Akıllı telefonuyla profesyonel videolar çekmek isteyenlere yeni bir alternatif: AutoSteady

Artan kamera performansları sayesinde akıllı telefonlar video için her zaman yanımızda yer alan etkili bir çözüm olmaya başladı. Bu kaliteyi bir seviyede daha yukarıya taşımak isteyenler için hazırlanan projelerden AutoSteady ise, hayata geçebilmek adına popüler bağış platformu Kickstarter'da 20,000$ toplamaya başladı.

iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar için tasarlanan AutoSteady, temel olarak 3 eksenli bir gimbal yani görüntü sabitleme birimi olarak görev yapıyor. iPhone 4/4s/5/5s/6/6+ ile LG G3/G4 benzer boyutlara sahip telefonları direkt olarak üzerinde taşıyabilen ve özel motor sistemiyle 3 eksende görüntü sabitleme yapabilen ürün, bu sayede çok daha yumuşak / stabil sonuçlar sağlıyor ve dahili bataryasıyla yaklaşık 2 saat boyunca aktif olarak görev yapıyor.

Siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve modern bir tasarımı bulunan AutoSteady, ilginç olarak alt tarafında yer alan standart tripod yuvası sayesinde özçekim çubuklarına dahi bağlanabiliyor ve belirtildiği kadarıyla ergonomik yapısıyla uzun kullanımlarda bile herhangi bir ağrı sorunu ortaya çıkartmıyor.

Kickstarter'da yapılacak en az 187$ bağış ile 2015 Temmuz ayında elde edilebilen AutoSteady'nin yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile rahatlıka görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1529492024/autosteady-3-axis-cell-phone-gimbal-stabilizer?ref=category_newest