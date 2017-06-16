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Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilen elektrik 2 kat pahalı satılacak

Akkuyu Nükleer Santarali için çalışmalar sürerken EPDK’dan tesis için önemli bir adım geldi. 49 yıllığına lisans verilen santralde üretilecek elektriğin fiyatı kafa karıştıracak cinsten.
1 yıl
31,2b
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilen elektrik 2 kat pahalı satılacak
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Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali için inşaat süreci tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılında ilk elektriği üretmesi beklenen tesis için Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) 49 yıl süreli üretim lisansı verdi. 15 Haziran 2017 itibariyle yürürlüğe giren karar ile tesis, yıllık 8000 saatlik çalışma süresiyle baz yük santrali olarak görev yapmaya başlayacak. Bu arada tesisin 29 Ekim 2023 tarihine de yetiştirilmesi planlar arasında.

4800 MW kurulu güce sahip olan tesis çalışmaya başladığında talebin yaklaşık %6-7 kadarını tek başına karşılayabiliyor olacak. İşte tam da bu noktada EPDK’nın verdiği lisanstaki alım garantisi kafalarda soru işareti yarattı. Anlaşmaya göre tesis çalışmaya başladığında ürettiği elektriği 12,35 cent/dolardan satacak. Hali hazırda serbest piyasada ise fiyat 4-4,5 cent/dolar olarak gerçekleşiyor.

Bu rakamın faturalarımıza nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu. Genele vurulduğunda pay %6-7 seviyesinde olduğundan ülke ölçeğinde elektrik faturalarında çok büyük bir sıçrama yaratmayacak olsa da yine de bir artışa sebep olacağı açık. Tabi EPDK orada özel bir uygulamaya karar vermezse.

1970 Yılından Beri Gündemde 

1970 yılından bu yana planlaması yapılan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen nükleer santral projesi yapım aşamasında da farklı kesimlerden önemli tepkiler almıştı hatta halen de çevresel koşullar ve inşaat nedeni ile bu tepkiler sürüyor. Tabi işin farklı boyutları da var.

Mevcut durumda tesisin sahibi Akkuyu NGS Anonim Şirketi konumunda. Hisselerinin sahipleri arasında Türkiye ve Rusya’da kamuya ait bir enerji şirketi olan Rosatom da var. Anlaşma uyarınca hisselerin çoğunluğunu elinde bulundurma imtiyazı da Rus şirkette.

* İçerikteki Bilgiler, Greenpeace raporlarından ve EPDK'nın basınla paylaşılan küçük ölçekli verilerinden derlenmiştir.

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K E N 1 yıl en beğenilen
Bu hükümetin halk yararına bir proje yapması beklenemez zaten. Yaptığının 5-6 mislini geri alır.
1 Yanıt Yanıtla +207
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Guest-DADC6FD9A 1 yıl
e hani ucuz olacak tı damat ferit paşa öyle şeyler diyordu
kandırdılar gene bizi.
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sercos 1 yıl
Gelen vuruyor giden vuruyor.
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zaq999 1 yıl
5. TETAŞ, Proje Şirketi'nden, ESA'da belirtildiği şekilde, NGS'de üretilmesi planlanan elektriğin -Ünite 1 ve Ünite 2 için % 70'ine (yüzde yetmiş) ve Ünite 3 ve Ünite 4 için % 30'una (yüzde otuz)- tekabül eden sabit miktarlarını her bir güç ünitesinin ticari işletmeye alınma tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl boyunca 12.35 (on iki nokta otuz beş) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senti/kWh ağırlıklı ortalama fiyattan (Katma Değer Vergisi dahil değildir) satın almayı garanti eder.

resmigazete.gov.tr/...
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AcılıUçanTaco 1 yıl
E aptal mısınız madem pahalıya gelecek niye yapıyorsunuz bunu olay atom fiziğiyse mini bir hadron çarpıştırıcı yapsaydık bunun yerine
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Reaktans 1 yıl
Nasıl Osmanlının borçlarını ödediysek, akp'nin bu fuzuli borçlarını da ödemek zorunda kalacağız.
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Jacobıan 1 yıl
nükleer santral yapmak için nükleer santral yapan hastalıklı kafalara sahibiz nükleer enerji şart ama böyle gerizekalılarla değil yapılan anlaşmalar ülkeyi başka ülkeye peşkeş çekmek, ha bu arada diyabakırda petrol bulunmuş ama avustralyalılar çıkarıp işleyip satacak bize mi bize 3 ün 1 i var neden çünkü sattılar
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caneycaney 1 yıl
Durmak yok kaziga devam
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DH Misafiri 1 yıl
Elektriğin şu andaki fiyatı 4,5 dolar, Akkuyu tamamlandıktan sonra satacağı elektrik 12,35 dolar. Düzgün yorum yapabilmek için elektriğin 7 - 8 yıl sonraki fiyatını tahmin etmek ya da 7 - 8 yıl önce ne kadardı, bu süre içerisinde nasıl bir artış gösterdi gibi bilgilere sahip olmak lazım.
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DH Misafiri 1 yıl
ruzgarimiz denizimiz irmagimiz varken bu niyeki ?
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DH Misafiri 1 yıl
Büyük bir kısmının Rusya'ya satılacağını düşünürsek Türkiye'deki elektrik fiyatlarını etkilemez.
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DH Misafiri 1 yıl
geçirin anasını satayım geçirin sizede geçirirler elbet ya dünya da ya ahirette!!
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DH Misafiri 1 yıl
Pahalısını geçtim,senin güneşine rüzgarına yer kalmadıdamı nükleer yaptıracam diye uğraşıyon, bunların kafalarının yapıldığı günleri görmek istiyorum
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