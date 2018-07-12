Clash Royale toplamda 2 milyar gelir barajını aştı

Yayınlandığı günden bu yana gelir rekorlarını alt üst eden ve yeni bir akımın doğmasına neden olan Clash Royale oyunu gelirlerini arttırmaya devam ediyor. Geliştirici Supercell de bundan en iyi şekilde faydalanıyor.
Clash Royale ne kadar kazandı?
Clash of Clans oyunuyla ilk olarak 2012 yılında adını duyduğumuz Supercell önemli bir başarı sağlamış ve bir yıl sonra SoftBank tarafından 1.5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Clash of Clans bugüne kadar 6 milyar dolar civarında gelir kazandırdı.Ayrıca Bkz. "Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek"
2016 yılında Clash Royale oyununu indirmeye sunan firmanın çoğunluk hissesini aynı yıl Tencent 8.6 milyar dolar karşılığında almıştı. Clash Royale de adeta patlama yaparak eSpor sektörüne yeni bir yön vermişti.
Sensor Tower tarafından verilen bilgilere göre Clash Royale toplamda 2 milyar dolar gelir barajını aştı. Böylece iki oyununun geliştiriciye ve yatırımcılarına kazandırdığı miktar 10 milyar doları geçmiş oldu. Supercell de birden fazla milyar dolar kazandıran oyuna sahip ilk geliştirici oldu.
Elbette iki oyun da kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay Clash Royale oyunu 40 milyon dolar, Clash of Clans oyunu ise 70 milyon dolar gelir elde etti. Bu ivme devam ederse gelecek yıl gelirler bir buçuk milyar dolar daha artmış olacak.
https://wccftech.com/clash-royale-hits-2-billion-revenue-landmark/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Koskoca 80 milyon nüfuslu Türkiye nin 2017 yılı toplam ihracat rakamı 157 milyar dolar. Diğer tarafta sadece bir telefon oyunu ile milyar dolarlar kazanan bir oyun şirketi. Sadece bir oyun yada yazılım ile bizim onlarca fabrikamızdan daha fazla para kazanıyorlar. İşte bunu artık anlamamız gerekiyor. Dünya nereye gidiyorsa ayak uydurmak gerekiyor bir şekilde, hatta ayak uydurmak da yetmez ama en azından şimdiki durumdan daha iyi bir hsle geliriz. Montaj ülkesi olmaktan kurtulmamız lazım, ama malesef bununla gurur duyuyoruz ne yazıkki. Ekonomi büyüyooo hülooo diye geziyoruz. Ulan bir tane dünya çapında prestijli markan yok, gidiyorsun elalemin arabasını burada montaj yapıyorsun araba başına 300 euro kazanıyorsun ancak, sonra kalkmış ekonomi büyoyor diye seviniyorsun. Bak adamlar bir telefon oyunu ile senin onlarca fabrikana bedel para kazanıyor. Bu kafayla boşa kürek çekiyoruz başka bişey değil malesef.
oyuna yine zevk vermek için protatip eklemeleri, yeni kahramanlar, kabile güçlendirmeleri vs gibi birçok şey eklediler ama yinede eski tadı kalmadı
Clash Royale, Clash of Clans sizce hangisini deneyeyim ? ikisinide hiç oynamadım
Oyunu oynamadım bilmem etmem, meraktan tıkladım yorumunu gördüm. Şimdi insanlar sence güzel olmayan bir şeyi oynadı diye aptal mı oluyor ?
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