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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Clash Royale toplamda 2 milyar gelir barajını aştı

Mobil dünyanın en beğenilen oyunları arasında yer alan Clash Royale, geliştiricisine de milyar dolarlar kazandırdı. En çok kazandıran mobil oyunlardan birisi artık Clash Royale.
10 ay
4,3b
1
15
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayınlandığı günden bu yana gelir rekorlarını alt üst eden ve yeni bir akımın doğmasına neden olan Clash Royale oyunu gelirlerini arttırmaya devam ediyor. Geliştirici Supercell de bundan en iyi şekilde faydalanıyor.

Clash Royale ne kadar kazandı?

Clash of Clans oyunuyla ilk olarak 2012 yılında adını duyduğumuz Supercell önemli bir başarı sağlamış ve bir yıl sonra SoftBank tarafından 1.5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Clash of Clans bugüne kadar 6 milyar dolar civarında gelir kazandırdı.

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2016 yılında Clash Royale oyununu indirmeye sunan firmanın çoğunluk hissesini aynı yıl Tencent 8.6 milyar dolar karşılığında almıştı. Clash Royale de adeta patlama yaparak eSpor sektörüne yeni bir yön vermişti.

Sensor Tower tarafından verilen bilgilere göre Clash Royale toplamda 2 milyar dolar gelir barajını aştı. Böylece iki oyununun geliştiriciye ve yatırımcılarına kazandırdığı miktar 10 milyar doları geçmiş oldu. Supercell de birden fazla milyar dolar kazandıran oyuna sahip ilk geliştirici oldu.

Elbette iki oyun da kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay Clash Royale oyunu 40 milyon dolar, Clash of Clans oyunu ise 70 milyon dolar gelir elde etti. Bu ivme devam ederse gelecek yıl gelirler bir buçuk milyar dolar daha artmış olacak.

 

https://wccftech.com/clash-royale-hits-2-billion-revenue-landmark/ Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 10 ay en beğenilen
Ne çok baraj varmış. Sürekli barajı aşmakla ilgili haber yapılıyor. Sadece 2 milyar dolar gelir elde etti dense acaba ne değişir. Can sıkıntısı , aklıma takıldı durduk yere
Ne çok baraj varmış. Sürekli barajı aşmakla ilgili haber yapılıyor. Sadece 2 milyar dolar gelir elde etti dense acaba ne değişir. Can sıkıntısı , aklıma takıld...
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farukasur 10 ay
Clash of clans bence royale göre çok daha iyi bir oyundu ilk çıktığı zamanlar oynamıştım uzun bir süre ondan sonra oda sıktı clash royal o kadar da güzel bir oyun değil bence tabi ki herkesin görüşü farklıdır. Zevkler ve renkler tartışılmaz...
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barocker 10 ay
Vayy be gerçekten inanılmaz. Oyun dersin geçersin ama öyle değil işte.
Koskoca 80 milyon nüfuslu Türkiye nin 2017 yılı toplam ihracat rakamı 157 milyar dolar. Diğer tarafta sadece bir telefon oyunu ile milyar dolarlar kazanan bir oyun şirketi. Sadece bir oyun yada yazılım ile bizim onlarca fabrikamızdan daha fazla para kazanıyorlar. İşte bunu artık anlamamız gerekiyor. Dünya nereye gidiyorsa ayak uydurmak gerekiyor bir şekilde, hatta ayak uydurmak da yetmez ama en azından şimdiki durumdan daha iyi bir hsle geliriz. Montaj ülkesi olmaktan kurtulmamız lazım, ama malesef bununla gurur duyuyoruz ne yazıkki. Ekonomi büyüyooo hülooo diye geziyoruz. Ulan bir tane dünya çapında prestijli markan yok, gidiyorsun elalemin arabasını burada montaj yapıyorsun araba başına 300 euro kazanıyorsun ancak, sonra kalkmış ekonomi büyoyor diye seviniyorsun. Bak adamlar bir telefon oyunu ile senin onlarca fabrikana bedel para kazanıyor. Bu kafayla boşa kürek çekiyoruz başka bişey değil malesef.
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Allen_Bradley 10 ay
boom beach'de 65 levele geldim, artık her ay yengeç çıkıyor ama zevki kalmadı gerçekten, şirket içi bir tim yapmıştık ordada 1 yıl sonra çok ayrılan oldu

oyuna yine zevk vermek için protatip eklemeleri, yeni kahramanlar, kabile güçlendirmeleri vs gibi birçok şey eklediler ama yinede eski tadı kalmadı

Clash Royale, Clash of Clans sizce hangisini deneyeyim ? ikisinide hiç oynamadım
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gun 10 ay
Boom Beach oyununun gelirleri çok düştü herhalde onun adı geçmiyor halbuki çok güzel bir oyundu ama oyun bitince bir anlamı kalmadı gerçekten.
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ALPEREN A. 10 ay gun
Boom Beach, Clash Royale, Clash of Clans hepsini de oynuyorum bence mobilde en zevkli oyunlar bunlar. Boom Beach'e yakında bir şeyler yaparlar gibi.
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HALO 10 ay gun
Oyun bitince derken anlayamadım?
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joyberk 10 ay
parasız oynuyorum, çok da zevk alıyorum :)
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__Nikolaus__ 10 ay
Clash of clansı ilk yıllarında yaklasık 2 sene oynamıştım , max derecem türkiyede 70. ve made in turkey klanına girmiştim , o zamanlar efsane türk klanıydı hala öyle mi bilmiyorum , ama o kupalarda kalmak inanılmaz zaman ve para istediği için bu işin sonu yok diyerekten hesabı güzel bir paraya satıp wot blitz oyununa geçtim. Güzel dostluklar kurmustuk o oyun sayesinde , clash royal ise hiç sarmadı maalesef.
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olağan_şüpheli 10 ay en beğenilen
Ne çok baraj varmış. Sürekli barajı aşmakla ilgili haber yapılıyor. Sadece 2 milyar dolar gelir elde etti dense acaba ne değişir. Can sıkıntısı , aklıma takıldı durduk yere
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clb12 10 ay
Dünyada aptal insan çok tabi.
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Mianfei 10 ay clb12
clb12
Dünyada aptal insan çok tabi.

Oyunu oynamadım bilmem etmem, meraktan tıkladım yorumunu gördüm. Şimdi insanlar sence güzel olmayan bir şeyi oynadı diye aptal mı oluyor ?
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yns1988 10 ay clb12
sigara vb. ürünler kullanmıyorsunuzdur umarım
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