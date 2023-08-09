Radeon RX580, 16GB VRAM ile yenilendi: İşte sonuçlar

Radeon RX580, 16GB VRAM ile modifiye edildi
Hatırlayacak olursak 2017 yılında 229 dolar fiyat etiketiyle vitrine çıkan Radeon RX 580, 14nm işlem düğümünü temel alan Polaris P20 kalıbı, 36 CU (İşlem Birimi), 1340Mhz arttırılmış saat hızı, 8GB GDDR5 bellek ve 256 bit bellek veriyolu ile tanıtıldı. Böylelikle oyuncuların yanı sıra, özellikle madenciliğin patladığı dönemde en çok tercih edilen ekran kartlarından biri olmuştu.
Bugünse Çin'den gelen yeni raporlar, RX 580 8GB modelinin 16GB bellek kapasitesi ile tekrar satışa sunulduğunu gösteriyor. Yenilenen kartın henüz resmi inceleme sonuçları paylaşılmadı (Çin'de mevcut olmasından dolayı), ancak listeye eklenen resimler WHQL sertifikalı "23.5.2" sürücüsünde çalıştığını doğruluyor. Yani bu kart için, AMD'nin resmi desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca Radeon RX 580 16GB, bellek kapasitesinde yapılan artışa kıyasla 599 RMB / 83 dolarlık makul bir fiyatla satışa sunulmuş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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