Meta’dan 1.000 dolarlık dahili ekranlı akıllı gözlük geliyor

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Tam Boyutta Gör Meta, akıllı gözlük alanında yeni bir hamle yaparak "Hypernova" kod adlı modeliyle kullanıcıları şaşırtmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, bu üst düzey akıllı gözlükler yıl sonuna kadar piyasaya sürülebilir. Aktarılanlara göre hızlandıran Meta, gözlüklere el hareketleri ile kontrol imkanı ve uygulamaları görüntülemek için bir ekran eklemeyi planlıyor.

Meta, akıllı gözlüklerde el yükseltiyor

Hypernova, mevcut Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerine kıyasla daha gelişmiş donanımlarla gelecek. En dikkat çekici yenilik, gözlüğün sağ lensinde bulunan küçük bir ekran. Meta Quest tarzı bir ana ekran arayüzüne sahip olacak Hypernova, uygulamaları çalıştırma ve fotoğraf görüntüleme/çekme gibi özellikleri destekleyecek. Bu ekranda bildirimler de görülebilecek.

Tam Boyutta Gör Kontrol ise el hareketleri ve çerçevenin yan tarafındaki dokunmatik alan sayesinde sağlanacak. Kamera konusunda da iyileştirmeler sunan yeni model, yapay zeka destekli bir sohbet asistanını da içerecek. Böylece kullanıcılar, gözlüklerini adeta bir sanal asistan gibi kullanabilecek. Yeni gözlüklerde halihazırda bulunan Ray-Ban Meta’nın yetenekleri de yerleşik olarak bulunacak.

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Hypernova’nın fiyatının 1.000 ila 1.400 dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu, 299 dolardan başlayan mevcut Ray-Ban Meta gözlüklerine kıyasla ciddi bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak bu yüksek fiyatın en önemli nedeni, cihazın Meta’nın Orion projesi için geliştirilen “Ceres” kod adlı nöral bileklik kontrolcüsü ile birlikte gelmesi. Meta, tam gelişmiş artırılmış gerçeklik özelliklerini Orion gözlüklerinde sunmayı planlıyor. Hypernova ise orta segmentte konumlandırılacak.

Bloomberg’in haberine göre Meta, şimdiden "Hypernova 2" üzerinde çalışıyor. 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin en büyük yeniliği, iki ekranlı bir tasarıma sahip olması olacak.

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