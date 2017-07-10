Akıllı hoparlör eve polis çağırarak hayat kurtardı

Modeli bilinmeyen bir akıllı hoparlör, "sesle etkinleştirme" teknolojisi sayesinde New Mexico'da bir aile içi şiddet vakasını önlemiş durumda. ABC News, hoparlörün kavga sırasında söylenen bir cümle üzerine eve polis çağırdığını söylüyor. Rapora göre Eduardo Barros isimli şahsın evde otururken kız arkadaşına silah çekip "Şerifi aradın mı?" demesi, hoparlörü harekete geçirmeye yetmiş.

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Komutla birlikte tetiklenen akıllı hoparlörün 911'i arayarak eve güvenlik güçlerini çağırdığı ve olayı büyük bir trajediye dönüşmeden önlediği belirtiliyor. Eve gönderilen SWAT ekibi, saatler süren pazarlığın ardından Barros'u göz altına alırken, olayı sıyrıklarla atlatan kız arkadaşını da evden uzaklaştırmış.

Amazon Echo da bir cinayetin tanığı olmuştu

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bernalillo County Şerifi Manuel Gonzales III "Bu yeni teknolojinin acil servislerle bağlantı kurmak için beklenmedik şekilde kullanımı, bir hayat kurtarmaya yardımcı oldu" dedi. Başlangıçta akıllı hoparlörün Google Home olduğu söylenmişti daha sonra modelinin belli olmadığı açıklandı.

Bu tür olaylar teknolojinin ne kadar muazzam faydalar sağladığını ortaya koysa da, tedirgin edici yanlarının olduğunu da gösteriyor. Evlerdeki akıllı hoparlörlerin sürekli olarak dinlemede olması kesinlikle endişe verici. Aralık ayındaki cinayet davasında yer alan Amazon Echo'nun hangi verileri kaydettiğini bilmiyoruz. Ancak cihazın kayıt altına aldığı olay seslerinin, polis tarafından tutuklama emri çıkartmasına yetecek kadar detaylı olduğunu söyleyebiliriz.

http://abcnews.go.com/US/smart-home-device-alerts-mexico-authorities-alleged-assault/story?id=48470912