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Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1]

Her hafta sonu sizlerin fikirlerine başvuracağımız anket içerikli haberlere başladığımız ilk yazımızda sizlere "Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir?" sorusunu yöneltiyoruz.
1 yıl
4,7b
1
86
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1]
Günümüzde akıllı telefonlar yanımızdan hiç ayırmadığımız elektronik aletlerin başını çekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki telefonlarımız hayatın eksilmez bir parçası oldu. Dolayısıyla doğru telefon seçimi de bir hayli önem kazandı. Piyasada çeşitli fiyat aralığında birçok telefon alternatifi bulunduğu gibi birçok üretici de rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Kimi telefon, yüksek pil kapasitesiyle öne çıkarken kimisi de yüksek performansıyla ortalığı kasıp kavuruyor lakin kullanıcılar bir türlü istediğini bulamıyor. 
İşte tam da bu noktada size sormak istiyoruz: "Akıllı telefon alırken (fiyatına bakmaksızın) en çok hangi kriteri göz önünde bulunduruyorsunuz?" Elbette bu soruya verilecek cevap, kişinin istek ve ihtiyacına göre değişecektir ancak genel geçer istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda sorunun yanıtını hep birlikte belirleyelim.    
Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? Oy Ver 1100 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
Şu seçenekler eksik:
-Marka algısı
-Fiyat
Yanıtla +26
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orientem 1 yıl


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Edit: Forum arayüzünde sıkıntı yok.
Yanıtla +12
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Steve Dogs 1 yıl
Anketi bu şekilde değil de en azından 2-3 soruluk yaparak ya da 2 şık seçtirerek yapsaydınız daha verimli olurdu. İstatistikçi olarak söylüyorum bunu
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DH Misafiri 1 yıl
Herkes bu donanim haber yorumculari kadar zeki ve dusunceli olsaydi ulke bu halde olmazdi... Bu iste bir is var. Yorumlara baksan herkes neyin ne oldugunu biliyor ama icrata gelsen ayni tas ayni hamam. ati alan uskudari gecti...Faturasi bize kesildi. Bilmem anlatabildim mi..?
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birinci keci sebo 1 yıl
tabiki görüntüsü şekli şemali
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gidi 1 yıl
Depolama ve rami iyi,
ekranı 1080p (daha yüksek olmamalı pili yemesin),
pili değişebilen ve 4000 mA civarı,
en az 5 sürüm android güncelleme garantili,
bloatware barındırmayan saf androidli,
kamerası oisli, manuel kontrole izin veren ve raw desteği olan,
çift ön kameralı biri geniş, biri normal açılı
5gli
parmak izi sensörü ön tarafta,
hafıza kartı takılabilen,
pedometre, barometre, altimetre, termetre bissürü ölçüm oyuncağı olan
liste uzar...
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ABSOLUT. 1 yıl
Kaç cigolayt rem var ona bakarız biz.
Dip not: İşletim sistemine bakarım (iOS)
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zolzauza 1 yıl
Çıkarılabilir batarya :)
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ouzqan 1 yıl
SAR değeri nerde ???
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10ff 1 yıl
Valla ben 1400 TL ye mi 6 aldım. Samsung'un 3000 TL lik amiral gemisi modeliyle aynı özelliklere sahip. Yarı fiyatına snapdragon 835 işlemcili 6gb ramlı 128gb hafızalı bir cihaz. Çift kamera gibi özellikleri de var. Daha ne olsun
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TekstilciSase 1 yıl
Kamera , kullanislilik , stabilite , guvenlik
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hayrikoc61 1 yıl
Kesinlikle kamera ve batarya ömrü.
Ama artık kamera eskisi kadar önemli değil benim için. 1000 liralık işimi görecek, orta düzey kamerası olan bir telefon alırım, çok fotoğraf çekiyorsam 2000e de çok güzel bir kamera alırım.
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MiskinC 1 yıl
Genel olarak tüm ürünlerde geçerli secim kriterleri ßöyle olmalı bence.
1) Fiyat aralığı
2) Garanti ve Destek ağı
3) Dayanıklılık ve Performans
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