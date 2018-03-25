Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? [Anket #1]

Teknoloji Editörü
Günümüzde akıllı telefonlar yanımızdan hiç ayırmadığımız elektronik aletlerin başını çekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki telefonlarımız hayatın eksilmez bir parçası oldu. Dolayısıyla doğru telefon seçimi de bir hayli önem kazandı. Piyasada çeşitli fiyat aralığında birçok telefon alternatifi bulunduğu gibi birçok üretici de rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Kimi telefon, yüksek pil kapasitesiyle öne çıkarken kimisi de yüksek performansıyla ortalığı kasıp kavuruyor lakin kullanıcılar bir türlü istediğini bulamıyor.
İşte tam da bu noktada size sormak istiyoruz: "Akıllı telefon alırken (fiyatına bakmaksızın) en çok hangi kriteri göz önünde bulunduruyorsunuz?" Elbette bu soruya verilecek cevap, kişinin istek ve ihtiyacına göre değişecektir ancak genel geçer istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda sorunun yanıtını hep birlikte belirleyelim.
Akıllı telefon alırken en çok dikkat ettiğiniz kriter nedir? Oy Ver 1100 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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-Marka algısı
-Fiyat
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