Akıllı telefonlara üç boyutlu kayıt yeteneği ekleyebilen Kickstarter projesi: LazeeEye

Ulaştıkları teknolojik altyapı sayesinde birçok farklı işleme temel oluşturabilen akıllı telefonlar, özellikle ekstra donanım birimleriyle bilimsel süreçte dahi kullanılabiliyor. Bu donanımlardan biri olarak Kickstarter'da karşımıza çıkan LazeeEye, derinliğe sahip üç boyutlu kayıt yapabiliyor.





Yapı olarak Google Project Tango'ya benzeyen ancak mevcut telefonlar üzerine takılabiliyor olmasıyla dikkat çeken LazeeEye, bünyesinde yer alan özel lazer sistemi ve ayna mekanizmasıyla derinliğe sahip üç boyutlu çekimler yapabiliyor. Bu sayede özellikle tasarımcılara CAD modelleme için fiziksel obje kaydı sunabilen ürün, gücünü iOS ve Android telefonların dahili işlem birimlerinden alıyor ve çekimler için yine telefonların kamerasından yararlanıyor. Üç boyutlu yazıcıların artmaya başladığı günümüzde, bu cihazlarda basılacak ürün hazırlamak için herkes tarafından kullanılabilecek bir alternatif ortaya koyan LazeeEye, artırılmış gerçeklik temelli oyun deneyimi gibi farklı bir yapı da sağlayabiliyor.





Site üzerinde konan 250,000$ hedefin, bitimine 4 gün kala 190,100$'lık bölümünü toplayabilen LazeeEye, yapılacak 79$ (ABD dışı 5$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/332648737/lazeeeye-turn-your-smartphone-into-a-3d-camera?ref=category