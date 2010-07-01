Akıllı telefonlar için geliştirilen MeeGo platformunun ekran görüntüleri yayınlandı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel ve dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia'nın bir araya gelmesiyle başlayan MeeGo platformunun geliştirme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo platformunu birleştiren Linux tabanlı yeni mobil platformun ön-izleme sürümü geliştiricilere sunuldu. Atom Z600 platformuyla akıllı telefon pazarının en büyük donanım sağlayıcılarından biri olmayı hedefleyen Intel ve Apple gibi güçlü rakipleri karşısında mevcut liderliğini akıllı telefon segmentinde de sürdürmek isteyen Nokia'nın ciddi yatırımlarıyla geliştirilen MeeGo platformunun yeni ön-izleme sürümü, Atom tabanlı cihazlar, Atom tabanlı Aavaa cep telefonu platformu ve Nokia N900'e destek sunuyor.
Geliştirici takımdan yapılan açıklamaya göre akıllı telefonlar için hazırlanan ve ekran görüntüleri ortaya çıkan MeeGo platformu, MeeGo Core OS, MeeGo API, çeşitli uygulamalar ve platform için geliştirilen referans kullanıcı ara birimini içeriyor. Apple'ın iPhone OS'u, Google'ın Android'i ve Microsoft'un Windows Phone 7'sine rakip olarak geliştirilen MeeGo platformunun aynı zamanda HP çatısı altına giren ve geliştirme çalışmalarının devam edeceği düşünülen Palm'in webOS platformuyla rakip olması bekleniyor. Açıklanan yol haritasına göre MeeGo platformunun 1.1 sürümünün Ekim ayı içerisinde hazır olması beklenirken, Intel Atom Z600 platformunu temel alan akıllı telefonların da aynı dönemde, yani son çeyrekte ortaya çıkması bekleniyor.
Hatırlanacağı üzeregelen son haberlerle Nokia'nın yakın gelecekte Symbian yerine MeeGo platformuna ağırlık vereceği anlaşılmış, Intel'de yaptığı bir açıklamayla Atom Z600 platformunun Windows Phone 7'ye destek sunmayacağını belirtmişti. Froyo kod adlı Android 2.2 platformunun x86 versiyonu için yoğun bir çalışma içerisinde olan Intel, Atom Z600 platformuyla hem MeeGo hem de Google Android platformuna destek sunacak gibi görünüyor.
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cıkmaş olmasına ragmen meego işletim sistemi cıkacagı icin
maemoya olan destek azaldı nokiadan zaten fazla destek ve yazılım
cıkmıyorcihaz icin yazılımların cogu maemodan ve geliştiricilerden
geliyor meego maemo 5 in devamı olacagın olsa herhalde
zaten şu anda megoo cıktı ve yazılım geliştiriciler için deneme sürümleri
kullanımda ben yüklemeyi düşündüm n 900 e ama biraz araştırdıktan sonra
sistemin içinin boş oldugunu ve geliştirme aşamasında oldugunu anladım
n900 eskimeden meego cıkar insallah bu sistemi bmw arabalarda bile kullanacaklarmış onu da ögrendim leptoplarda tabi yeni cihazlarda eski cihaz
olarak n900 destek verilecegini biliyoruz maemo bu haliyle bile süper bi sistemdi zaten n900 de bir bilgisayar da yapabildigiz her seyi yapabilirsiz ama biraz ingilizceniz olması lazım telefonu internet baglantısı cok hızlı yazılım deposuna bir girdiginizde ne ararsan var 2gb program kurma hafızası ayrılmış
işe yarar program cok skyp araması görüntülü amsn programı hatta ben cihaza flash player yükledim simdi facebookda bile acılıyor videolar firefox google chorome calıyor cihazda kendi taracısı da mazilla tabaanlı zaten
SAYGILARLA
quote:
Orijinalden alıntı: aspirin_00
telefonun tipini beğenmedim kim ne derse desin türkkiyede telefon alımların %89 tasarım sonra özellik geliyor. ekranın alt ve üstteki boşluk fazla -
telefona degil işletim sistemine bakacaksın:) o telefon gercek bile degil sanırım
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halkın ne kadarı işletim sistemine bakarak telefon alıyor %3 yada %5 yada ne kadarı performansına bakarak alıyor %5 %10 herkes bir telden atıyor.
halkın %89 u tasarıma ve özelliklerine (resim çekiyormu, radyosu varmı, video özelliği nedir) bakarak alıyor
herkes bir telden çalıyor.
Hepsini anlarım da, yukarıdaki resime bakarak tasarımı beğenmedim. Üstten alttan boşluk fazla demen inanılmaz trajikomik. Zira öyle bir telefon yok zaten, sadece işletim sistemine ait ikonlar göstermek için kullanılan bir resim o kadar..
Olaya fransız kalmak diye işte buna denir.
@Your Life İs Mine
Nokia sıfırdan kodlamıyorki zaten symbian altyapısı var ve bu işlerde oldukça tecrübeli. Üstelik intel ile de işbirliği yapıyor. Ayrıca en iyi yazılım geliştirme ortamı nokiada. Programı bir kere yazıyorsun ve symbian v3 te, v5 te, maemo da ve meego da sorunsuz çalışıyor. Programcılar ve dolayısıyla kullanıcılar için çok büyük bir artı. Nokia yı acemi gibi göstermenin manası yok.