Akıllı telefonlar için geliştirilen MeeGo platformunun ekran görüntüleri yayınlandı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel ve dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia'nın bir araya gelmesiyle başlayan MeeGo platformunun geliştirme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo platformunu birleştiren Linux tabanlı yeni mobil platformun ön-izleme sürümü geliştiricilere sunuldu. Atom Z600 platformuyla akıllı telefon pazarının en büyük donanım sağlayıcılarından biri olmayı hedefleyen Intel ve Apple gibi güçlü rakipleri karşısında mevcut liderliğini akıllı telefon segmentinde de sürdürmek isteyen Nokia'nın ciddi yatırımlarıyla geliştirilen MeeGo platformunun yeni ön-izleme sürümü, Atom tabanlı cihazlar, Atom tabanlı Aavaa cep telefonu platformu ve Nokia N900'e destek sunuyor.

Geliştirici takımdan yapılan açıklamaya göre akıllı telefonlar için hazırlanan ve ekran görüntüleri ortaya çıkan MeeGo platformu, MeeGo Core OS, MeeGo API, çeşitli uygulamalar ve platform için geliştirilen referans kullanıcı ara birimini içeriyor. Apple'ın iPhone OS'u, Google'ın Android'i ve Microsoft'un Windows Phone 7'sine rakip olarak geliştirilen MeeGo platformunun aynı zamanda HP çatısı altına giren ve geliştirme çalışmalarının devam edeceği düşünülen Palm'in webOS platformuyla rakip olması bekleniyor. Açıklanan yol haritasına göre MeeGo platformunun 1.1 sürümünün Ekim ayı içerisinde hazır olması beklenirken, Intel Atom Z600 platformunu temel alan akıllı telefonların da aynı dönemde, yani son çeyrekte ortaya çıkması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzeregelen son haberlerle Nokia'nın yakın gelecekte Symbian yerine MeeGo platformuna ağırlık vereceği anlaşılmış, Intel'de yaptığı bir açıklamayla Atom Z600 platformunun Windows Phone 7'ye destek sunmayacağını belirtmişti. Froyo kod adlı Android 2.2 platformunun x86 versiyonu için yoğun bir çalışma içerisinde olan Intel, Atom Z600 platformuyla hem MeeGo hem de Google Android platformuna destek sunacak gibi görünüyor.