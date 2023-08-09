Tam Boyutta Gör Özellikle son günlerde düşük VRAM'e sahip ekran kartı modellerinin daha yüksek bellek kapasitesi ile yenilendiğini görüyoruz. Öyle ki RTX 3060 Ti modelinin yeni nesil bellekler ile güncellendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de bunun son örneği Radeon RX 580 oldu. Polaris mimarisinin tepe model kartı, iki kat bellek kapasitesi ile tekrar satışa sunuldu.

Radeon RX580, 16GB VRAM ile modifiye edildi

Hatırlayacak olursak 2017 yılında 229 dolar fiyat etiketiyle vitrine çıkan Radeon RX 580, 14nm işlem düğümünü temel alan Polaris P20 kalıbı, 36 CU (İşlem Birimi), 1340Mhz arttırılmış saat hızı, 8GB GDDR5 bellek ve 256 bit bellek veriyolu ile tanıtıldı. Böylelikle oyuncuların yanı sıra, özellikle madenciliğin patladığı dönemde en çok tercih edilen ekran kartlarından biri olmuştu.

Bugünse Çin'den gelen yeni raporlar, RX 580 8GB modelinin 16GB bellek kapasitesi ile tekrar satışa sunulduğunu gösteriyor. Yenilenen kartın henüz resmi inceleme sonuçları paylaşılmadı (Çin'de mevcut olmasından dolayı), ancak listeye eklenen resimler WHQL sertifikalı "23.5.2" sürücüsünde çalıştığını doğruluyor. Yani bu kart için, AMD'nin resmi desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca Radeon RX 580 16GB, bellek kapasitesinde yapılan artışa kıyasla 599 RMB / 83 dolarlık makul bir fiyatla satışa sunulmuş.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan sentetik kıyaslamalar ise, yeni RX 580'nin GTX 1060'ın gerisinde kaldığını gösteriyor. Ancak nispeten daha yeni GTX 1650 ve RTX 3050 mobil GPU'ları geride bırakmayı başarıyor. Tabii ki bunun arkasında kartın çok daha eski bir mimariye sahip olması yatmakta. Bu sonuçlar hayal kırıklığı olsa da, yüksek VRAM gerektiren uygulamalarda faydalı olabilir. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın. ​

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Radeon RX580, 16GB VRAM ile yenilendi: İşte sonuçlar