için geliştirilen “Ceres” kod adlı nöral bileklik kontrolcüsü ile birlikte gelmesi. Meta, tam gelişmiş artırılmış gerçeklik özelliklerini Orion gözlüklerinde sunmayı planlıyor. Hypernova ise orta segmentte konumlandırılacak.
Bloomberg’in haberine göre Meta, şimdiden "Hypernova 2" üzerinde çalışıyor. 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin en büyük yeniliği, iki ekranlı bir tasarıma sahip olması olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ha öyle mi kanka
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo