Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı moleküller nükleer tıpta büyük ilerlemeler sağlıyor

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Özcan, Nükleer Tıp Haftası'nda akıllı moleküllerin nükleer tıpta kaydettiği gelişmeleri dile getirdi.
1 yıl
2,4b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı moleküller nükleer tıpta büyük ilerlemeler sağlıyor
Tam Boyutta Gör
 

Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Nükleer Tıp Haftası bugün sona ererken Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Özcan, bu hafta aracılığıyla nükleer tıp alanındaki önemli gelişmeleri paylaştı. Nükleer Tıp Haftası'nın; nükleer tıp farkındalığını artırmak, yeni gelişmeleri sağlık camiası ve toplumla paylaşmak için önemli olduğunu kaydeden Zehra Özcan, akıllı moleküllerin nükleer tıpa ne gibi katkılar sunduğundan söz etti.


Kanser Tedavisine İvme Kazandırdı  

Kanser tedavisinde akıllı radyoaktif moleküllerin nükleer tıpta kullanılmasının önemini vurgulayan Özcan; akıllı moleküllerin tedavi edici izotoplarla işaretlenmesi ve tümör hücresini hedeflemesiyle gerçekleşen “teranostik” yaklaşımın kanser tedavisine ivme kazandırdığını kaydetti. Özcan'a göre akıllı moleküller, hedef tümör hücrelerinin gelişmiş görüntüleme sistemleriyle görüntülenmesine ve çok küçük boyutlardayken yakalanmasına imkan sağlıyor. 


Zehra Özcan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından kısa yarı ömürlü radyoizotop üretiminin Türkiye'de yapılmasına yönelik çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirirken kanser sürecinde kullanılan görüntüleme ve tedavi yöntemlerindeki yeniliklere de değindi. Özellikle prostat kanserinde, ileri evre olgularda hastalığın seyrini etkileyebilecek başarılı birçok nükleer tıp tedavi yaklaşımının pratik uygulamasına başlandığını dile getiren Zehra Özcan, alfa ışınımı yapan Radyum-223 gibi radyoizotopların tedavi edici özellikleri ile klinik kullanıma girdiğini de açıkladı.


Meme kanserinin tanısında sık kullanılan ultrason, mamografi veya MR gibi yöntemlerin şüpheli kaldığı durumlarda, meme dokusuna odaklanan, oldukça küçük boyutlu tümör odaklarının yakalanmasını mümkün kılan PET görüntüleme (PEM; Pozitron Emisyon Mamografi) sistemlerinin de kullanımına başlandığını kaydeden Zehra Özcan, nükleer tıpta yaşanan yeni gelişmelerin ülkemizde de kullanılır hale gelmesinde Sağlık Bakanlığı, SGK ve TAEK'in önemli rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. 


http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/nukleer-tipta-akilli-molekul-donemi/929238 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
method16 1 yıl
Bu ülkede hoşaf tanesi kadar beyni olmayan ezik ve hoşaftan hala laf sokmaya çalışan insanlarla aynı o2 alıyorum ya daha ne diyeyim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Bizim ilerlemelerimizden korkuyorlar... Düşünsene organik hoşafla yapılan gelişmeleri MR sız tespitler ekstra süpergüçler falan :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Bizim ilerlemelerimizden korkuyorlar... Düşünsene organik hoşafla yapılan gelişmeleri MR sız tespitler ekstra süpergüçler falan :D

Organik hoşafa da mı Nükleer Tıp uygulasınlar yani?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google Pixel 2 ile çekilen ve üzerinde düzenleme yapılmamış kamera örnekleri 1 yıl ABD Büyükelçiliği ülkemizdeki vize hizmetlerini askıya aldı (güncellendi) 1 yıl QNAP HS-251+ NAS incelemesi "NAS, Medya, Torrent, hepsi bir arada" 1 yıl Android üreticileri Face ID'nin ardından yüz tanıma teknolojisine yöneliyor 1 yıl Gelecek nesil Range Rover Evoque prizli hibrit bir versiyona sahip olacak 1 yıl Birleşik Arap Emirlikleri kendi astronotlarını yetiştirmeye başlıyor 1 yıl Justice League'in yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Yapay zeka nefret söylemlerinin önüne geçebilir 1 yıl Taksiciler Pazartesi günü Uber’ı protesto edecek 1 yıl Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi 1 yıl Nvidia ve Leadtek yapay zeka eğitimi konusunda iş birliği yapıyor 1 yıl Benchmark testleri, Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığı iddialarını yalanlar nitelikte 1 yıl Akıllı takip sistemleri ile sel ve taşkınlar önlenebilir 1 yıl Be My Eyes ile görme engellilere yardımcı olun 1 yıl Amazon ilaç satışına başlayabilir 1 yıl Instagram yedinci yaşını kutluyor 1 yıl Blue Origin: Uzay turizmini 18 ay içerisinde başlatıyoruz 1 yıl Yeni Marvel dizisi Runaways'in ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Yalnızca 1 dakikada yaraları kapatan elastik dolgu geliştirildi 1 yıl Nissan, e-NV200 ile elektrikli araç yük çekme rekoru kırdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Akıllı moleküller nükleer tıpta büyük ilerlemeler sağlıyor Sonraki Renault-Nissan ittifakı geleceğini elektrikli ve hibritten yana yönlendiriyor 1 yıl OnePlus 5 cihazlarında stok sıkıntısı yaşanıyor: Yeni bir model mi geliyor? 1 yıl İstanbul'da taksiciler Uber ile rekabet edebilmek için 200 adet Tesla otomobil alacak 1 yıl Türk araştırmacılar bordan, yeni bir enerji kaynağı üretti 1 yıl Savunmaya ayrılan bütçe yüzde 43 oranında arttırıldı 1 yıl Dünyanın ilk RGB aydınlatmalı kavisli monitörü: Asus ROG Swift PG27VQ 1 yıl 90'ların efsane bilgisayarı: Entegre yazıcılı dizüstü bilgisayar 1 yıl Google Pixelbook Pen, AAAA pille çalışıyor 1 yıl Google mobil arama sayfalarında AMP yerine Instant yazacak 1 yıl Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek 1 yıl Batman: The Enemy Within indirmeye sunuldu 1 yıl Tesla otonom tırı Semi'nin tanıtımını erteledi 1 yıl Pacific Rim Uprising ilk fragmanı geldi 1 yıl Netflix'ten süper kahramanlı aile dizisi: Raising Dion 1 yıl Facebook Messenger'a Apple Music entegrasyonu geldi 1 yıl Google Store artık sadece Google ürünlerine ait 1 yıl Kopenhag, enerji tesisi üstündeki kayak pistini kullanıma sunuyor 1 yıl BlackBerry Motion modeline ait yeni bir görsel sızdı 1 yıl General Motors'un ABD ordusu için geliştirdiği hidrojen yakıt hücreli araç hazır 1 yıl Microsoft donanım işinden çekilebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim