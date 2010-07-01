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Akıllı telefonlar için geliştirilen MeeGo platformunun ekran görüntüleri yayınlandı

Alanında lider iki dev firma, Intel ve Nokia'nın birlikte geliştirdiği yeni mobil platform MeeGo'dan ekran görüntüleri yayınlandı.
8 yıl
9,1b
1
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar için geliştirilen MeeGo platformunun ekran görüntüleri yayınlandı
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel ve dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia'nın bir araya gelmesiyle başlayan MeeGo platformunun geliştirme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo platformunu birleştiren Linux tabanlı yeni mobil platformun ön-izleme sürümü geliştiricilere sunuldu. Atom Z600 platformuyla akıllı telefon pazarının en büyük donanım sağlayıcılarından biri olmayı hedefleyen Intel ve Apple gibi güçlü rakipleri karşısında mevcut liderliğini akıllı telefon segmentinde de sürdürmek isteyen Nokia'nın ciddi yatırımlarıyla geliştirilen MeeGo platformunun yeni ön-izleme sürümü, Atom tabanlı cihazlar, Atom tabanlı Aavaa cep telefonu platformu ve Nokia N900'e destek sunuyor.

Geliştirici takımdan yapılan açıklamaya göre akıllı telefonlar için hazırlanan ve ekran görüntüleri ortaya çıkan MeeGo platformu, MeeGo Core OS, MeeGo API, çeşitli uygulamalar ve platform için geliştirilen referans kullanıcı ara birimini içeriyor. Apple'ın iPhone OS'u, Google'ın Android'i ve Microsoft'un Windows Phone 7'sine rakip olarak geliştirilen MeeGo platformunun aynı zamanda HP çatısı altına giren ve geliştirme çalışmalarının devam edeceği düşünülen Palm'in webOS platformuyla rakip olması bekleniyor. Açıklanan yol haritasına göre MeeGo platformunun 1.1 sürümünün Ekim ayı içerisinde hazır olması beklenirken, Intel Atom Z600 platformunu temel alan akıllı telefonların da aynı dönemde, yani son çeyrekte ortaya çıkması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzeregelen son haberlerle Nokia'nın yakın gelecekte Symbian yerine MeeGo platformuna ağırlık vereceği anlaşılmış, Intel'de yaptığı bir açıklamayla Atom Z600 platformunun Windows Phone 7'ye destek sunmayacağını belirtmişti. Froyo kod adlı Android 2.2 platformunun x86 versiyonu için yoğun bir çalışma içerisinde olan Intel, Atom Z600 platformuyla hem MeeGo hem de Google Android platformuna destek sunacak gibi görünüyor.

Akıllı telefonlar için geliştirilen MeeGo platformunun ekran görüntüleri yayınlandı
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Akıllı telefonlar için geliştirilen MeeGo platformunun ekran görüntüleri yayınlandı
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Akıllı telefonlar için geliştirilen MeeGo platformunun ekran görüntüleri yayınlandı
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Informatiker 7 yıl
güzelmiş.
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DH Misafiri 8 yıl
meego yu sabırsızlıkla bekliyoruz zira n900 yeni
cıkmaş olmasına ragmen meego işletim sistemi cıkacagı icin
maemoya olan destek azaldı nokiadan zaten fazla destek ve yazılım
cıkmıyorcihaz icin yazılımların cogu maemodan ve geliştiricilerden
geliyor meego maemo 5 in devamı olacagın olsa herhalde
zaten şu anda megoo cıktı ve yazılım geliştiriciler için deneme sürümleri
kullanımda ben yüklemeyi düşündüm n 900 e ama biraz araştırdıktan sonra
sistemin içinin boş oldugunu ve geliştirme aşamasında oldugunu anladım
n900 eskimeden meego cıkar insallah bu sistemi bmw arabalarda bile kullanacaklarmış onu da ögrendim leptoplarda tabi yeni cihazlarda eski cihaz
olarak n900 destek verilecegini biliyoruz maemo bu haliyle bile süper bi sistemdi zaten n900 de bir bilgisayar da yapabildigiz her seyi yapabilirsiz ama biraz ingilizceniz olması lazım telefonu internet baglantısı cok hızlı yazılım deposuna bir girdiginizde ne ararsan var 2gb program kurma hafızası ayrılmış
işe yarar program cok skyp araması görüntülü amsn programı hatta ben cihaza flash player yükledim simdi facebookda bile acılıyor videolar firefox google chorome calıyor cihazda kendi taracısı da mazilla tabaanlı zaten
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Volkanbaba 8 yıl
Çıksında bakalım deniyelim 2tane resimden fazla bişey anlaşılmaz.Yanlız sadece nokia kullanacaksa bunu gidişatı iyi olmaz gibi android varken
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mehmetgirgin 8 yıl
alışmıştık symbyan a meego da ne ya
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cagriii 8 yıl
eğer şuan n900da olan maemo nun geliştirilmiş hali ise , çok güzel olacaktır, zira maemo cidden çok iyi n900de.
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mehmetgirgin 8 yıl
alışmıştık symbyan a meego da ne ya
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Batuist 8 yıl
oldukça estetik görünüyor(?)
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Rock_Rage 8 yıl
Merhabalar yorumlardan anlasılan herkes meegoyu bir telefona yuklenecek bir isletim sistemi gibi goruyor.Olayın ozunde bu herturlu cihaza yuklenebilecek ve kolay baglantı imkanı saglayıp veri paylasımını saglıyacak bir PLATFORM dur.Kaldı internette arastırırsanız intelin demolarında telefon uzerinden oynattıgınız bir resim veya videonun tek bir tusla uyumlu cihaz (notebook veya tv )anında o cihaza aktarıldıgını gorursunuz.Suanda hanginiz elinizdeki telefonla bir yazılım yukleyerek veya yuklemeden pcnize goruntu akatarıp resim video oynatabiliyorsunuz.(Lutfen 40 tane ayar yapıp kosulları ayarlayıp goruntu aktarımından bahsetmeyin)Yani nokia burda sadece telefon pazarına yonelik bir yatırım yapmamıstır bir platforma yonelik bir yatırım yapmıstır.Yatırıma giren diger bir ortagında intel oldugunu unutmadan hatırlatalım bunun sole bir yan etkisi olucak bu platformu kullanmak isteyen cihazlar lisans , altyapı ve donanım konularında bu firmalara para odemek zorunda kalıcaklar sole bir ornek vereyim elinizde meego uyumlu cep telefonu var bununla cektiginiz videoyu ailenize gostermek istiyorsunuz tek tusla bunu salondaki lcdye aktarabilir tek tusla bilgisayarınızda gosterebilir yada projeksiyon cihazına direk gonderip video izleyebilirsiniz.Olay bir platformdan ibaret urunler ve yazılımlar firmalar kalmıs amacları tek bir evrensel platformu insanlara kabul ettirebilmek etrafınızdaki bir cok cihazla etkilesim saglabilmek bunu yaparkende basit ve kullanıslı olmasını saglayabilmektir.
SAYGILARLA
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Buzmavisi 8 yıl
Apple'ın böyle bir etkileşimi olmamasına rağmen çok satıyor dünyada. Iphone bence tembel insanların telefonu, ya da şöyle denebilir: Başka bir sürü işi olan ama telefona gelince tembellik yapmak isteyen insanların telefonu :) benim gibi :) Yani eğer bir platform IOS'e rakip olmak istiyorsa, yapması gereken de bu, tembellik yaratabilmek, uzun işle çözülmesi gereken bir şeyi olmayacak. Tıkla yükle o kadar. Bas kurtul gibi... Iphone'un satmasının temelinde de bu var, çok kolay olması.
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aspirin_00 8 yıl
iconları görüpte telefonun tipini hayal edemiyorum bu iconlarla ancak bu tipe yakışır.
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aspirin_00 8 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: aspirin_00
telefonun tipini beğenmedim kim ne derse desin türkkiyede telefon alımların %89 tasarım sonra özellik geliyor. ekranın alt ve üstteki boşluk fazla -
telefona degil işletim sistemine bakacaksın:) o telefon gercek bile degil sanırım
-------------------------
halkın ne kadarı işletim sistemine bakarak telefon alıyor %3 yada %5 yada ne kadarı performansına bakarak alıyor %5 %10 herkes bir telden atıyor.
halkın %89 u tasarıma ve özelliklerine (resim çekiyormu, radyosu varmı, video özelliği nedir) bakarak alıyor
herkes bir telden çalıyor.
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visceroid 8 yıl

aspirin_00



quote:



Orijinalden alıntı: aspirin_00



telefonun tipini beğenmedim kim ne derse desin türkkiyede telefon alımların %89 tasarım sonra özellik geliyor. ekranın alt ve üstteki boşluk fazla -



telefona degil işletim sistemine bakacaksın:) o telefon gercek bile degil sanırım



-------------------------



halkın ne kadarı işletim sistemine bakarak telefon alıyor %3 yada %5 yada ne kadarı performansına bakarak alıyor %5 %10 herkes bir telden atıyor.

halkın %89 u tasarıma ve özelliklerine (resim çekiyormu, radyosu varmı, video özelliği nedir) bakarak alıyor

herkes bir telden çalıyor.



Hepsini anlarım da, yukarıdaki resime bakarak tasarımı beğenmedim. Üstten alttan boşluk fazla demen inanılmaz trajikomik. Zira öyle bir telefon yok zaten, sadece işletim sistemine ait ikonlar göstermek için kullanılan bir resim o kadar..
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Guest-BF8E9B238 8 yıl

aspirin_00



quote:



Orijinalden alıntı: aspirin_00



telefonun tipini beğenmedim kim ne derse desin türkkiyede telefon alımların %89 tasarım sonra özellik geliyor. ekranın alt ve üstteki boşluk fazla -



telefona degil işletim sistemine bakacaksın:) o telefon gercek bile degil sanırım



-------------------------



halkın ne kadarı işletim sistemine bakarak telefon alıyor %3 yada %5 yada ne kadarı performansına bakarak alıyor %5 %10 herkes bir telden atıyor.

halkın %89 u tasarıma ve özelliklerine (resim çekiyormu, radyosu varmı, video özelliği nedir) bakarak alıyor

herkes bir telden çalıyor.

Olaya fransız kalmak diye işte buna denir.

@Your Life İs Mine
Nokia sıfırdan kodlamıyorki zaten symbian altyapısı var ve bu işlerde oldukça tecrübeli. Üstelik intel ile de işbirliği yapıyor. Ayrıca en iyi yazılım geliştirme ortamı nokiada. Programı bir kere yazıyorsun ve symbian v3 te, v5 te, maemo da ve meego da sorunsuz çalışıyor. Programcılar ve dolayısıyla kullanıcılar için çok büyük bir artı. Nokia yı acemi gibi göstermenin manası yok.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu arada şu gerçeği kabullenmekte fayda var. Mobil gelecek unix (apple bir türevini kullanıyor sanırım) tabanlı ve linux tabanlı sistemler üzerinde dönmeye başladı. MS çok uğraştı ama en sonunda ibre açık kaynak (apple dışarda tutuyorum) tarafına döndü. Aslına bakarsanız linux'ın çekirdeğinin donanım göre küçültülüp kullanılması bana hep heyecan verirdi. Bunun çok önemli olduğunu düşünürdüm.Ancak genede MS gibi firmayı fazlada hafife almamakta fayda var, çünkü winmo konusunda fazla sessiz, herşeye el atan bir firmanın bu kadar olaylara kayıtsız kalacağını pek de düşünmüyorum.
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hereos 8 yıl
Android den alıntılarla dolu çakma bir işletim sistemine benziyor. ayrıca intelde Arm işlemcilerinin geleceğinin barlaklığını görmüş olmalıki nokia ile ortaklık falan düşünüyor.
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