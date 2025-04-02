Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta’dan 1.000 dolarlık dahili ekranlı akıllı gözlük geliyor

    Popüler akıllı gözlüklerinin lüks versiyonu üzerindeki çalışmalarını hızlandıran Meta, gözlüklere el hareketleri ile kontrol imkanı ve uygulamaları görüntülemek için bir ekran eklemeyi planlıyor.
    Meta’dan 1.000 dolarlık dahili ekranlı akıllı gözlük geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta, akıllı gözlük alanında yeni bir hamle yaparak "Hypernova" kod adlı modeliyle kullanıcıları şaşırtmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, bu üst düzey akıllı gözlükler yıl sonuna kadar piyasaya sürülebilir. Aktarılanlara göre hızlandıran Meta, gözlüklere el hareketleri ile kontrol imkanı ve uygulamaları görüntülemek için bir ekran eklemeyi planlıyor.

    Meta, akıllı gözlüklerde el yükseltiyor

    Hypernova, mevcut Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerine kıyasla daha gelişmiş donanımlarla gelecek. En dikkat çekici yenilik, gözlüğün sağ lensinde bulunan küçük bir ekran. Meta Quest tarzı bir ana ekran arayüzüne sahip olacak Hypernova, uygulamaları çalıştırma ve fotoğraf görüntüleme/çekme  gibi özellikleri destekleyecek. Bu ekranda bildirimler de görülebilecek.

    Meta’dan 1.000 dolarlık dahili ekranlı akıllı gözlük geliyor Tam Boyutta Gör
    Kontrol ise el hareketleri ve çerçevenin yan tarafındaki dokunmatik alan sayesinde sağlanacak. Kamera konusunda da iyileştirmeler sunan yeni model, yapay zeka destekli bir sohbet asistanını da içerecek. Böylece kullanıcılar, gözlüklerini adeta bir sanal asistan gibi kullanabilecek. Yeni gözlüklerde halihazırda bulunan Ray-Ban Meta’nın yetenekleri de yerleşik olarak bulunacak.

    Hypernova’nın fiyatının 1.000 ila 1.400 dolar arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu, 299 dolardan başlayan mevcut Ray-Ban Meta gözlüklerine kıyasla ciddi bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak bu yüksek fiyatın en önemli nedeni, cihazın Meta’nın Orion projesi için geliştirilen “Ceres” kod adlı nöral bileklik kontrolcüsü ile birlikte gelmesi. Meta, tam gelişmiş artırılmış gerçeklik özelliklerini Orion gözlüklerinde sunmayı planlıyor. Hypernova ise orta segmentte konumlandırılacak.

    Bloomberg’in haberine göre Meta, şimdiden "Hypernova 2" üzerinde çalışıyor. 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen bu modelin en büyük yeniliği, iki ekranlı bir tasarıma sahip olması olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    A
    Albatross2000 1 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    netflix ücretsiz izle arabanın gösterge ışıkları yanmıyor banyoya sıcak su neden geç gelir ebu ubeyde hamas yaşıyor mu peugeot 3008 paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum