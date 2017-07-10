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Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı

Giderek yaygınlaşan akıllı hoparlörler cinayetlere tanık olmakla kalmıyor, olaylara müdahale ederek büyük çaplı trajedilerin yaşanmasını da engelleyebiliyor. Yeni bir örnek New Mexico'da yaşandı...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Modeli bilinmeyen bir akıllı hoparlör, "sesle etkinleştirme" teknolojisi sayesinde New Mexico'da bir aile içi şiddet vakasını önlemiş durumda. ABC News, hoparlörün kavga sırasında söylenen bir cümle üzerine eve polis çağırdığını söylüyor. Rapora göre Eduardo Barros isimli şahsın evde otururken kız arkadaşına silah çekip "Şerifi aradın mı?" demesi, hoparlörü harekete geçirmeye yetmiş.
 
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Komutla birlikte tetiklenen akıllı hoparlörün 911'i arayarak eve güvenlik güçlerini çağırdığı ve olayı büyük bir trajediye dönüşmeden önlediği belirtiliyor. Eve gönderilen SWAT ekibi, saatler süren pazarlığın ardından Barros'u göz altına alırken, olayı sıyrıklarla atlatan kız arkadaşını da evden uzaklaştırmış.
 

Amazon Echo da bir cinayetin tanığı olmuştu

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bernalillo County Şerifi Manuel Gonzales III "Bu yeni teknolojinin acil servislerle bağlantı kurmak için beklenmedik şekilde kullanımı, bir hayat kurtarmaya yardımcı oldu" dedi. Başlangıçta akıllı hoparlörün Google Home olduğu söylenmişti daha sonra modelinin belli olmadığı açıklandı.
 
Bu tür olaylar teknolojinin ne kadar muazzam faydalar sağladığını ortaya koysa da, tedirgin edici yanlarının olduğunu da gösteriyor. Evlerdeki akıllı hoparlörlerin sürekli olarak dinlemede olması kesinlikle endişe verici. Aralık ayındaki cinayet davasında yer alan Amazon Echo'nun hangi verileri kaydettiğini bilmiyoruz. Ancak cihazın kayıt altına aldığı olay seslerinin, polis tarafından tutuklama emri çıkartmasına yetecek kadar detaylı olduğunu söyleyebiliriz.

http://abcnews.go.com/US/smart-home-device-alerts-mexico-authorities-alleged-assault/story?id=48470912 Yorum Yaz
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umut_baris 2 yıl
Apple olsa adam ölmüştü çoktan.
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michael01 2 yıl
Durmadan dinlemesi sıkıntı.
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Fox90 2 yıl
Bunlar hep pazarlama reklam stratejisi. Gerçekten hayat kurtarmış olabilir belkide ama bizim ülkemizde kendimiz arasak polisi yine ilgilenen yokki hoparlör arayınca gelsin.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Hatırlatma bile değil bence. Google home yanlış bilmiyorsam sürekli dinleme halinde, evde kavga çıkınca yüksek sesle polisimi aradın demiş adam ve sistem bunu polisi ara olarak algılayıp polisi aramış.
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Captain_Ivy 2 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar.. Bi ara da fazladan ipad gönderimi diye haber çıkmıştı..
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Bukalemun 2 yıl
Dr. Richard kimble ' ın mahkeme de suçlandığı ses kaydı aklıma geldi....!
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MHEC 2 yıl
Google Home büyük ihtimal. Mesela saat 7 dişinizi fırçalıyorsunuz bunu cihaza kaydediyor. Ertesi gün saat 7 de hoparlör size "Dişini fırçaladın mı" diye hatırlatma yapıyor. Arkadaş ta şerifi aradın mı diyerek hatırlatma eklemiş sanırım.
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Virinom 2 yıl MHEC
Şerifi aradın mı demiş fakat cihaz şerifi ara anlamış. "Did you call the sheriff" derken tartışma anında "did you" kısmını alçak sesle söyleyip call the sheriff'i yüksek sesle söylediyse yanlış anlaması normal.
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