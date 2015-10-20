Akıllı telefonlar ile 3D tarama dönemi

Kickstarter'da konulan 80 bin dolar hedefi tam 137 bin dolar seviyesine getiren eora 3D, modüler bağlantı aparatı sayesinde alüminyumdan üretilen gövdesinde birçok Android ve iOS telefonu taşıyabiliyor. Beraberinde Bluetooth teknolojisiyle kablosuz olarak haberleşen özel bir yardımcı döndürme ünitesi gelen cihaz, bu kombinasyon ile yerleştirilen objeleri 360 derece tarayarak üç boyutlu modeller hazırlıyor.

100 mikron seviyesinde gerçekleştirilen tarama işlemini bünyesinde yer alan yeşil lazer (Kamera sensörleri yeşil renge çok daha hassas) ve telefonların kamerasıyla gerçekleştiren eora 3D, özel uygulaması ile bu görüntüleri hızlı bir şekilde işleyebiliyor ve tüm işlemi otomatikleştirmesiyle herkesin kullanabileceği bir çözüm oluşturuyor. Lazer birimiyle düşük ışıkta da çalışabilen 3D tarayıcı, sonuçları .PLY, .OBJ ve .STL gibi "3D" donanım ve yazılımların tanıyabileceği formatlarda dışa aktarabiliyor.

Yapılacak en az 289$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebilen eora 3D, yapabildiklerini aşağıda gözler önüne seriyor.

https://www.kickstarter.com/projects/259051227/eora-3d-high-precision-3d-scanning-on-your-smartph?ref=category_newest