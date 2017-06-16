Akkuyu Nükleer Santrali’nde üretilen elektrik 2 kat pahalı satılacak

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Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali için inşaat süreci tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılında ilk elektriği üretmesi beklenen tesis için Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) 49 yıl süreli üretim lisansı verdi. 15 Haziran 2017 itibariyle yürürlüğe giren karar ile tesis, yıllık 8000 saatlik çalışma süresiyle baz yük santrali olarak görev yapmaya başlayacak. Bu arada tesisin 29 Ekim 2023 tarihine de yetiştirilmesi planlar arasında.

4800 MW kurulu güce sahip olan tesis çalışmaya başladığında talebin yaklaşık %6-7 kadarını tek başına karşılayabiliyor olacak. İşte tam da bu noktada EPDK’nın verdiği lisanstaki alım garantisi kafalarda soru işareti yarattı. Anlaşmaya göre tesis çalışmaya başladığında ürettiği elektriği 12,35 cent/dolardan satacak. Hali hazırda serbest piyasada ise fiyat 4-4,5 cent/dolar olarak gerçekleşiyor.

Bu rakamın faturalarımıza nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu. Genele vurulduğunda pay %6-7 seviyesinde olduğundan ülke ölçeğinde elektrik faturalarında çok büyük bir sıçrama yaratmayacak olsa da yine de bir artışa sebep olacağı açık. Tabi EPDK orada özel bir uygulamaya karar vermezse.

1970 Yılından Beri Gündemde

1970 yılından bu yana planlaması yapılan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen nükleer santral projesi yapım aşamasında da farklı kesimlerden önemli tepkiler almıştı hatta halen de çevresel koşullar ve inşaat nedeni ile bu tepkiler sürüyor. Tabi işin farklı boyutları da var.

Mevcut durumda tesisin sahibi Akkuyu NGS Anonim Şirketi konumunda. Hisselerinin sahipleri arasında Türkiye ve Rusya’da kamuya ait bir enerji şirketi olan Rosatom da var. Anlaşma uyarınca hisselerin çoğunluğunu elinde bulundurma imtiyazı da Rus şirkette.

* İçerikteki Bilgiler, Greenpeace raporlarından ve EPDK'nın basınla paylaşılan küçük ölçekli verilerinden derlenmiştir.