Akıllı telefonlar diyabeti teşhis edebilecek

Diyabet çağımızın en önemli hastalıklarından birisini oluşturuyor. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi diyabet olduğunun farkında bile değil. Yapılan çalışmaya göre akıllı telefon uygulamasından elde edilen veriler, kliniğe başvurmadan hastalarda diyabetin saptanmasına yardımcı olabilecek.

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF)'nin 2015 verilerine göre dünyada her 11 yetişkinden 1'i diyabetli ve 2 diyabetli yetişkinden 1'ine teşhis konulmamış yani hasta diyabetli olduğunu bilmiyor. Diyabet tedavisiz kaldığı zaman böbrek problemleri, görme bozukluğu, kalp hastalıkları, inme gibi birçok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diyabet tanısı ise kan örneklerinin incelenmesi sonrasında konuluyor ve kliniğe başvuru gerektiriyor. Çeşitli sebeplerden ötürü birçok insan için kliniğe ulaşım çok da kolay olmuyor; bu sebeple daha basit bir yöntemin geliştirilmesi oldukça fazla önem arz ediyor.

Diyabetin teşhisinde akıllı telefon uygulaması kullanılacak

Akıllı telefonlar görüntülemede de kullanılacak

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324643.php

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'nden araştırmacılarvebir akıllı telefongeliştirmeye karar verdi. Piyasadaki birçok spor uygulamasının zaten kullandığı;(PPG) sinyali olarak adlandırılan bir özellikten faydalandılar. Bu özellik akıllı telefonunve flaşınıveri topluyor.Kalp kanı pompaladığı zaman bu etki vücutta yayılan genel birartışına sebep oluyor vedamarlar bu etkiyietmek için şişiyorlar. Yeni özellikte akıllı telefonunveparmağa göstererek; kan damarlarının genişlemesinden kaynaklanan değişiklikleri bir dakika içinde gözlemlemek mümkün hale geliyor. Yeni uygulama kan akışındaki değişiklikleri bu özellik sayesindeve bu verilerleakışı hakkında bilgi ediyor.Diyabetin erken dönemlerinde çeşitli(damarsal) değişikliler meydana geliyor. Diyabet çok uzun süreilerliyor lakin bu damarsal değişiklikler her daim olmaya devam ediyor. İleridekida bu değişiklikler sebep oluyor.Akıllı telefon teknolojisinin tanısal bir araç olarak nasıl çalıştığını araştırmak amacıyla araştırmacılardenek üzerinde çalışma yaptı .Araştırmada kalp hızı ölçüm uygulamalarından olan ve en çok tercih edilenuygulaması kullanıldı. Araştırmacılar uygulamanınsinyalininin diyabetli olan kişiyi belirlemesi için yeni bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma ve bulgular'da'nin yıllık bilimsel oturumunda sunulacak.Yeni algoritma diyabetli bireyleri tespit etmede kullanıldı ve sonuçlara göregibi bir oranla diyabetli bireyleri doğru tespit etti. Beden kitle indeksi (BKİ), yaş, cinsiyet gibi çeşitlide hesaplamaya katıldığında aAraştırmada görevli isimyeni uygulamanın evde yapılan diyabet taramalarının maliyetini düşüreceği görüşünde. Ayrıca özelliğinveışığı olan birçok cihazda kullanılabileceğini ve birçok insanın da akıllı telefona sahip olduğunu belirtti.Şu an için bu özellik doktorlar tarafından konulan teşhisin yerini alacak gibi görünmüyor lakin yeni özellik sayesinde hastaların kliniğe başvurma oranını artıracak gibi duruyor. Araştırma farklı ırklar üzerinde de deneniyor ve araştırmacılar bu özelliğin erken veya geç dönemteşhis etme başarısını araştırıyor.Gelişen teknoloji ile kliniğe başvurmadan birçok hastalık ön belirtileri ile teşhis edilebiliyor. Gelecekte yaşamımızı kolaylaştıran birçok farklı uygulama karşımıza çıkacak gibi gönüyor.