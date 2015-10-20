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Akıllı telefonlar ile 3D tarama dönemi

Kickstarter üzerinde aradığı desteği bulan eora 3D, üç boyutu tarama sürecini akıllı telefonlarımıza indirgiyor. Bu da herkesin kullanabileceği bir çözüm oluşturuyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ile 3D tarama dönemi

 Kickstarter'da konulan 80 bin dolar hedefi tam 137 bin dolar seviyesine getiren eora 3D, modüler bağlantı aparatı sayesinde alüminyumdan üretilen gövdesinde birçok Android ve iOS telefonu taşıyabiliyor. Beraberinde Bluetooth teknolojisiyle kablosuz olarak haberleşen özel bir yardımcı döndürme ünitesi gelen cihaz, bu kombinasyon ile yerleştirilen objeleri 360 derece tarayarak üç boyutlu modeller hazırlıyor.
100 mikron seviyesinde gerçekleştirilen tarama işlemini bünyesinde yer alan yeşil lazer (Kamera sensörleri yeşil renge çok daha hassas) ve telefonların kamerasıyla gerçekleştiren eora 3D, özel uygulaması ile bu görüntüleri hızlı bir şekilde işleyebiliyor ve tüm işlemi otomatikleştirmesiyle herkesin kullanabileceği bir çözüm oluşturuyor. Lazer birimiyle düşük ışıkta da çalışabilen 3D tarayıcı, sonuçları .PLY, .OBJ ve .STL gibi "3D" donanım ve yazılımların tanıyabileceği formatlarda dışa aktarabiliyor.
Yapılacak en az 289$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebilen eora 3D, yapabildiklerini aşağıda gözler önüne seriyor.  
Akıllı telefonlar ile 3D tarama dönemi
 

https://www.kickstarter.com/projects/259051227/eora-3d-high-precision-3d-scanning-on-your-smartph?ref=category_newest Yorum Yaz
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profecco 3 yıl en beğenilen
Daha önce de Bevel adlı bir proje vardı o ilk çıktığında daha ucuzdu bundan (39 dolar). Ama sanki bu daha keskin daha ayrıntılı gibi geldi bana.
donanimhaber.com/...
Daha önce de Bevel adlı bir proje vardı o ilk çıktığında daha ucuzdu bundan (39 dolar). Ama sanki bu daha keskin daha ayrıntılı gibi geldi bana.donan...
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Patren 3 yıl
buda cop teknoloji
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kadirirdem 3 yıl
Daha once bundan daha uygun fiyatlisi çıkmamış mıydı benmi öyle biliyorum yoksa...
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TheLastNinja 3 yıl
100 mikron !
Vay be, hassasiyete bak küçücük kameradaki.
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profecco 3 yıl en beğenilen
Daha önce de Bevel adlı bir proje vardı o ilk çıktığında daha ucuzdu bundan (39 dolar). Ama sanki bu daha keskin daha ayrıntılı gibi geldi bana.
donanimhaber.com/...
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