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Akıllı telefonlara üç boyutlu kayıt yeteneği ekleyebilen Kickstarter projesi: LazeeEye

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlara üç boyutlu kayıt yeteneği ekleyebilen Kickstarter projesi: LazeeEye
Ulaştıkları teknolojik altyapı sayesinde birçok farklı işleme temel oluşturabilen akıllı telefonlar, özellikle ekstra donanım birimleriyle bilimsel süreçte dahi kullanılabiliyor. Bu donanımlardan biri olarak Kickstarter'da karşımıza çıkan LazeeEye, derinliğe sahip üç boyutlu kayıt yapabiliyor.

Yapı olarak Google Project Tango'ya benzeyen ancak mevcut telefonlar üzerine takılabiliyor olmasıyla dikkat çeken LazeeEye, bünyesinde yer alan özel lazer sistemi ve ayna mekanizmasıyla derinliğe sahip üç boyutlu çekimler yapabiliyor. Bu sayede özellikle tasarımcılara CAD modelleme için fiziksel obje kaydı sunabilen ürün, gücünü iOS ve Android telefonların dahili işlem birimlerinden alıyor ve çekimler için yine telefonların kamerasından yararlanıyor. Üç boyutlu yazıcıların artmaya başladığı günümüzde, bu cihazlarda basılacak ürün hazırlamak için herkes tarafından kullanılabilecek bir alternatif ortaya koyan LazeeEye, artırılmış gerçeklik temelli oyun deneyimi gibi farklı bir yapı da sağlayabiliyor.

Site üzerinde konan 250,000$ hedefin, bitimine 4 gün kala 190,100$'lık bölümünü toplayabilen LazeeEye, yapılacak 79$ (ABD dışı 5$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

 
Akıllı telefonlara üç boyutlu kayıt yeteneği ekleyebilen Kickstarter projesi: LazeeEye

https://www.kickstarter.com/projects/332648737/lazeeeye-turn-your-smartphone-into-a-3d-camera?ref=category Yorum Yaz
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Batuist 5 yıl
harika bir cihaz olmuş. geleceğin telefonlarında standart hale gelecek bir özelliği görüyoruz şimdiden..
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SokratesKReatif 5 yıl
güzel fikir
:-)
www.sokrateskreatif.com
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soneday 5 yıl
Benim için kullanışlı olur, 3dsmaxcı olarak
ve autodeski böyle bir yazılımı var fakat biraz zahmetli
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The Times 5 yıl
Daha öncede vardı böyle bir proje ek olarak ne yapmışlar anlamadım.
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mementopolis 5 yıl
aynisini disney de gelistiriyor yeni bisey degil
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SEO-Uzmanı 5 yıl
lazer ölçekleme işlemi yapıyor bilimsel açıdan belgelemelerde iyi işe yarayacak bir uygulama ama bu tarz ek donanım değilde dahili donanımla yapılması daha hoş olur !
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DubSteq 5 yıl
Kinect'in lazerlisi gibi olmuş
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Nikola Tesla 5 yıl DubSteq
DubSteq

Kinect'in lazerlisi gibi olmuş

Kinect zaten lazerle tarıyor. Teknoloji olarak aynılar, burada biraz daha kırpılmış bir donanım kullanmışlar.
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mustafa1300 5 yıl
mantıklı keşke bizlerdende böyle projeler çıksa :S
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