Akıllı moleküller nükleer tıpta büyük ilerlemeler sağlıyor

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Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Nükleer Tıp Haftası bugün sona ererken Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Özcan, bu hafta aracılığıyla nükleer tıp alanındaki önemli gelişmeleri paylaştı. Nükleer Tıp Haftası'nın; nükleer tıp farkındalığını artırmak, yeni gelişmeleri sağlık camiası ve toplumla paylaşmak için önemli olduğunu kaydeden Zehra Özcan, akıllı moleküllerin nükleer tıpa ne gibi katkılar sunduğundan söz etti.





Kanser Tedavisine İvme Kazandırdı

Kanser tedavisinde akıllı radyoaktif moleküllerin nükleer tıpta kullanılmasının önemini vurgulayan Özcan; akıllı moleküllerin tedavi edici izotoplarla işaretlenmesi ve tümör hücresini hedeflemesiyle gerçekleşen “teranostik” yaklaşımın kanser tedavisine ivme kazandırdığını kaydetti. Özcan'a göre akıllı moleküller, hedef tümör hücrelerinin gelişmiş görüntüleme sistemleriyle görüntülenmesine ve çok küçük boyutlardayken yakalanmasına imkan sağlıyor.





Zehra Özcan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından kısa yarı ömürlü radyoizotop üretiminin Türkiye'de yapılmasına yönelik çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirirken kanser sürecinde kullanılan görüntüleme ve tedavi yöntemlerindeki yeniliklere de değindi. Özellikle prostat kanserinde, ileri evre olgularda hastalığın seyrini etkileyebilecek başarılı birçok nükleer tıp tedavi yaklaşımının pratik uygulamasına başlandığını dile getiren Zehra Özcan, alfa ışınımı yapan Radyum-223 gibi radyoizotopların tedavi edici özellikleri ile klinik kullanıma girdiğini de açıkladı.





Meme kanserinin tanısında sık kullanılan ultrason, mamografi veya MR gibi yöntemlerin şüpheli kaldığı durumlarda, meme dokusuna odaklanan, oldukça küçük boyutlu tümör odaklarının yakalanmasını mümkün kılan PET görüntüleme (PEM; Pozitron Emisyon Mamografi) sistemlerinin de kullanımına başlandığını kaydeden Zehra Özcan, nükleer tıpta yaşanan yeni gelişmelerin ülkemizde de kullanılır hale gelmesinde Sağlık Bakanlığı, SGK ve TAEK'in önemli rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor.

http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/nukleer-tipta-akilli-molekul-donemi/929238