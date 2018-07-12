Clash Royale toplamda 2 milyar gelir barajını aştı

Yayınlandığı günden bu yana gelir rekorlarını alt üst eden ve yeni bir akımın doğmasına neden olan Clash Royale oyunu gelirlerini arttırmaya devam ediyor. Geliştirici Supercell de bundan en iyi şekilde faydalanıyor.

Clash Royale ne kadar kazandı?

Clash of Clans oyunuyla ilk olarak 2012 yılında adını duyduğumuz Supercell önemli bir başarı sağlamış ve bir yıl sonra SoftBank tarafından 1.5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Clash of Clans bugüne kadar 6 milyar dolar civarında gelir kazandırdı.

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2016 yılında Clash Royale oyununu indirmeye sunan firmanın çoğunluk hissesini aynı yıl Tencent 8.6 milyar dolar karşılığında almıştı. Clash Royale de adeta patlama yaparak eSpor sektörüne yeni bir yön vermişti.

Sensor Tower tarafından verilen bilgilere göre Clash Royale toplamda 2 milyar dolar gelir barajını aştı. Böylece iki oyununun geliştiriciye ve yatırımcılarına kazandırdığı miktar 10 milyar doları geçmiş oldu. Supercell de birden fazla milyar dolar kazandıran oyuna sahip ilk geliştirici oldu.

Elbette iki oyun da kazandırmaya devam ediyor. Geçen ay Clash Royale oyunu 40 milyon dolar, Clash of Clans oyunu ise 70 milyon dolar gelir elde etti. Bu ivme devam ederse gelecek yıl gelirler bir buçuk milyar dolar daha artmış olacak.